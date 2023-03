Pourquoi migrer vers Exchange 2019 est une bonne idée

Bien que Exchange Server vNext ne soit pas attendu avant 2025, le chemin vers cette version sera plus facile si les administrateurs prévoient entre-temps, et suffisamment en amont, une étape par Exchange 2019.

Malgré la popularité d’Exchange Online, de nombreuses organisations choisissent encore d’avoir une Exchange Server sur site. Et beaucoup sont dans un mode hybride où certains services fonctionnent localement et d’autres dans l’environnement de messagerie hébergé de Microsoft.

Cependant, à mesure qu’Exchange vNext se rapproche, Microsoft recommande de plus en plus fortement aux entreprises qui ont un Exchange Server sur site de prévoir prochainement une migration vers Exchange 2019 et donc de remiser les anciennes versions d’Exchange on prem.

Ce conseil insistant s’explique assez simplement : la mise à niveau vers Exchange vNext ne sera pas possible depuis les autres versions d’Exchange sur site.

Un Exchange Server on prem peut par exemple répondre aux exigences légales de stockage des données, lorsque les informations doivent rester sur un territoire ou derrière les pare-feu de l’entreprise. Dans d’autres cas, une contrainte d’intégration peut imposer d’avoir un Exchange Server en local pour que d’autres applications communiquent avec la plate-forme de messagerie.

Il y a plusieurs bonnes raisons de vouloir rester sur site et donc d’être intéressés par cette prochaine montée de version (plutôt que de passer à Exchange Online).

Quelles sont les principales nouveautés d’Exchange Server 2019 ?

Exchange 2019 vient évidemment avec son lot de nouveautés. Par exemple, cette version prendra en charge et sera exécutable sur Windows Server Core – une option d’installation minimale de Windows Server – qui élimine plusieurs composants et qui est théoriquement plus sûr en raison de sa surface d’attaque plus réduite.

Exchange Server 2019 propose également des fonctions améliorées de sécurité, comme le blocage des accès externes au centre d’administration Exchange et à Exchange Management Shell, ou encore l’utilisation par défaut de TLS 1.2.

Autre nouveauté, Exchange 2019 arrive avec une infrastructure de recherche plus performante capable d’indexer de plus gros fichiers. La version supporte par ailleurs des serveurs embarquant jusqu’à 256 GB de RAM et jusqu’à 48 cœurs CPU.

Côté client, Exchange Server 2019 permet de bloquer le transfert d’invitations à un évènement dans l’agenda (seul l’organisateur peut inviter de nouvelles personnes). La version gère mieux les options d’absence à afficher pendant un rendez-vous (pas au bureau/pas disponible, etc.) et l’internationalisation des adresses mail lorsqu’elles contiennent des caractères non « anglais ».

Exchange 2019 apporte par ailleurs un nouveau look pour Outlook sur le web (OWA) plus adapté aux appareils mobiles, qu’ils soient sur Android ou iOS. La version permet également de créer des contacts à partir de leurs comptes LinkedIn et affiche un aperçu des liens. Quant à la recherche, le moteur affiche des suggestions pour accélérer les requêtes des utilisateurs.