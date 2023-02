DSI : les 15 secrets d’une bonne présentation à un Conseil d’administration

Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de me trouver dans toutes sortes de situations : faire un discours d’ouverture où les projecteurs si puissants vous empêchent de voir les 10 000 personnes présentes, ou devant des salles de classe de 50 à 100 personnes, en passant par des réunions plus intimistes d’une dizaine de participants.

Mais mon lieu favori, c’est la salle du Conseil d’administration, où un groupe de personnes perspicaces et engagées se réunissent pour s’informer, définir des stratégies, imaginer de nouvelles opportunités et prendre des décisions difficiles.

Si ces présentations sont parmi mes préférées, elles ne vont pas sans difficulté ni stress. Les enjeux sont toujours importants lorsque l’on s’adresse aux dirigeants d’une entreprise. Il n’est donc pas anormal de ressentir les signes de l’anxiété (accélération du rythme cardiaque, mains moites, nuits blanches, etc.) à l’approche de ces réunions.

Mais la nervosité peut jouer en votre faveur, à condition de vous souvenir de la règle fondamentale d’un bon discours : le temps et les efforts que vous consacrez à la préparation et à la pratique sont en corrélation directe avec la réussite de la présentation.

Voici quelques conseils que j’ai tirés de mon expérience et qui vous permettront de mettre votre trac à profit pour affiner le contenu de votre présentation et en assurer le succès.

Avant de vous mettre au travail, demandez quels seront les participants, leurs biographies et les photos de chacun d’eux. Analysez leurs centres d’intérêt, leurs formations et leurs expertises. Vous êtes là pour une raison particulière, alors demandez-vous ce que vous pouvez leur apporter, qu’ils ne connaissent pas déjà.

À ce stade, et en fonction des éléments précédents, vous devrez aussi estimer le temps dont vous aurez besoin pour préparer votre présentation et l’inclure dans votre agenda.

Quel que soit l’objet de la présentation, données et chiffres sont incontournables. Votre intelligence et votre expérience ne font aucun doute, mais vos recommandations et vos analyses n’auront que plus de poids si elles sont étayées par des données.

Je préfère leur faire parvenir un ordre du jour détaillé et, éventuellement, des pièces (études, informations produit, situation d’un projet, etc.). Personnellement, je recommande de n’envoyer la présentation qu’après qu’elle a eu lieu. Il y aura pratiquement toujours des réponses ou des points à éclaircir. Prenez le temps de les ajouter à votre matériel avant de l’envoyer – après votre intervention – aux dirigeants.

9. L’habit fait le moine

Ce point est plus difficile qu’il n’y paraît. On pourrait, à première vue, recommander de porter un tailleur ou un costume pour une réunion avec un Conseil d’administration. Et dans la plupart des cas, c’est judicieux. Mais, il m’est arrivé de me retrouver en tailleur à des réunions où les dirigeants étaient en jeans et en pull. Je me suis alors sentie trop bien habillée.

Renseignez-vous sur le code vestimentaire lors de la réunion logistique. Vous pourrez ainsi vous fondre dans l’« ambiance » de la salle. Sans cette information, je choisis en revanche toujours une tenue classique en accord avec le respect et le sérieux que demande cette tâche.