IA et emploi : une synergie positive si l’humain garde la main et se forme (étude)

L’intelligence artificielle (IA) va bouleverser le monde du travail, même si son impact sur l’emploi divise. Le constat n’est pas une révélation, mais il est confirmé par une note de position du spécialiste des services RH Randstad, qui invite à mieux encadrer son utilisation et à former les employés pour favoriser l’adoption de cette technologie.

« D’un point de vue positif, l’IA peut aider à automatiser les tâches RH répétitives. Cela contribuera à accroître l’efficacité et la productivité, permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus créatives et de haut niveau », avance le rapport qui met en avant le concept de « copilotage », où humains et IA collaborent. Cette collaboration devrait créer « de nouveaux emplois » et de nouvelles perspectives professionnelles, ajoute Randstad.

« Créer les conditions nécessaires à l’éducation et à la formation dans le domaine de l’IA pour éviter l’exclusion sociale, numérique et économique. » Randstad

Conséquence directe, le spécialiste avertit que « certains rôles peuvent devenir obsolètes » avec l’intelligence artificielle.

Le groupe met également en garde contre un possible creusement des inégalités « entre les personnes capables d’acquérir les nouvelles compétences pour collaborer avec l’IA et celles qui n’ont pas accès à de telles compétences ».

Face à ces enjeux, la note préconise un « cadre réglementaire approprié et équilibré » pour l’utilisation de l’IA. Elle appelle les gouvernements à « créer les conditions nécessaires au développement de l’éducation et de la formation dans le domaine de l’IA afin d’éviter toute forme d’exclusion sociale, numérique et économique ».