Desktop as a Service ou VDI : quelles sont les différences ?

Les tendances telles que le travail à distance, le travail à domicile et le BYOD sont devenues la norme, et bien que ces tendances aient libéré les utilisateurs finaux, elles posent des défis importants aux services informatiques. La virtualisation des postes de travail offre l'une des meilleures options pour relever ces défis.

La virtualisation des postes de travail permet aux utilisateurs d'accéder à des systèmes d'exploitation de postes de travail soigneusement configurés, similaires à ceux utilisés sur des PC reliés à un domaine sur le lieu de travail. Ces systèmes d'exploitation de bureau étant virtuels, ils sont accessibles depuis n'importe quel appareil et n'importe où, ce qui permet à l'utilisateur final de bénéficier d'une expérience cohérente, quels que soient le lieu et le mode de travail.

Ceux qui souhaitent mettre en œuvre des postes de travail virtuels disposent de deux options principales : l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et le poste de travail en mode service (DaaS). Toutefois, lorsqu'il s'agit de comparer DaaS et VDI, les entreprises doivent examiner attentivement leurs options, car les deux technologies présentent des avantages et des inconvénients.

VDI et DaaS peuvent aider les entreprises à assurer la continuité des activités pour les employés distants et offrent la possibilité d'augmenter ou de réduire rapidement les effectifs en fonction de l'évolution des effectifs. Du point de vue de l'utilisateur, ces méthodes sont plus efficaces lorsqu'elles offrent la même expérience utilisateur qu'un bureau physique local.

Les administrateurs informatiques doivent comparer le DaaS et le VDI pour comprendre les différences entre ces approches et déterminer celle qui convient le mieux à leur organisation.

Qu’est-ce que le VDI ? Le VDI fonctionne en hébergeant un système d'exploitation de bureau sur un serveur central exécutant un logiciel fourni par un fournisseur tel que VMware, Citrix ou Microsoft. Ce serveur envoie l'interface de bureau via un protocole d'affichage à distance. L'utilisateur peut alors interagir avec le bureau sur son terminal, qu'il s'agisse d'un client léger, d'un appareil mobile, d'un ordinateur portable ou d'un autre client. L'utilisateur doit être connecté à un réseau pour accéder au bureau, bien que certains logiciels VDI offrent des capacités de fonctionnement hors ligne. Le VDI permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités de bureau complètes sur des machines plus légères, car l’essentiel du traitement et de l'informatique se fait au niveau du back-end.

Avantages et inconvénients du VDI Le VDI peut être rentable pour les entreprises comptant un grand nombre d'employés, en particulier si le service informatique peut déployer des postes de travail virtuels partagés ou mis en commun qui réduisent le nombre total de postes de travail dans l'entreprise.

L’administration simplifiée est souvent un avantage du VDI ; des groupes d'utilisateurs peuvent partager des postes de travail virtuels, ou le service informatique peut déployer des postes de travail sans trop de personnalisation.

Le VDI nécessite un matériel important fonctionnant dans le centre de calcul de l'entreprise. Par conséquent, les coûts initiaux associés au déploiement de la VDI tendent à être élevés.

Étant donné que les déploiements VDI s'effectuent dans les locaux de l'entreprise, les organisations qui choisissent de déployer le VDI auront besoin d'un personnel d'assistance bien formé et expert en VDI. N'oubliez pas qu'une panne de VDI affecte tous les utilisateurs, il est donc essentiel que le service informatique puisse résoudre les problèmes rapidement.

En tant qu'option sur site, le VDI est un bon choix pour ceux qui souhaitent conserver leurs données sensibles dans leur propre centre de données plutôt que dans le nuage public.

Le VDI offre aux organisations la flexibilité de choisir une configuration matérielle basée sur les besoins de performance de leurs utilisateurs. Les entreprises ont également un contrôle total sur la sécurité des bureaux virtuels et sur la manière dont les systèmes d'exploitation des bureaux virtuels sont configurés.

Les entreprises qui hébergent des postes de travail virtuels doivent s'assurer qu'elles disposent de la bande passante nécessaire. Dans le cas contraire, les utilisateurs verront leurs sessions VDI ralenties, ce qui réduira leur temps de travail.

L'évolutivité ne peut être obtenue qu'en ajoutant du matériel. Les déploiements VDI utilisent normalement une infrastructure hyperconvergée, chaque nœud prenant en charge un nombre spécifique de postes de travail virtuels. Lorsque l'organisation a besoin d'augmenter sa capacité, elle doit acheter des nœuds supplémentaires.

Qu’est-ce que le DaaS ? Le DaaS est similaire au VDI en ce sens qu'un système d'exploitation de poste de travail est exécuté sur un serveur distant. Cependant, le DaaS diffère du VDI car au lieu d'héberger les postes de travail dans un centre de calcul sur site, le DaaS utilise un système basé sur le Cloud d'un fournisseur DaaS. Le fournisseur de services en nuage s'occupe de la connectivité et de la sécurité et maintient l'infrastructure en nuage. Parmi les fournisseurs de DaaS, citons Amazon, Citrix, Microsoft, le français Shadow, et VMware.

Avantages et inconvénients du DaaS Le DaaS utilise une tarification par abonnement, ce qui signifie que les entreprises n'ont pas à supporter les dépenses liées à l'achat de matériel et de logiciels pour les serveurs.

Le DaaS peut être déployé rapidement et facilement. Alors qu'il faut plusieurs semaines pour qu'un déploiement VDI soit opérationnel, le DaaS peut être mis en place et prêt à l'emploi en quelques heures.

Les fournisseurs de DaaS s'occupent généralement des problèmes de connectivité au niveau de l'infrastructure. Le client joue le rôle d'administrateur mais n'est généralement pas responsable du dépannage.

Il est relativement facile de faire évoluer un déploiement DaaS à la hausse ou à la baisse. Les fournisseurs DaaS offrent généralement une évolutivité à la demande, ce qui signifie qu'une entreprise peut modifier le nombre de ses bureaux virtuels à tout moment sans se soucier de la planification de la capacité ou de l'acquisition de matériel.

Le service informatique a généralement moins de contrôle sur un environnement DaaS. Un fournisseur DaaS peut imposer ses propres exigences en matière de sécurité et ses propres calendriers de mise à jour logicielle, et peut même exiger l'utilisation de ses propres images de bureau.

Au fil du temps, DaaS peut s'avérer plus coûteux que leVDI car l'organisation paie des frais de service mensuels tant qu'elle utilise le service.

DaaS et VDI : les différences clés Coût. Le coût de démarrage du DaaS est beaucoup plus faible car aucun achat de matériel n'est nécessaire. Cependant, le DaaS peut parfois coûter plus cher à long terme, car l'organisation doit payer des frais d'abonnement tant qu'elle utilise le service. Il convient également de noter que le fournisseur de DaaS peut théoriquement augmenter ses tarifs à tout moment.

