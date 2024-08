Pour ne pas être impacté négativement par l’IA… apprenez l’IA

Emplois IT - L’ensemble de technologies que recouvre l’Intelligence artificielle évolue à un rythme incroyablement rapide. Il est donc essentiel de rester au courant de ces évolutions pour ne pas risquer d’être impacté négativement dans sa vie professionnelle, conseillent plusieurs experts.

« L’intelligence artificielle aidera à être plus productifs, et par conséquent, nous n’aurons pas besoin d’autant de personnes pour ces postes », commence-t-il. Mais, d’après lui, « peu d’entre elles, voire aucune, ne seront remplacées directement. »

« Si vous identifiez des aspects de votre travail qui peuvent être automatisés grâce à l’IA, faites-le », lance-t-il. « Cela vous permettra non seulement d’acquérir une expérience précieuse de ces technologies, mais aussi de mettre en valeur vos compétences auprès de votre employeur et d’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. »

Très concrètement, les professionnels IT devront savoir mettre en œuvre stratégiquement l’IA et apprendre à l’utiliser efficacement pour leur propre travail, résume-t-il.

Les professionnels de l’IT devront être adaptables et se concentrer sur l’amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences en IA, avertit Kenneth Corriveau, DSI de l’agence de marketing Tinuiti.

Avec tant de changements et de perturbations provoquées par l’IT et l’IA, la formation continue est essentielle pour garantir la sécurité de l’emploi dans n’importe quel poste.

Parmi ces postes on trouve les Business analysts, les services managers… ou les techniciens sur le terrain. Les emplois comportant des tâches plus basiques seront, à l’inverse, consolidés en premier.

Esprit « business »

Adopter un état d’esprit « business » est tout aussi essentiel.

« Il est essentiel d’avoir une compréhension approfondie d’une technologie d’IA donnée et de son application dans l’entreprise », confirme Bill Balint, DSI de l’Indiana University of Pennsylvania.

Selon lui, la capacité à traduire les besoins de l’entreprise en un outil qui utilise l’IA est une compétence parmi les plus précieuses.

Il confirme par ailleurs le conseil de Kenneth Corriveau : les professionnels IT doivent adopter le plus possible les technologies émergentes, comme l’IA générative, et trouver des moyens de les intégrer dans leurs opérations quotidiennes.

Il acquiesce également sur la formation. Les professionnels de l’IT inquiets de potentiels impacts négatifs des nouvelles technologies sur leur carrière doivent envisager de se former, encore et encore, invite-t-il.

« Ne restez pas les bras croisés, face à une tendance de plus en plus profonde en essayant de maintenir un statu quo illusoire », conclut Bill Balint.

David Weldon est un expert qui couvre les sujets liés à la gestion des données, à la sécurité de l'information, à la technologie dans la santé, dans l’éducation et dans la gestion de la main-d'œuvre.