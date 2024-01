Informatique quantique : les promesses pour les métiers

L’informatique quantique promet de modifier radicalement la manière dont les entreprises conçoivent et exploitent les applications métiers et analytiques.

La différence essentielle entre l’informatique classique, ou l’informatique traditionnelle que nous utilisons au quotidien, et l’informatique quantique est que cette dernière calcule en utilisant des propriétés de la physique quantique (superposition, intrication, etc.) dans des « qubits ». À la différence des bits, les qubits peuvent par exemple prendre plusieurs valeurs en même temps. Cette particularité permet, avec des algorithmes adaptés, d’analyser un large éventail de possibilités à la fois.

Il est important de noter que l’informatique quantique est encore en cours de développement. Toutefois, les DSI ont tout à gagner à commencer, dès aujourd’hui, à élaborer une stratégie quantique pour se familiariser (ce qui peut prendre beaucoup de temps), à développer la formation et le vivier de talents, pour être prêt quand la technologie sera mature.

Où l’informatique quantique aura-t-elle des applications ?

Grâce « au quantique », les entreprises pourraient obtenir des résultats plus rapides et plus précis, ce qui permettrait d’accroître l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer la prise de décision dans certains domaines.

Optimisation des itinéraires et de la gestion des flottes

« Le quantique » peut aider à déterminer l’allocation la plus efficace des ressources pour résoudre les problèmes courants de la chaîne d’approvisionnement (coûts, ponctualité et utilisation).

Ce type de problèmes pourrait nécessiter une tolérance aux pannes moins importante que d’autres applications. On peut donc espérer que ces résultats soient réalisables à plus court terme, estime Suseel Menon.

Optimisation de portefeuille

Les banques et sociétés de services financiers cherchent à identifier le portefeuille d’investissements le plus intéressant parmi des milliers d’actifs dont certains sont interconnectés. Des techniques quantiques pourraient analyser de multiples combinaisons en parallèle afin de déterminer la combinaison optimale d’investissements.

Compte tenu du risque inhérent, l’horizon de l’optimisation du portefeuille par « le quantique » est plus lointain que celui de l’optimisation des itinéraires, souligne Suseel Menon. Les institutions financières devront donc attendre des ordinateurs quantiques plus fiables ou tolérants aux pannes.

Chimie et simulation moléculaire

Les chercheurs s’appuient sur la simulation moléculaire pour comprendre le comportement des molécules au niveau quantique. Cet aspect est essentiel pour la découverte de médicaments ou la science des matériaux. Les ordinateurs quantiques pourraient analyser simultanément de nombreux flux de données, ce qui permettrait de découvrir des variations chimiques prometteuses.

Combinée à des systèmes d’IA comme AlphaFold2 de DeepMind, l’informatique quantique pourrait contribuer à accélérer le développement de médicaments et de produits chimiques, assure Suseel Menon. Ces applications nécessiteront cependant des niveaux élevés de tolérance aux pannes et exigeront une amélioration des techniques de superposition.

Détection de fraude

Une détection efficace de la fraude nécessite le traitement de grandes quantités de données. La prédiction de la fraude exige de très grandes capacités de calcul, et en temps réel. « Le quantique » pourrait aider à identifier les indicateurs de fraude plus rapidement et plus précisément, afin d’améliorer sa gestion proactive.

Mais tout comme dans la finance, les entreprises doivent garder à l’esprit que les réglementations et les contraintes de conformité ralentiront l’adoption de cette technologie, avertit Suseel Menon.

Optimisation de l’affectation de la main-d’œuvre

De nombreuses organisations reposent sur des processus qui nécessitent un équilibre délicat entre différents types d’employés, dotés de compétences différentes, d’outils et d’infrastructures physiques. L’informatique quantique pourrait trouver de nouveaux moyens « d’équilibrer » ces divers éléments afin d’assurer un fonctionnement plus efficace.

Nombre de ces problèmes sont plus faciles à décrire du point de vue de l’informatique quantique que d’autres problèmes, souligne Chirag Dekate, VP analyste chez Gartner. Les ordinateurs quantiques pourraient être utilisés pour calculer directement de meilleurs résultats ou développer des algorithmes classiques plus efficaces afin de résoudre des problèmes d’optimisation spécifiques.

Simulation de la conception des produits

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les jumeaux numériques pour représenter les différentes caractéristiques d’un produit. Elles peuvent ainsi modifier le poids, la taille physique ou la composition des matériaux afin de déterminer les domaines à améliorer et de tester les faiblesses dans un environnement numérique simulé.

Dans ce cadre, les entreprises manufacturières pourraient utiliser des jumeaux numériques et « le quantique » pour optimiser le travail de conception en multipliant le nombre de caractéristiques et de variations.

Développement de médicaments

Les entreprises pharmaceutiques doivent tester les propriétés chimiques et biologiques de milliers de cellules expérimentales. Pour cela elles commencent à développer des laboratoires robotisés pour aider à mélanger. « Imaginez que vous puissiez faire tout cela dans la mémoire d’un ordinateur quantique », lance Chirag Dekate.

Les ordinateurs quantiques pourraient aider à classer les molécules candidates par ordre de priorité et à les présélectionner, afin que les laboratoires physiques puissent se concentrer sur les possibilités les plus prometteuses.

Ce cas d’utilisation gagnera probablement en importance au cours des 10 à 15 prochaines années, anticipe l’expert de Gartner.

Transition vers une économie Net Zero

Pour aller vers une économie Net Zero, les matériaux vont devoir être plus résistants, plus légers et plus performants. Un cocktail allongera la durée de vie des produits, facilitera leur réusinage et permettra de consommer moins d’énergie à l’utilisation.

Les ordinateurs quantiques peuvent contribuer à concevoir ces matériaux, mais aussi à accélérer le processus itératif utilisé par les scientifiques pour améliorer les technologies de batteries, avance Chirag Dekate.