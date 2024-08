Gouvernance de données : comment utiliser une matrice de maturité

À elles seules, les données ne suffisent pas à générer de précieux indicateurs et à améliorer la prise de décision. Cela réclame une organisation et un outillage spécifiques.

Les entreprises le savent. Le traitement des données doit favoriser les bonnes prises de décision. Dans un même temps, elles sont responsables de la protection de leurs actifs et des informations de leurs clients. Dès lors, la gouvernance des données est un processus d’entreprise permanent. Elle fournit un cadre de définition des règles qui contrôlent les données dans l’ensemble de l’entreprise, mais également les rôles, les processus et les technologies associées.

Un manque de maturité en la matière peut entraîner des inefficacités opérationnelles, des augmentations de coûts et des temps d’arrêt des systèmes. La non-conformité aux lois y afférant peut entraîner des sanctions civiles, des amendes, des atteintes à la marque et à la réputation, des actions en justice, la méfiance des consommateurs et des pertes financières.

Autant d’éléments qui ne sont pas si aisément identifiables qu’on le pense. Un modèle de maturité de la gouvernance doit justement aider les entreprises à évaluer leurs niveaux et à identifier leurs critères d’amélioration.

Une telle matrice s’avère efficace pour évaluer et communiquer de manière objective les performances d’un programme de gouvernance des données. Il renforce la confiance dans la gestion proactive des données et favorise une culture d’amélioration continue. En outre, il peut contribuer à rassurer les parties prenantes en démontrant que les actifs numériques de l’entreprise sont correctement gouvernés, mesurés avec précision, et prêts à être exploités.

Comment fonctionne un modèle de maturité de la gouvernance de données Un modèle de maturité évalue l’état actuel de gouvernance des données, le niveau attendu et les moyens d’y parvenir. Il mesure diverses capacités selon des niveaux de réalisation échelonnés, souvent sous la forme d’une matrice. Chaque ligne représente un niveau de réalisation mesuré. Les colonnes de la matrice représentent les capacités de la data governance. Le modèle permet d’évaluer et de mesurer les compétences par rapport au niveau de réalisation, en utilisant des critères associés à l’intersection niveau-capacité. Des marqueurs simples indiquent le niveau actuel de performance ou des étapes de la feuille de route. Un état cible souhaité suffit pour mesurer les capacités de gouvernance des données. Il n’est pas toujours possible ou nécessaire d’optimiser chaque critère. Avec des matrices plus détaillées, les capacités peuvent comporter diverses dimensions mesurées individuellement pour ajouter de la valeur. Les dimensions sont les lentilles d’un microscope qui permettent d’appréhender une capacité et servent de points de vue exploitables dans le modèle. Au fur et à mesure que la maturité des capacités et des dimensions progresse à travers les niveaux, les résultats s’améliorent. Cette matrice, simple à utiliser, permet aux entreprises de s’appuyer sur des faits et non des opinions pour juger de leur maturité. Les modèles de maturité fournissent des informations essentielles pour développer une stratégie de gouvernance des données ciblée et la feuille de route qui en découle. Ils valident l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs attendus. Illustration 1.Les différents niveaux de maturité de gouvernance de données.