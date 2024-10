Récupération de données : 6 outils gratuits à considérer

Malgré tous les efforts déployés par les équipes chargées de la reprise d’activité après sinistre, des pertes de données se produisent. Pour y remédier, il est possible passer par des outils gratuits. Cet article dresse la liste des plus intéressants.

Pour être inclus dans ce tour d'horizon, chaque logiciel devait répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, il devait être gratuit ou Open source, mais sans exclure les outils accessoirement commercialisés avec des options par une marque.

Deuxièmement, il devait être compatible avec Windows, qui est actuellement le système d'exploitation le plus utilisé par les particuliers et les entreprises. Toutefois, certains des outils listés fonctionnent également avec d'autres plateformes.

Troisièmement, l'outil devait être de nature générale. Par exemple, l'outil ne pouvait pas se concentrer uniquement sur la récupération de photos ou de documents. En outre, seuls les outils offrant une interface graphique ont été pris en considération.

Cette liste n’est pas un classement ; les logiciels sont énumérés par ordre alphabétique.

Disk Drill Disk Drill est un outil de récupération de données pour Windows et macOS. Cet outil a été récompensé à plusieurs reprises par des plusieurs palmarès de logiciels, notamment par Pandora Recovery, qui l'a classé numéro 1, par Trustpilot, ou encore par TechRadar qui l'a qualifié de « meilleure solution complète de récupération de disque » en 2024. Il est conçu pour fonctionner sur une variété d’appareils et gère les pertes de données causées par plusieurs circonstances, dont la suppression accidentelle, l’apparition d’une erreur dans le formatage ou encore la défaillance mécanique d’un disque. En plus de ses capacités de récupération du système de fichiers, Disk Drill sait identifier la structure de nombreux types de fichiers et il est souvent capable de les restaurer même s’ils ne sont plus indexés par le système de fichiers. Disk Drill comprend également une fonction de coffre-fort de récupération qui peut être utilisée pour sauvegarder des fichiers avant que la perte de données ne se produise, garantissant ainsi que ces fichiers sont récupérables. La version gratuite de Disk Drill pour Windows permet de récupérer 500 Mo de données. La version gratuite pour Mac ne peut récupérer que les fichiers protégés par les fonctions Recovery Vault ou Guaranteed Recovery. La version payante est vendue aux alentours de 90€.

FreeRecover FreeRecover est un outil de récupération de données gratuit pour Windows. Il n'existe pas de version payante et toutes ses fonctionnalités sont disponibles sous licence libre GNU. FreeRecover est spécialement conçu pour récupérer les données perdues sur les volumes NTFS. Les utilisateurs analysent un disque à la recherche de fichiers supprimés et choisissent ensuite ce qu'ils veulent récupérer. Le logiciel permet la récupération par lots dans un répertoire. Il convient toutefois de noter que la dépendance du logiciel à l'égard de NTFS signifie qu'il ne sera probablement pas en mesure de récupérer les données d'un système dont le système de fichiers a été corrompu.

Kickass Undelete Kickass Undelete est un utilitaire de récupération de données gratuit pour Windows. Cet outil est conçu pour fonctionner sur les volumes NTFS et FAT32 et est simple à utiliser. Les utilisateurs analysent le disque et sélectionnent ensuite les fichiers qu'ils souhaitent récupérer. En outre, Kickass Undelete permet aux utilisateurs de filtrer par nom de fichier ou par extension, ce qui facilite la localisation des données spécifiques qui ont été accidentellement supprimées.

PhotoRec PhotoRec est un outil de récupération de fichiers pour Windows, DOS, Linux et Mac. Bien que PhotoRec soit spécialisé dans la récupération de photos perdues, il est inclus dans cette liste parce qu'il offre également des capacités générales de récupération de fichiers. PhotoRec se distingue des autres outils de récupération par le fait qu'il fonctionne indépendamment du système de fichiers. PhotoRec contourne le système de fichiers et examine le stockage lui-même, à la recherche de fichiers pouvant être récupérés. Cette approche signifie que PhotoRec peut être utilisé même si le système de fichiers a été endommagé ou détruit. PhotoRec est conçu pour fonctionner avec un autre outil gratuit appelé TestDisk, qui est conçu pour résoudre les problèmes de disque de bas niveau tels que les tables de démarrage corrompues et les partitions supprimées.

Recoverit Recoverit est un outil commercial de récupération de données de l’américain Wondershare qui fonctionne sous Windows comme sur Mac et qui dispose d’une version gratuite. En pratique, cependant, les utilisateurs auront besoin d'une des versions payantes pour récupérer des données. La version gratuite reste utile pour identifier avec certitude les données récupérables, mais elle ne permet pas aux utilisateurs de les restaurer. Les versions payantes comprennent une facture mensuelle pour environ 60 $, une facture annuelle pour environ 70 $ et une utilisation perpétuelle facturée à environ 130 $. Ce qui distingue Recoverit des autres logiciels de récupération de données Open source, c'est le nombre d'options de récupération qu'il propose. Recoverit prend en charge plus de 2 000 types de stockage différents, y compris ceux des PC, des Mac et des appareils photo numériques. En outre, il reconnaît plus de 1 000 formats de fichiers différents.