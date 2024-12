NGE mise sur un SOC co-managé avec son MSSP

Jusqu’en 2022, comme beaucoup d’industriels et d’entreprises françaises, NGE ne dispose pas de SOC. L’équipe Cyber assure le traitement en interne des alertes levées par les outils de sécurité.

Si l’entreprise de BTP est présente dans 17 pays, elle n’a pas les moyens d’aller au-delà et créer un véritable SOC interne fonctionnant en 24/7 : « nous ne disposions pas encore de SOC, par contre des membres de notre équipe Cyber étaient assignées au traitement et à la gestion des alertes », explique Jérôme Benali, le DSSI (Directeur sécurité des systèmes d’information) de NGE. Las, relève-t-il, « nous arrivions au bout de cette approche et dans le cadre de notre montée en maturité sur la question Cyber, avec de plus en plus de solutions et de plus en plus d’alertes à traiter. Nous devions évoluer vers une solution centralisée ».

En mars 2022, un incident de sécurité va tout changer et faire prendre conscience à l’équipe Cyber du besoin de se renforcer dans la détection et le traitement des alertes : « un organisme externe nous a contacté, car il avait détecté un flux issu de l’une de nos adresses IP vers un serveur de Command & Control (C2). Nous avons été prévenus à temps, ce qui nous a permis d’investiguer avec notre EDR, notre plateforme de protection des données et quelques outils tiers. Nous avons rapidement pu identifier le chemin de l’attaquant, l’isoler et le supprimer. Nous avons évité le pire, mais nous devions améliorer nos capacités de détection ».

Un contrat est alors signé avec un prestataire de services de sécurité managés (MSSP) pour renforcer le traitement des alertes et une recherche d’outils est lancée pour améliorer ces capacités de détection : « ce que nous a appris cet incident, c’est que [...] nous devions améliorer notre capacité de détection, mais aussi être capables de mesurer l’efficacité de la solution de détection et alertes que nous mettrions en place ».

Une feuille de route bousculée par l’incident de sécurité Plutôt que de choisir directement des solutions, la démarche du DSSI fut de créer une matrice de TTP (Tactiques, Techniques et Procédures) avec les cas d’usage et les scénarios de menaces qu’il fallait couvrir. A partir de cette matrice, l’équipe Cyber a regardé quels outils pouvaient l’aider à améliorer rapidement ses capacités de détection : « cette matrice comptait une quarantaine de lignes que nous avons priorisées, regroupées et loties de manière à les implémenter en menant des sprints d’intégration ». Face à cette situation, la feuille de route établie 4 ans plus tôt est revue et les déploiements d’outils re-priorisés en fonction de ce besoin de rehausser la capacité de détection et la mise en corrélation des incidents de sécurité : « lorsque nous avons écrit notre feuille de route, on commençait un peu à entendre parler des XDR, mais le SIEM restait la solution privilégiée. Lorsque nous avons reconsidéré cette feuille de route, les XDR étaient plus matures ». Ce n'est pas tout : les retours d'expérience « que nous avons eus sur les SIEM pointaient le coût de ces solutions, l’importance des ressources nécessaires, de formation du personnel pour leur prise en main et le temps nécessaire pour rendre ces solutions réellement utilisables, or nous avions besoin d'une solution rapidement exploitable par les équipes ». En outre, les témoignages étudiés par Jérôme Benali faisaient apparaitre une dérive des coûts des SIEM au fil des années, avec une vraie difficulté à estimer le coût de ces solutions quelques années en avant. Sur ce plan, c’est la solution XDR de l’éditeur français Sekoia.io qui va retenir l’attention du responsable : « le modèle économique de Sekoia, non pas basé sur les volumes, mais sur le périmètre, nous a séduit. De même, les règles embarquées nativement sont directement exploitables, ce qui est très intéressant en termes de ressources à consacrer à l’outil lors de la mise en place ». En outre, Synetis, le MSSP choisi par NGE maîtrisait déjà l’outil. Qui plus est, Sekoia.io implémente déjà des règles de détection adossées au framework MITRE ATT&CK qui est aussi le modèle ayant servi à Jérôme Benali pour construire sa matrice de TTPs : « sur ce plan, nous avons jugé Sekoia plus pertinent sur les règles qui étaient déjà intégrées. Notre matrice est bien évidemment basée sur MITRE ATT&CK, ce qui nous permettait de tirer profit immédiatement des règles natives de la solution. Nous avons activé entre 300 et 350 règles préconfigurées dans l’outil et ajusté avec une quarantaine de règles personnalisées pour répondre à nos cas d’usage ».