Gestion de flux de données : une introduction à Apache Airflow

Apache Airflow est un outil de gestion de flux de travail open source imaginé par Airbnb. Les équipes IT peuvent l’utiliser pour rationaliser le traitement des données, les flux ETL, mais également les pipelines DevOps.

Basé sur Python et reposant sur une base de données SQLite, Airflow permet aux administrateurs de gérer les workflows de manière programmatique et de surveiller les tâches planifiées. Dans cette présentation, nous couvrons l'installation de l'outil, les intégrations, les concepts de base et les commandes clés. Ensuite, nous créerons un exemple de tâche avec Python et nous présenterons les interfaces graphiques d'Airflow avant de fournir quelques conseils pour l’utiliser au quotidien.

Apache Airflow : qu'est-ce que c'est ? Apache Airflow définit ses workflows sous forme de code. Les travailleurs d'Airflow exécutent des tâches dans le flux de travail, et une série de tâches est appelée un pipeline. Pour ce faire, Airflow utilise des graphes acycliques dirigés (DAG). Une exécution DAG est une instance individuelle d'une tâche codée active. Les pools contrôlent le nombre de tâches simultanées afin d'éviter une surcharge du système. Les workflows sont créés dans le fichier DAG, qui permet de déclarer les flux en Python. Les étapes et leur ordre sont définis dans cet objet. Il faut veiller à ce que les tâches d'un workflow soient définies au bon endroit, car elles surviennent normalement pendant l'exécution.

Comment installer Apache Airflow ? Concernant l’installation d’Apache Airflow, il n'y a pas de fichier tar ou de paquet .deb à télécharger et à installer, comme c'est le cas avec d'autres outils tels que Salt, par exemple. Au lieu de cela, les utilisateurs installent toutes les dépendances du système d'exploitation via l'installateur de paquets Python pip, comme les paquets build-essential, qui comprennent les fichiers du noyau, les compilateurs, les fichiers .so et les fichiers d'en-tête. Ensuite, ils installent un seul paquet Python. Consultez la documentation d'Airflow pour obtenir la liste complète des dépendances. Les dépendances d'Airflow varient, mais l'ensemble comprend : sudo apt-get install -y --no-install-recommends \

freetds-bin \

krb5-user \

ldap-utils \

libffi6 \

libsasl2-2 \

libsasl2-modules \

1 \

locales \

lsb-release \

sasl2-bin \

sqlite3 \

unixodbc Commencez la procédure d'installation avec la commande suivante : pip install apache-airflow Ensuite, initialisez la base de données SQLite, qui contient les métadonnées des flux de travail : airflow initdb Puis, démarrez Airflow : airflow webserver -p 8080 Enfin, ouvrez le serveur web via le localhost:8080. Ne faites pas fonctionner le système via le serveur web, car il est destiné uniquement à la surveillance et au réglage. Au lieu de cela, utilisez les modèles Python et Jinja insérés dans le code Python de Airflow pour exécuter ces tâches à partir de la ligne de commande. Jinja existe dans le code Python, mais ce n'est pas une commande Python. Les utilisateurs peuvent également ajouter des paquets supplémentaires, et Airflow offre une variété d'intégrations possibles. Par exemple, il est possible de connecter Hadoop via la commande pip install apache-airflowhdfs, pour travailler avec le système de fichiers distribués Hadoop.

Les intégrations avec Apache Airflow Airflow fonctionne avec des commandes bash, ainsi qu'avec un large éventail d'autres outils. Par exemple, certaines des intégrations d'Airflow incluent Kubernetes, AWS Lambda et PostgreSQL. D'autres intégrations sont notées dans l'image ci-dessous. Figure 1 : Apache Airflow peut orchestrer un ensemble de flux de travail d'un grand nombre d'outils et de plateformes, dont les jobs ETL.

Les commandes Airflow Airflow fonctionne à partir d'une interface en ligne de commande. Les principales commandes que les utilisateurs potentiels doivent connaître sont les suivantes : airflow run pour exécuter une tâche ;

pour exécuter une tâche ; airflow task pour réparer une tâche ;

pour réparer une tâche ; airflow backfill pour exécuter une partie d'un DAG suivant la date ;

pour exécuter une partie d'un DAG suivant la date ; airflow webserver pour lancer l'interface graphique ;

pour lancer l'interface graphique ; airflow show_dag pour visualiser les tâches et leurs dépendances. Les utilisateurs définissent les tâches en Python. Bien qu'ils n'aient pas besoin de beaucoup de connaissances en programmation pour utiliser Airflow - parce qu'ils peuvent copier des templates - la connaissance de ce langage est un avantage certain. Par exemple, les utilisateurs doivent savoir comment utiliser les objets datetime et timedelta. Les utilisateurs qui connaissent bien Python peuvent étendre les objets Airflow pour écrire leurs propres modules.

Quelques tâches simples dans Airflow Vous trouverez ci-dessous une version simplifiée de l'exemple de tâche Python présenté dans la documentation Apache Airflow, avec des sections de code expliquées tout au long du document. Cette tâche comporte trois opérations, la première dépendant des deux suivantes. Les dépendances sont intrinsèques à l'approche DevOps, car elles permettent à certaines tâches de s'exécuter - ou de ne pas s'exécuter - en fonction des résultats d'autres tâches. Cela permet aux administrateurs informatiques d'exécuter plusieurs étapes DevOps avec une dépendance sur chacune d'entre elles. Les commandes Bash exécutent des tâches simples - et complexes - telles que la copie de fichiers, le démarrage d'un serveur ou le transfert de fichiers. Par exemple, ce script peut copier un fichier dans une zone de stockage Amazon Glue, mais seulement si l'étape précédente, par exemple la récupération de ce fichier sur un autre système, s'est déroulée avec succès. Les arguments du constructeur DAG sont présentés dans la figure 2. Cet exemple utilise l'opérateur BashOperator, car il exécute une simple commande bash. Tous les opérateurs sont des extensions de la commande BaseOperator. En outre, les autres API majeures comprennent BaseSensorOperators, qui écoute les événements provenant d'une intégration - par exemple, Amazon Glue - et Transfers, qui transfère les données entre les systèmes. Figure 2 Le code ci-dessus utilise Jinja, un langage de programmation de macros très répandu. Jinja transmet les macros et les paramètres à BashOperator et à d'autres objets Python par le biais d'une syntaxe compacte. Figure 3 Par exemple, templated_command est une macro Jinja complète. Elle est introduite dans l'objet BashOperator. Comme le montre la figure 3, elle s'exécute 5 fois et répercute la valeur du paramètre params.my_param de l'objet BashOperator t3. Figure 4 La dernière section de la figure 4, t1 >> [t2, t3], indique à Airflow de ne pas exécuter la tâche 1 tant que les tâches 2 et 3 n'ont pas été menées à bien. Figure 5 La section de code de la figure 5 - tirée du segment de la figure 1 qui précède les commandes t3 - crée une démarcation markdown pour écrire la documentation qui s'affichera dans l'interface graphique. Markdown est la syntaxe utilisée par GitHub et d'autres systèmes pour créer des liens, établir des listes à puces et afficher des caractères gras, par exemple, pour créer un affichage contenant de nombreuses informations pertinentes sur les tâches.

L'interface graphique d'Apache Airflow Exécutez l'interface graphique à partir de la ligne de commande avec la commande Python airflow webserver et une interface REST. Utilisez l'interface graphique pour la surveillance et le réglage fin. Chaque DAG, ou tâche, est disponible sous forme de liste sur l'écran DAGs de l'interface graphique. Mais les utilisateurs disposent également d'autres options d'affichage, telles que la vue arborescente, qui affiche les DAG dans le temps, par exemple, lorsqu'ils s'exécutent, s'arrêtent et attendent. Rappelez-vous que chaque DAG est associé à une heure de démarrage. Une autre option d'affichage est la vue Graph, car les DAG sont un concept informatique qui représente des éléments dans un objet arborescent. Le graphique de la figure 6 montre les tâches, leurs dépendances et leur état actuel. D'autres écrans sont disponibles : Variable View, qui affiche certaines variables, comme les informations d'identification ;

qui affiche certaines variables, comme les informations d'identification ; Gantt Chart, qui montre la durée et le chevauchement des tâches ;

qui montre la durée et le chevauchement des tâches ; Task Duration , qui montre la durée de la tâche ;

, qui montre la durée de la tâche ; Code View , qui affiche le code python de chaque tâche du pipeline ;

, qui affiche le code python de chaque tâche du pipeline ; Task Instance Context Menu, qui affiche les métadonnées de la tâche. Figure 6