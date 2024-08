Neuf métiers IT qui résisteront à l’IA

Emplois IT – L’IA excelle dans les tâches répétitives, qui nécessitent une grande attention, et de la rapidité. Elle excelle également dans un certain nombre de tâches techniques et analytiques. Quant à l’IA générative (GenAI), elle est déjà appliquée pour aider le développement logiciel et pour détecter les erreurs de codage.

Pourtant, même si l’IA offre de nombreuses possibilités intéressantes, le besoin de compétences humaines demeure, et demeurera. Mais pour rester indispensable, il faut se concentrer sur les carrières qui peuvent tirer parti des limites de l’IA – comme celles qui nécessitent de fortes compétences interpersonnelles.

Voici une liste de neuf de ces postes IT qui ne risquent pas d’être remplacés par l’IA.

Rappelons cependant que, dans tous les cas, il faudra acquérir en continu des compétences en IA, en particulier sur la manière dont elle peut aider ces postes… Ne pas être remplacé par l’IA ne veut pas dire ne pas l’utiliser.

Les business analysts possèdent généralement un ensemble de compétences techniques – particulièrement en analytique et en visualisation des données (data viz) – ainsi qu’une solide expérience des outils de BI. Mais ils doivent également développer de solides compétences interpersonnelles, notamment en matière de communication et de présentation, et s’efforcer de comprendre les besoins et les missions de l’entreprise.

Les business analysts (ou analystes fonctionnels) assurent le lien entre l’IT et les métiers. Ils comprennent les besoins opérationnels, connaissent la technologie et les données ; et ils savent parler et influer sur différentes parties prenantes dans un cadre de collaboration pour créer des solutions métiers optimales.

Ces professionnels doivent continuellement se former aux nouvelles technologies, tout en se renseignant sur les objectifs de leur propre organisation. Cela leur permettra de mieux comprendre et d’identifier les principales vulnérabilités en matière de sécurité.

Avec les progrès de l’IA, les entreprises sont confrontées à des risques de sécurité sans précédent. Ce poste est donc essentiel. Les ingénieurs en cybersécurité les plus performants seront les professionnels qui acquerront eux-mêmes des compétences avancées en IA, ce qui les aidera à mieux détecter les risques et à enquêter sur les menaces identifiées par le système.

Les entreprises ont constamment besoin de professionnels qualifiés pour se protéger. D’autant que les menaces cyber deviennent de plus en plus fréquentes, et graves. À mesure que l’IA évolue, les pirates utiliseront ses nouvelles capacités pour écrire du code malveillant ou lancer des cyberattaques.

Les candidats qui souhaitent occuper ce type de poste doivent posséder une certification ou un diplôme en informatique et d’excellentes compétences en matière de service clients /employés. Ce poste reste une voie classique vers le service IT d’une organisation.

La formation et l’assistance pratiques seront toujours importantes. Elles vont bien au-delà des capacités actuelles de l’IA. En outre, plus l’adoption d’une technologie devient complexe au sein d’une organisation, plus le nombre d’employés qui auront des difficultés à l’utiliser grandit.

Les professionnels du support aux utilisateurs finaux forment les employés sur les logiciels de l’entreprise et fournissent une assistance en cas de problèmes IT. Ils veillent à ce que les collaborateurs puissent exécuter ces tâches et utiliser pleinement les outils disponibles.

Choisissez une plateforme BI en phase d’hypercroissance et que les experts du secteur classent parmi les leaders du marché. Ensuite, il vous faudra acquérir autant d’expérience que possible en travaillant avec cet outil.

Le travail de Data analyst deviendra de plus en plus nécessaire et exigeant. La capacité à « activer » les données dépend de la perspicacité d’une personne – qui doit être capable de reconnaître les tendances et les schémas dans ces données. Même si l’IA sait détecter des patterns, les humains seront toujours nécessaires pour contextualiser et interpréter les données sensibles, ou confuses. Les analystes de données devront également garantir la véracité et l’exactitude de ces données. En outre, les organisations continueront d’avoir besoin d’intégration et d’ analytique pour orienter la prise de décision.

Le Data Analyst interprète les données métiers, commerciales et produits. Il écrit des rapports, interprète correctement les résultats (les insights) et fait des prévisions et des recommandations pour le futur. En un mot, ils tirent des enseignements des données sur la manière de mieux résoudre les problèmes opérationnels – en particulier sur la manière d’engager les clients.

5. Responsables de la gouvernance des données

En quoi consiste le poste

Les experts de la gouvernance des données créent des cadres d’utilisation des données (des frameworks). Ils comprennent, définissent, cataloguent et déterminent qui a accès à quelles données et dans quelles conditions.

Pourquoi, ou comment, le poste est résistant à l’IA

Les outils d’IA extraient, parcourent et génèrent chaque jour davantage de données. Par conséquent, le besoin de garde-fous devient de plus en plus crucial. Les responsables de la gouvernance définissent quels groupes, ou quels individus ont accès à quels types de données, et comment ils peuvent les utiliser. Les organisations ont besoin de ces experts pour établir des normes et des politiques sur la disponibilité, l’usage et la sécurité des données. Ce besoin ne fera que croître à l’ère de l’IA.

Comment se former ou se perfectionner pour ce poste

Les candidats doivent obtenir un diplôme en informatique ou en administration des affaires. Ils doivent ensuite se former aux domaines particuliers de la gestion des données, de la confidentialité (privacy) et de la sécurité de l’information, ainsi qu’aux cadres de gouvernance gouvernementaux et industriels (légal).