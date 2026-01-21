Quels sont les avantages et les inconvénients du DaaS ?

Le Desktop as a Service (DaaS) est devenu une option populaire pour les organisations qui repensent la manière dont leurs employés accèdent aux postes de travail et aux applications de l’entreprise. En plus de faciliter le travail à distance, le DaaS présente des avantages pour la sécurité, l’évolutivité et le contrôle opérationnel. C’est particulièrement important dans un contexte où les équipes informatiques s’efforcent de réduire les coûts d’infrastructure tout en gérant efficacement l’accès aux ressources de l’entreprise.

Une façon de déployer des postes virtuels est le DaaS, où les systèmes d’exploitation des postes de travail s’exécutent dans des machines virtuelles sur des serveurs situés dans le centre de calcul d’un fournisseur de cloud tiers. Les entreprises peuvent également mettre en œuvre le Virtual Desktop Infrastructure (VDI), qui implique la création de leur propre infrastructure de virtualisation et l’exécution des systèmes d’exploitation des postes de travail sur des serveurs sur site, ou conserver les postes traditionnels.

Le DaaS externalise l’hébergement des postes virtuels à un fournisseur tiers. Il ne nécessite pas d’investissement initial important comme le VDI, ce qui le rend particulièrement intéressant en termes de facilité et de coût d’installation. Les administrateurs informatiques doivent toutefois évaluer l’ensemble des avantages et inconvénients, et pas seulement le coût, afin de déterminer si le « Desktop as a service » est la solution la mieux adaptée à leur entreprise.

Avantages du DaaS Pour de nombreuses organisations, l’attrait du DaaS réside dans sa capacité à simplifier la fourniture de postes de travail tout en transférant la responsabilité de l’infrastructure et des opérations à un fournisseur de services cloud. Coûts initiaux réduits L’un des principaux avantages du DaaS réside dans son coût initial inférieur à celui du VDI ou des postes de travail classiques. Le VDI nécessite un investissement initial non négligeable en infrastructure, tandis que le « bureau en tant que service » est généralement facturé à l’utilisateur. Les entreprises qui souhaitent tester la virtualisation peuvent se tourner vers ce dernier et éviter les coûts et les efforts liés à la mise en place d’un VDI, au cas où elles souhaiteraient changer d’approche en matière de virtualisation des postes de travail dans quelques années. Le modèle d’abonnement rend également les coûts liés au DaaS plus prévisibles à long terme. Il peut également réduire les coûts de licence en facilitant l’approvisionnement et le désapprovisionnement des postes virtuels selon les besoins. Pour les start-ups qui cherchent à intégrer rapidement des employés, le DaaS peut aider à se développer rapidement et à moindre coût. De même, son évolutivité peut présenter des avantages financiers pour les organisations qui emploient des travailleurs saisonniers. Une fois la saison terminée et ces employés partis, les postes virtuels qu’ils utilisaient peuvent être facilement désapprovisionnés, éliminant ainsi les coûts de licence pour ces postes. Flexibilité Le DaaS peut s’adapter aux fluctuations du nombre de postes virtuels sans nécessiter de modification. La scalabilité du DaaS est également avantageuse sur le plan logistique pour les organisations et leurs équipes informatiques. Si une organisation souhaite se développer, le service informatique peut mettre à jour l’abonnement « Desktop as a service » plutôt que d’augmenter la capacité VDI en ajoutant du matériel supplémentaire. Cela s’avère particulièrement utile pour les organisations qui ne savent pas quelle échelle elles souhaitent atteindre ; le DaaS peut s’adapter aux fluctuations du nombre de postes virtuels sans nécessiter de modification. Il offre également une grande flexibilité dans la variété des terminaux que les fournisseurs de cloud peuvent facilement prendre en charge dès leur installation. Quel que soit le type d’appareil choisi par l’utilisateur pour travailler, l’environnement de bureau est identique s’il dispose de la résolution d’affichage nécessaire et du logiciel client de bureau à distance. Le DaaS offre généralement la même expérience utilisateur que le VDI, mais la possibilité de choisir parmi une plus large gamme de terminaux et d’emplacements pour travailler et maintenir un environnement de bureau acceptable peut se traduire par une meilleure expérience pour les utilisateurs finaux. Accessibilité élargie Le poste de travail en mode service est accessible depuis n’importe où, sur n’importe quel appareil. Les postes virtuels étant hébergés dans le cloud, ils sont accessibles partout, à condition de disposer d’une alimentation électrique et d’une connexion à Internet. Avec la VDI, en revanche, les utilisateurs doivent se connecter au réseau d’entreprise de leur organisation directement ou via un VPN pour accéder à leurs bureaux virtuels, ce qui nécessite des considérations supplémentaires en matière de sécurité. L’essor du télétravail a mis en évidence l’intérêt du DaaS pour les entreprises qui souhaitent assurer la continuité de leurs activités dans des circonstances telles que la pandémie de COVID-19. La capacité de ce « bureau en tant que service » à prendre en charge divers terminaux est particulièrement utile pour faciliter le télétravail. Même si les utilisateurs disposent d’un PC à domicile, ils peuvent ainsi toujours accéder à un bureau virtuel. Certains fournisseurs de ce type de service proposent une accessibilité via la navigateur. Il s’agit d’un moyen simple et sécurisé pour les utilisateurs d’accéder au DaaS. Plutôt que d’installer le poste virtuel, l’utilisateur peut se connecter à un poste virtuel accessible via n’importe quel navigateur pris en charge. Parmi les exemples de cette option, on peut citer la fonctionnalité Web Access dans Amazon WorkSpaces, le client Web Azure Virtual Desktop et DesktopReady. Configuration et gestion simplifiées La mise en place du DaaS est facile pour les services informatiques. L’étape la plus importante consiste à choisir le meilleur fournisseur de ce service pour répondre aux besoins de l’organisation. Le DaaS est également une option plus simple pour les services informatiques après la configuration. Pour déployer et maintenir avec succès une infrastructure VDI, les services informatiques doivent disposer des compétences et d’un nombre suffisant d’employés pour gérer les mises à jour, le trafic de données et le dépannage. Les fournisseurs de Desktop as a Service disposent des ressources et de l’expertise nécessaires pour répondre de manière fiable à bon nombre de ces préoccupations, ce qui permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les problèmes spécifiques à leur organisation. Cela peut également présenter des avantages en matière de sécurité. Le service informatique a moins de contrôle sur la sécurité avec le poste de travail en mode service, mais un fournisseur DaaS dispose généralement d’outils et de connaissances plus récents, qui peuvent aider le service informatique à gérer et à prévenir tout problème.