Huit façons d’éviter les interruptions d’activité dues à un nouvel ERP

La mise en œuvre d’un nouvel ERP est un processus difficile. L’un des plus grands défis est souvent d’éviter que le lancement du nouveau système ne perturbe l’activité opérationnelle normale de l’entreprise. En amont, les responsables de projet devront donc mettre en place une stratégie pour éviter ces perturbations.

Pour vous aider, voici quelques mesures à envisager.

1 – Élaborer un calendrier détaillé

Une fois le projet approuvé et le contrat signé avec l’éditeur d’ERP, commencez à travailler sur un calendrier détaillé.

Ce calendrier permettra de guider le projet et de garantir le respect des principales échéances, tout en fournissant aux membres de l’équipe des informations pour organiser leurs emplois du temps.

De nombreux membres de l’équipe continueront probablement à assurer leurs tâches quotidiennes en plus de leurs rôles dans le projet ERP. Ils doivent donc recevoir à l’avance le plus d’informations possible sur leur charge de travail liée à la mise en œuvre – et savoir quand on aura besoin d’eux – afin de pouvoir planifier leurs temps en conséquence.