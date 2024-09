Comment activer et configurer Copilot dans Microsoft Teams ?

Copilot est un outil qui utilise l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) pour améliorer l’expérience utilisateur dans plusieurs applications Microsoft 365, notamment Teams.

Voici comment activer Copilot, les licences dont vous aurez besoin, et la manière de gérer l’assistant.

Il faut ensuite attribuer des licences aux utilisateurs dans le tableau de bord du centre d’administration de Microsoft 365. Les licences se trouvent dans la section Facturation de la page du centre d’administration. Une fois attribuées, les licences Copilot sont activées et disponibles pour les utilisateurs dans Microsoft 365.

Les administrateurs peuvent ensuite acheter des licences Copilot au prix de 28 € par utilisateur et par mois, avec un engagement annuel.

Pour accéder à Copilot dans Teams , il faut évidemment un plan 365 qui inclut le service Teams. Rappelons que Copilot s’intègre également à d’autres applications Microsoft 365, notamment Excel, Outlook, PowerPoint, Word et bien d’autres.

Comment activer Copilot pour une utilisation dans Teams

Une fois la licence attribuée à un utilisateur, celui-ci peut contrôler les fonctions Copilot dans Teams. L’icône Copilot se trouve alors dans le coin supérieur droit de la fenêtre de Teams.

Les utilisateurs n’ont qu’à cliquer sur l’icône pour ouvrir Copilot. Ils se voient alors proposer différentes options selon qu’ils se trouvent dans une discussion (tchat), un canal d’équipe, ou une réunion.

Pour utiliser Copilot dans les réunions, assurez-vous bien que la transcription a été activée. Copilot peut alors faire un résumé de la réunion ou des discussions, et propose des prompts pour explorer plus en profondeur ce qui a été dit et décidé.

Par exemple, un participant à un meeting peut demander une liste d’éléments d’action ou de questions non résolues qui l’aideront à travailler après la réunion. À la fin d’une réunion, un onglet Récapitulatif est présenté aux membres de l’équipe, avec des notes sur l’ensemble de l’appel.