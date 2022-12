Ransomware et sauvegarde : les défis à surmonter

D’après une étude menée par WatchGuard, fournisseur de cybersécurité, le premier trimestre2022 a connu plus d’attaques par ransomware que toute l’année 2021. Et le cabinet s’attend à ce que 2022 soit une année record à cet égard.

Les ransomwares – ou « rançongiciels » – se sont multipliés et se montrent plus agressifs depuis l’attaque WannaCry d’il y a cinq ans. Néanmoins, la sauvegarde demeure le moyen de restauration le plus important en dépit de l’évolution des techniques d’attaque.

En effet, si les groupes criminels recourent à des techniques toujours plus sophistiquées, dont les attaques par double et triple extorsion, les principes fondamentaux du ransomware perdurent. Les attaquants infiltrent un réseau, détectent et chiffrent les données, puis réclament le versement d’une rançon (un paiement en cryptomonnaie la plupart du temps) contre une clé de déchiffrement permettant d’obtenir à nouveau l’accès aux données.

Rien de tout cela n’est nouveau, et rien n’indique davantage que le paiement de la rançon garantit la récupération des données.

De nombreuses études montrent que les groupes de ransomware ne remettent souvent aucune clé de déchiffrement, ou que lorsqu’ils le font, la clé n’est pas fonctionnelle. Selon une recherche de Venafi, autre fournisseur de cybersécurité, cette situation se produit dans 35 % des cas.

Ensuite, il faut compter le temps perdu, les perturbations et les coûts résultant de la récupération de données chiffrées. Cette opération peut prendre des jours, voire des semaines. Rien d’étonnant à ce que les directeurs des systèmes d’information (DSI) et les responsables de la sécurité des systèmes informatiques (RSSI) estiment judicieux d’agir par eux-mêmes, et tentent de récupérer les données à partir de leurs propres sauvegardes.

Au bout du compte, cette approche pourrait constituer la stratégie la plus efficace. Elle présente l’avantage de ne rien verser aux gangs criminels et, de ce fait, de ne s’exposer à aucune sanction. Bien que le versement d’une rançon n’ait rien d’illégal en Europe, les autorités encouragent les entreprises à ne pas payer. Et la chose est évidemment bien plus facile lorsqu’on dispose de sauvegardes solides et fiables.

Restauration à partir des sauvegardes : les fondamentaux Les entreprises peuvent prendre toute une série de mesures pour réduire le risque d’attaque par ransomware : outils de sécurité techniques, déploiement régulier de correctifs et de mises à jour du système d’exploitation et sensibilisation des utilisateurs. Si un pirate accède au réseau et parvient à chiffrer les fichiers, la seule option, excepté le versement de la rançon, consiste à restaurer les données à partir des sauvegardes, à condition qu’elles soient elles-mêmes protégées contre les attaques par ransomware. La restauration peut intervenir à partir de supports hors site (lecteurs optiques ou bandes) ou à partir d’instantanés (les « snapshots »). Les instantanés ne contiennent pas simplement les données ; ils incluent les métadonnées, les copies parentes et même les fichiers supprimés. Ces instantanés sont souvent qualifiés d’immuables dans la mesure où, une fois copiés, ils ne peuvent plus être modifiés. Les fournisseurs cherchant à renforcer la sécurité des sauvegardes ont ajouté d’autres mécanismes visant à empêcher l’effacement des instantanés : par exemple, la fourniture d’une authentification à plusieurs facteurs pour déplacer ou supprimer les données. Les entreprises bénéficient ainsi d’une protection supplémentaire contre les logiciels malveillants qui tentent de supprimer ou de corrompre des fichiers de sauvegarde. Si possible, les sauvegardes doivent être isolées : séparation physique des systèmes de production ou séparation logique par le biais de l’outil de sauvegarde et de restauration. Dans l’idéal, les entreprises doivent mettre les deux stratégies en place. Elles doivent en outre envisager une sauvegarde dans le cloud pour assurer une séparation à la fois logique et physique. De plus en plus d’outils de sauvegarde et de restauration prennent désormais en charge le stockage de sauvegardes immuables dans le cloud. Les DSI doivent néanmoins vérifier les coûts de stockage et les frais de sortie des données, même si le cloud reste une solution plus économique que la construction d’un imposant matériel de sauvegarde sur site.

RPO, RTO et ransomware Tout plan de reprise après sinistre d’une entreprise doit fixer le RTO (Recovery Time Objective), c’est-à-dire la vitesse à laquelle les données doivent être restaurées, et le RPO (Recovery Point Objective), c’est-à-dire l’âge des fichiers à restaurer en vue de récupérer une version propre et utilisable de leurs données. Dans les plans de reprise après sinistre traditionnels, le RTO doit être le plus court possible pour minimiser les pertes de revenus, et le RPO doit être le plus récent possible afin d’éviter d’avoir à reconstituer les données perdues. Pour des restaurations plus rapides, il faut prévoir des sauvegardes plus fréquentes et des coûts de stockage plus élevés. Les ransomwares compliquent la situation, car les attaquants attendent souvent plusieurs semaines ou mois après l’infiltration du réseau pour déployer le programme malveillant. Toute la difficulté consiste alors à savoir jusqu’où remonter pour accéder à une copie propre des données. Dans la pratique, pour se protéger des ransomwares, il faut conserver plusieurs copies des données plus longtemps et veiller à leur protection.

Fenêtre de restauration Les entreprises doivent aussi définir la fenêtre de restauration, autrement dit la durée nécessaire à la récupération et au contrôle des sauvegardes, copies hors site incluses, puis au processus de restauration lui-même. Les systèmes de sauvegarde ne prévoient pas une restauration rapide de grands volumes de données, c’est pourquoi les entreprises mettent en place plusieurs outils de reprise après sinistre, dont les instantanés et les systèmes en miroir. Mais ces solutions restent autant vulnérables aux attaques par ransomware que les copies exploitées en production. « Ce n’est généralement pas la sauvegarde qui constitue le point d’achoppement de la protection des données, mais la restauration. » Bryan BettsAnalyste, Freeform Dynamics La solution consisterait à récupérer les données dans des instances de cloud plutôt que sur site, mais les DSI doivent alors prioriser les principaux systèmes opérationnels à restaurer, et ce dans le cadre d’un plan de reprise testé à l’avance. « Ce n’est généralement pas la sauvegarde qui constitue le point d’achoppement de la protection des données, mais la restauration », explique Bryan Betts du cabinet d’analyse Freeform Dynamics. Il précise que du fait de la complexité croissante des systèmes informatiques, incluant les workloads en cloud, hybrides et conteneurisées, il est de plus en plus difficile de remettre les systèmes en état de fonctionnement. Là aussi, les instantanés seront d’un grand secours, mais les auteurs des plans de reprise après sinistre doivent donner la priorité aux systèmes et processus métier, et non aux volumes de stockage. Pour une reprise après ransomware, il ne suffira pas aux entreprises de ne fixer qu’un seul RPO et RTO comme pour une simple panne technique, il leur faudra définir plusieurs objectifs différents.