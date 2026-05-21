La séparation : pourquoi les RSSI découplent les données de leurs SIEM

Le SIEM d'entreprise traditionnel récupère les données de journaux de sécurité à partir de sources dans l'environnement informatique, puis les normalise, les analyse et les conserve. Mais comme les fournisseurs de SIEM facturent généralement plus pour conserver plus de données, les organisations doivent généralement conserver moins de données qu'elles ne le souhaiteraient et accepter les limitations des analyses ultérieures.

De plus, les SIEM conservent les données dans leurs propres formats, souvent propriétaires. En fait, la manière dont les fournisseurs de SIEM analysent et normalisent les données est une façon pour eux de se différencier de leurs concurrents. Chacun cherche à utiliser des schémas uniques, des techniques de compression et des bases de données spécialisées pour améliorer à la fois la qualité des résultats et la vitesse. Par conséquent, les entreprises ont un contrôle limité sur la manière dont leurs données sont ingérées et digérées, et les formats et analyses propriétaires peuvent rendre difficile le changement de fournisseurs.

Certains RSSI, trouvant les limitations et les compromis de l'ingestion et de la conservation des données dans le SIEM trop restrictifs, choisissent de découpler leurs flux de données de journaux de sécurité de leurs SIEM. Cela faisant, ils obtiennent généralement un accès plus libre aux données, augmentent le contrôle sur les calendriers de conservation, améliorent les capacités analytiques, maîtrisent les coûts des SIEM et se libèrent du verrouillage fournisseur (vendor lock-in). Mais découpler les données du SIEM présente également des défis et nécessite un engagement, un investissement et une planification importants.

Comment fonctionne le découplage des données du SIEM Pour découpler les sources de données de sécurité du SIEM, les équipes de sécurité insèrent des systèmes qu'elles contrôlent au milieu de ces flux de données. En pratique, cela signifie établir un magasin de données séparé et dédié pour conserver les données de journaux de sécurité, typiquement un lac de données (data lake) vivant dans un service de stockage cloud comparativement peu coûteux. Cela signifie également établir un nouveau pipeline de données qui reçoit les données de journaux, les pré-traite et les normalise, puis les déverse dans le lac de données. L'entreprise alimente ensuite son SIEM avec des données provenant du lac.

Avantages du découplage des SIEM des pipelines de données et du stockage Établir une couche de données indépendante, contrôlée par l'entreprise, entre les sources de données de journaux de sécurité et les applications qui les consomment - par exemple, les SIEM et d'autres outils tels que l'analyse du comportement des utilisateurs et des hôtes - permet à l'entreprise de faire ce qui suit : Dicter le schéma de données pour l'enregistrement des journaux.

Contrôler complètement le filtrage des logs et le modifier facilement selon la destination.

Contrôler complètement les horizons de conservation pour chaque type de données provenant de chaque plateforme.

Suivre avec précision et facilement toutes les sources de données de sécurité et tous les consommateurs de données de sécurité.

Imposer facilement une adhésion cohérente aux politiques de collecte et de conservation des données institutionnelles.

Ajouter facilement de nouveaux outils de sécurité qui ont besoin d'accéder aux flux de données existants.

Changer facilement - voire supprimer - les fournisseurs SaaS et SIEM sans perdre de données. Le passage du stockage basé sur le SIEM, plus coûteux, au stockage en masse cloud moins cher réduira probablement également le coût de stockage des données de sécurité, en soi. Mais - et il est important de comprendre - que cette réduction des coûts pourrait ne pas entraîner d'économies nettes, car les coûts des nouveaux outils ou services et du temps du personnel pourraient compenser ces économies.

Défis du découplage du SIEM de la couche de données Bien sûr, avec ses avantages, le découplage des données des plateformes SaaS ou SIEM comporte également des défis. Ceux-ci comprennent : Concevoir un lac de données et un pipeline de données puissants, sécurisés, évolutifs et rentables, y compris la sélection des protocoles d'échange de données appropriés et des schémas de stockage de données.

Migrer vers la nouvelle architecture sans perte de données ni interruptions du balayage de sécurité.

Exploiter et supporter efficacement le lac de données et le pipeline, y compris garantir les sauvegardes et la continuité du service face aux perturbations.

Faire face à la latence créée par l'interposition de la nouvelle couche, laquelle nécessite une attention dans les phases de conception, d'ingénierie et d'exploitation, ainsi qu'une surveillance continue pour garantir que la latence se situe dans des limites acceptables.

Faire face à la conformité, car la nouvelle couche de données doit respecter et appliquer toutes les exigences applicables, en fonction du type d'entreprise, du secteur et de la géographie, pour les données au repos et en mouvement.