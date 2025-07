Moderna modélise une séquence d’ARN messager avec l’informatique quantique

IBM Quantum et le groupe pharmaceutique pionnier dans l’usage de l’ARN messager (ARNm) pour concevoir vaccins et traitements, Moderna, ont franchi un nouveau cap dans la modélisation avec l’informatique quantique en prédisant la structure secondaire d’une séquence d’ARN messager (ARNm) longue de 60 nucléotides.

La collaboration porte en particulier sur la prédiction des structures secondaires des séquences d’ARNm, c’est-à-dire la manière dont elles se replient en tiges, boucles et autres structures influant sur leur efficacité.

L’enjeu majeur, alors que chaque protéine peut être codée par un nombre quasi infini de combinaisons de nucléotides, est de déterminer la plus stable, la plus efficace et la plus sûre à produire – ce qui complexifie considérablement l’optimisation.

Cette avancée a été obtenue à l’aide d’un processeur quantique Heron d’IBM mobilisant 80 qubits. Elle constitue la simulation la plus longue de ce type jamais réalisée sur un ordinateur quantique, selon les deux partenaires.

Un algorithme hybride pour un défi de l’ARNm Pour y parvenir, les chercheurs de Moderna et d’IBM ont utilisé des algorithmes variationnels quantiques (VQA), renforcés par une méthode issue de la finance appelée CVaR (Conditional Value at Risk), pour identifier les conformations les plus stables. Le procédé permet de concentrer l’optimisation sur les solutions les plus prometteuses tout en limitant l’impact des résultats aberrants liés au bruit du calcul quantique, le tout sans alourdir la charge de calcul. « Nous pensons qu’il est essentiel d’explorer tous les outils disponibles, y compris l’informatique quantique, pour accélérer nos progrès dès aujourd’hui, sans attendre que la technologie soit pleinement mature », explique Alexey Galda, directeur scientifique associé chargé des algorithmes et applications quantiques chez Moderna.

Explorer le calcul quantique aujourd’hui, pour éviter l’urgence demain « Nous adoptons les nouvelles technologies très tôt, car nous préférons les comprendre à notre rythme […] au lieu d’attendre qu’elle arrive à maturité et de devoir l’assimiler dans l’urgence », ajoute Wade Davis, vice-président senior du numérique chez Moderna. Le jalon des 60 nucléotides a été atteint en 2024, alors que les précédentes simulations se limitaient à 42 nucléotides au maximum. Les prochaines étapes, prévues pour publication d’ici fin 2025, visent à étendre cette méthodologie à des systèmes plus vastes : jusqu’à 156 qubits manipulant 950 portes quantiques non locales. IBM et Moderna travaillent également sur une nouvelle méthode baptisée « IQPC-based quantum optimization » (optimisation quantique par circuits polynomiaux instantanés), censés permettre une meilleure répartition de la charge de calcul entre les ressources classiques et quantiques.