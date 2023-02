OVHcloud veut unifier sa gestion des accès, des identités et des clés

Lors de Very Tech Trip, OVHcloud a présenté sa feuille de route pour 2023. Outre un fort accent mis sur l’hébergement et le traitement des données, le fournisseur français entend renforcer son offre de sécurité. Il a beau vanter ses offres dites « de confiance » et SecNumCloud, le fournisseur ne propose pas de IAM ni de système de gestion des clés de chiffrement (KMS) « unifiés » à disposition de ses clients dans le cloud public. Or, ce sont deux pierres angulaires de la cybersécurité moderne et des solutions disponibles de longue date chez Azure, AWS et GCP.

Enfin un IAM « unifié » sur OVHcloud Le gestionnaire unifié des accès et des identités d'OVHcloud. Introduit dès juin 2021 sur Twitter par Octave Klaba, fondateur et président du conseil d’administration d’OVHcloud, le gestionnaire des identités et des accès d’OVHcloud devra pouvoir se connecter aux SSO choisis par les entreprises. Il pourra gérer les accès aux différents services bâtis par-dessus OpenStack, les offres Bare-Metal, mais également les offres de cloud privé (Hosted Private Cloud) mises au point avec VMware. Cela passe entre autres par le support des protocoles SAML et OIDC. « D’ici à quelques semaines, vous allez pouvoir gérer tous vos accès de manière centralisée via l’API, l’espace client et même en Infrastructure as Code », avance Laurent Berger, vice-président Public Cloud chez OVHcloud. L’accès à l’API du IAM d’OVHcloud sera possible à la fin du mois de février. Le service unifié sera aussi disponible depuis l’espace client (ou Manager) au mois de mai 2023. Le contrôle des accès via ce IAM sera accessible au mois d’août pour VMware on OVHcloud. « Vous pourrez gérer vos groupes d’utilisateurs, l’accès à vos applications et même connecter ce service à votre propre IAM », promet-il.