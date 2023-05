Avantages et inconvénients de l’adoption du VDI en 2023

Comme toute autre technologie, les postes de travail virtuels et le VDI présentent des avantages et des inconvénients. Par conséquent, avant de décider de mettre en œuvre cette technologie, les entreprises doivent déterminer si le VDI leur convient.

Les entreprises ne doivent pas se précipiter dans un achat, mais le VDI nécessite un processus d'installation exceptionnellement long et gourmand en ressources. Les entreprises doivent donc prendre le temps d'évaluer les avantages et les inconvénients du VDI sur le marché moderne de la virtualisation des postes de travail.

Avantages et inconvénients de la mise en place d'un VDI moderne

Le plus grand avantage des postes de travail virtuels est peut-être le fait que les équipes informatiques peuvent les rendre beaucoup plus sûrs que les postes de travail physiques. Comme les postes de travail virtuels s'exécutent sur un serveur dorsal, les entreprises peuvent les verrouiller pour empêcher toute modification ou installation non autorisée de logiciels. Si un utilisateur parvient à modifier quoi que ce soit, les administrateurs peuvent réinitialiser le postes virtuel à la fin de la session.

Un autre avantage des postes virtuels est la facilité d’administration. Il est généralement beaucoup plus facile de gérer de manière centralisée une collection de postes virtuels qu'une collection de PC physiques. Les postes de travail virtuels fonctionnent également bien dans les environnements BYOD. En fonction de la plateforme de virtualisation, les entreprises peuvent fournir un postes virtuel à plusieurs types d'appareils différents.

Bien entendu, les postes de travail virtuels présentent certains inconvénients, dont la complexité.

Les déploiements de postes virtuels impliquent un grand nombre de composants différents, ce qui tend à rendre le dépannage plus difficile que dans un environnement de postes physiques. Cette complexité signifie également que le coût initial est généralement élevé. Une organisation doit acheter et déployer plusieurs composants avant de pouvoir fournir le premier poste de travail virtuel. Ces composants varient selon la plateforme, mais peuvent inclure des hôtes de virtualisation, des équilibreurs de charge, des serveurs de sécurité, etc.

Il y a également des coûts de licence à prendre en compte, et les coûts de licence VDI peuvent être assez élevés. Dans un environnement qui utilise des postes de travail physiques, chaque poste de travail a besoin d'une licence de système d'exploitation. Les postes de travail virtuels nécessitent également une licence de système d'exploitation. Cependant, les utilisateurs doivent toujours utiliser un appareil physique pour accéder à leur poste virtuel et cet appareil physique, quel qu'il soit, aura besoin d'une licence pour son système d'exploitation natif.

Cette licence de système d'exploitation natif n'est pas un problème pour certains appareils. Si un utilisateur travaille à partir d'un iPad, par exemple, la licence du système d'exploitation est incluse dans l'appareil. En revanche, si l'utilisateur accède à l'environnement de postes virtuels à partir d'un PC Windows, deux licences de système d'exploitation sont nécessaires : une pour le système d'exploitation natif et une pour le poste virtuel. Ces licences de système d'exploitation de poste s'ajoutent aux licences de serveur et aux licences d'accès client éventuellement requises. Là encore, les exigences en matière de licences varient selon la plateforme et certaines organisations ont constaté que l'utilisation d'une technologie open source permettait de réaliser des économies significatives.

Il est également important de se demander si les applications des utilisateurs fonctionneront sur un poste virtuel. Si la plupart des applications fonctionnent généralement bien dans un environnement de poste virtuel, certaines nécessitent des modifications mineures. Il existe également des applications qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas autorisées à être utilisées dans des environnements de poste virtuel.

Les administrateurs de postes de travail virtuels doivent concevoir avec soin les environnements afin d'éviter tout point de défaillance unique. Cela signifie investir dans des hyperviseurs redondants, des courtiers de connexion, des équilibreurs de charge, etc. La redondance améliore la fiabilité et les performances, mais elle augmente également les coûts de matériel et de licence. Cela aura une incidence sur les coûts initiaux et les paiements récurrents, ainsi que sur les coûts globaux d'assistance et de maintenance.