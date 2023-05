Les services de chiffrement des fournisseurs cloud français

Se protéger des lois extraterritoriales en choisissant un cloud dit « souverain » peut être un bon point. Le faire en s’assurant que les données sont chiffrées, c’est mieux. En 2023, parmi Orange Business, 3DS Outscale et OVHcloud, seul le premier offre un service de gestion des clés de chiffrement (KMS) dans son offre de cloud public. OVHcloud et 3DS Outscale ont toutefois l’intention de rattraper leur retard.

3DS Outscale Key Management Service (OKMS)

3DS Outscale a proposé entre décembre 2019 et février 2021 Outscale Key Management service.

En bêta, ce service KMS managé permettait de gérer les clés de chiffrement des services de la filiale de Dassault Systèmes et celles des applications des clients. Créer, générer, chiffrer/déchiffrer, renouveler, partager et importer les clés, on retrouvait ici toutes les fonctionnalités classiques d’un KMS dans le cloud.

OKMS reposait sur un chiffrement d’enveloppe via des clés de chiffrement maître (Client Master Key – CMK) qui protégeaient des clés de chiffrement de données. Il n’était pas possible d’extraire une CMK de son HSM, mais simplement de l’utiliser suivant les permissions accordées aux utilisateurs, selon la documentation. 3DS Outscale faisait appel à Gemalto/Thales qui lui fournissait des modules HSM certifiés FIPS 140-2 de niveau 3.

Par défaut, le quota était de 20 CMK par compte. Les clés de chiffrement des données dépendaient de générateurs AES 128, 256, jusqu’à 1 024 bits de longueur. Les CMK, les fameuses biclés (l’une publique, l’autre privée), pouvaient bénéficier d’un chiffrement RSA jusqu’à 4 096 bits.

3DS Outscale n’affichait pas encore les tarifs de son service. Le fournisseur proposait toutefois un moyen d’importer les clés de son propre KMS. Les clients pouvaient aussi faire appel à des tiers de confiance pour gérer leurs clés. OKMS n’était disponible que dans une région : EU West 2.

3DS Outscale a finalement mis fin à la période de bêta le 8 février 2021. À date, son service n’est plus disponible. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas possible de chiffrer les données. Outre des mécanismes de gestion des clés SSH et SSL (pour chiffrer les tunnels VPC et accéder aux instances), les clients d’Outscale ont accès aux services de plusieurs éditeurs présents sur sa marketplace PaaS, dont Wallix et LockSelf.

Cela ne veut pas pour autant dire que le fournisseur a abandonné l’idée de proposer un service KMS : une offre d’emploi ouverte le 28 avril 2023 démontre qu’il cherche un responsable pour relancer le service OKMS.