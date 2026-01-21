stokkete - stock.adobe.com
Quels sont les avantages et les inconvénients du DaaS ?
Le Desktop as a Service se distingue par son évolutivité, mais les administrateurs doivent également tenir compte de facteurs tels que la personnalisation lorsqu'ils évaluent les options de virtualisation.
Le Desktop as a Service (DaaS) est devenu une option populaire pour les organisations qui repensent la manière dont leurs employés accèdent aux postes de travail et aux applications de l’entreprise. En plus de faciliter le travail à distance, le DaaS présente des avantages pour la sécurité, l’évolutivité et le contrôle opérationnel. C’est particulièrement important dans un contexte où les équipes informatiques s’efforcent de réduire les coûts d’infrastructure tout en gérant efficacement l’accès aux ressources de l’entreprise.
Une façon de déployer des postes virtuels est le DaaS, où les systèmes d’exploitation des postes de travail s’exécutent dans des machines virtuelles sur des serveurs situés dans le centre de calcul d’un fournisseur de cloud tiers. Les entreprises peuvent également mettre en œuvre le Virtual Desktop Infrastructure (VDI), qui implique la création de leur propre infrastructure de virtualisation et l’exécution des systèmes d’exploitation des postes de travail sur des serveurs sur site, ou conserver les postes traditionnels.
Le DaaS externalise l’hébergement des postes virtuels à un fournisseur tiers. Il ne nécessite pas d’investissement initial important comme le VDI, ce qui le rend particulièrement intéressant en termes de facilité et de coût d’installation. Les administrateurs informatiques doivent toutefois évaluer l’ensemble des avantages et inconvénients, et pas seulement le coût, afin de déterminer si le « Desktop as a service » est la solution la mieux adaptée à leur entreprise.
Avantages du DaaS
Pour de nombreuses organisations, l’attrait du DaaS réside dans sa capacité à simplifier la fourniture de postes de travail tout en transférant la responsabilité de l’infrastructure et des opérations à un fournisseur de services cloud.
Coûts initiaux réduits
L’un des principaux avantages du DaaS réside dans son coût initial inférieur à celui du VDI ou des postes de travail classiques. Le VDI nécessite un investissement initial non négligeable en infrastructure, tandis que le « bureau en tant que service » est généralement facturé à l’utilisateur. Les entreprises qui souhaitent tester la virtualisation peuvent se tourner vers ce dernier et éviter les coûts et les efforts liés à la mise en place d’un VDI, au cas où elles souhaiteraient changer d’approche en matière de virtualisation des postes de travail dans quelques années. Le modèle d’abonnement rend également les coûts liés au DaaS plus prévisibles à long terme.
Il peut également réduire les coûts de licence en facilitant l’approvisionnement et le désapprovisionnement des postes virtuels selon les besoins. Pour les start-ups qui cherchent à intégrer rapidement des employés, le DaaS peut aider à se développer rapidement et à moindre coût. De même, son évolutivité peut présenter des avantages financiers pour les organisations qui emploient des travailleurs saisonniers. Une fois la saison terminée et ces employés partis, les postes virtuels qu’ils utilisaient peuvent être facilement désapprovisionnés, éliminant ainsi les coûts de licence pour ces postes.
Flexibilité
La scalabilité du DaaS est également avantageuse sur le plan logistique pour les organisations et leurs équipes informatiques. Si une organisation souhaite se développer, le service informatique peut mettre à jour l’abonnement « Desktop as a service » plutôt que d’augmenter la capacité VDI en ajoutant du matériel supplémentaire. Cela s’avère particulièrement utile pour les organisations qui ne savent pas quelle échelle elles souhaitent atteindre ; le DaaS peut s’adapter aux fluctuations du nombre de postes virtuels sans nécessiter de modification.
Il offre également une grande flexibilité dans la variété des terminaux que les fournisseurs de cloud peuvent facilement prendre en charge dès leur installation. Quel que soit le type d’appareil choisi par l’utilisateur pour travailler, l’environnement de bureau est identique s’il dispose de la résolution d’affichage nécessaire et du logiciel client de bureau à distance. Le DaaS offre généralement la même expérience utilisateur que le VDI, mais la possibilité de choisir parmi une plus large gamme de terminaux et d’emplacements pour travailler et maintenir un environnement de bureau acceptable peut se traduire par une meilleure expérience pour les utilisateurs finaux.
Accessibilité élargie
Le poste de travail en mode service est accessible depuis n’importe où, sur n’importe quel appareil. Les postes virtuels étant hébergés dans le cloud, ils sont accessibles partout, à condition de disposer d’une alimentation électrique et d’une connexion à Internet. Avec la VDI, en revanche, les utilisateurs doivent se connecter au réseau d’entreprise de leur organisation directement ou via un VPN pour accéder à leurs bureaux virtuels, ce qui nécessite des considérations supplémentaires en matière de sécurité.
L’essor du télétravail a mis en évidence l’intérêt du DaaS pour les entreprises qui souhaitent assurer la continuité de leurs activités dans des circonstances telles que la pandémie de COVID-19. La capacité de ce « bureau en tant que service » à prendre en charge divers terminaux est particulièrement utile pour faciliter le télétravail. Même si les utilisateurs disposent d’un PC à domicile, ils peuvent ainsi toujours accéder à un bureau virtuel.
Certains fournisseurs de ce type de service proposent une accessibilité via la navigateur. Il s’agit d’un moyen simple et sécurisé pour les utilisateurs d’accéder au DaaS. Plutôt que d’installer le poste virtuel, l’utilisateur peut se connecter à un poste virtuel accessible via n’importe quel navigateur pris en charge. Parmi les exemples de cette option, on peut citer la fonctionnalité Web Access dans Amazon WorkSpaces, le client Web Azure Virtual Desktop et DesktopReady.
Configuration et gestion simplifiées
La mise en place du DaaS est facile pour les services informatiques. L’étape la plus importante consiste à choisir le meilleur fournisseur de ce service pour répondre aux besoins de l’organisation.
Le DaaS est également une option plus simple pour les services informatiques après la configuration. Pour déployer et maintenir avec succès une infrastructure VDI, les services informatiques doivent disposer des compétences et d’un nombre suffisant d’employés pour gérer les mises à jour, le trafic de données et le dépannage. Les fournisseurs de Desktop as a Service disposent des ressources et de l’expertise nécessaires pour répondre de manière fiable à bon nombre de ces préoccupations, ce qui permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les problèmes spécifiques à leur organisation. Cela peut également présenter des avantages en matière de sécurité. Le service informatique a moins de contrôle sur la sécurité avec le poste de travail en mode service, mais un fournisseur DaaS dispose généralement d’outils et de connaissances plus récents, qui peuvent aider le service informatique à gérer et à prévenir tout problème.
Inconvénients du DaaS
Ces mêmes caractéristiques peuvent entraîner des compromis en matière de coût, de personnalisation et de contrôle, qui deviennent plus visibles à mesure que les déploiements prennent de l’ampleur.
Coûts potentiellement plus élevés à long terme
Si le DaaS est moins coûteux que le VDI en matière d’investissements initiaux, au fil du temps, ses coûts d’abonnement associés peuvent s’accumuler et dépasser les coûts initiaux de ce dernier.
De plus, selon les modèles de licence proposés par un fournisseur, le DaaS peut entraîner des coûts de licence plus élevés afin de couvrir les efforts nécessaires à l’hébergement des bureaux virtuels. La plupart des fournisseurs de Desktop as a service incluent la licence du système d’exploitation dans le coût du poste virtuel, mais les entreprises doivent évaluer leurs options et garder ces facteurs à l’esprit afin de s’assurer que le poste de travail en mode service est la meilleure approche sur le plan financier. Le prix du DaaS reste plus prévisible et plus cohérent que celui du VDI, mais il n’est pas nécessairement moins cher à long terme.
Moins personnalisable
Un autre inconvénient du DaaS est que l’approche unique peut ne pas convenir à toutes les entreprises. Les règles de sécurité et de conformité varient d’une entreprise à l’autre, il peut donc être difficile de trouver une offre parfaitement adaptée. Comme les entreprises le développent en interne, le VDI permet au service informatique d’effectuer davantage de personnalisations, telles que la désactivation de certains services pour les utilisateurs, afin de respecter les normes de conformité et de garantir la sécurité du VDI. Si une organisation soumise à des règles de conformité strictes souhaite utiliser le DaaS pour mettre en œuvre des bureaux virtuels, il est essentiel de choisir un fournisseur qui accorde la priorité à ces normes.
Par exemple, Evolve IP Workspaces est un fournisseur DaaS qui fait l’objet d’audits par des tiers afin de vérifier sa conformité à des normes telles que l’HIPAA ou le RGPD. Les fournisseurs qui ne prennent pas spécifiquement en compte certaines normes de conformité doivent permettre au service informatique de vérifier les mesures de conformité ou de contrôler les configurations des hyperviseurs et de personnaliser les fonctionnalités.
Certains packages DaaS ne disposent pas de toutes les fonctionnalités dont une organisation pourrait avoir besoin. Les différents fournisseurs proposent différents niveaux de personnalisation, et certains offrent des capacités de gestion plus avancées que d’autres.
Moins de contrôle
Le poste de travail en mode service offre peu de contrôle sur les mises à jour et la sécurité en général, ce qui peut entraîner des problèmes que le service informatique ne peut pas résoudre directement. Bon nombre de ces problèmes découlent des préoccupations liées à l’hébergement qui accompagnent l’utilisation d’un cloud public. Par exemple, si le cloud public qui héberge les postes virtuels subit une panne, la productivité d’une organisation est interrompue.
La sécurité est un facteur important dans les avantages et les inconvénients du Desktop as a service. Puisque le fait de disposer de toutes les ressources en un seul endroit, tel que le cloud public d’un fournisseur DaaS, peut contribuer à la sécurité, le DaaS peut sembler être l’option de virtualisation de bureau la plus sûre. De plus, certaines organisations peuvent préférer la sécurité garantie par un fournisseur plutôt que de faire confiance à leur personnel informatique pour maintenir une sécurité parfaite. Cependant, certaines équipes informatiques peuvent être mieux préparées à gérer la stratégie de sécurité unique de leur organisation qu’un fournisseur tiers, et les administrateurs doivent tenir compte des problèmes de sécurité du cloud avec le DaaS.
Ne pas avoir un contrôle total sur la connectivité peut mettre les organisations dans des situations où elles sont incapables d’agir. En cas de problème de connectivité, le service informatique a moins de visibilité sur le réseau et doit attendre que le fournisseur le résolve. Et même si l’expérience utilisateur peut être meilleure et plus facile à garantir avec le DaaS, en cas de problèmes, l’équipe informatique ne peut pas les traiter directement.
Pour les responsables informatiques, la décision d’adopter le DaaS ne repose pas tant sur l’efficacité de la technologie que sur la détermination de l’attribution des responsabilités et du contrôle. Si le DaaS peut alléger la charge opérationnelle et améliorer la flexibilité, il transfère également des aspects essentiels de la gestion des postes de travail à un tiers. Il est essentiel de comprendre ces compromis et leur adéquation avec les stratégies de l’entreprise en matière de sécurité, d’accès et d’infrastructure à long terme afin de prendre une décision éclairée.