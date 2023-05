Kubernetes : comment déployer des containers persistants ?

De par leur conception, les containers sont légers, éphémères et « sans état », c’est-à-dire que toutes les données qu’ils ont pu créer localement se volatilisent une fois qu’ils sont éteints. Un container peut stocker des données vers un service de stockage objet S3, mais ce n’est pas la manière dont travaillent les applications traditionnelles qui stockent plutôt des fichiers sur le disque du serveur qui les exécute.

On parle d’application « sans état » ou « stateless » lorsqu’elle est conçue pour se volatiliser avec ses données à l’extinction. Et d’une application « avec état », ou « stateful », lorsqu’elle est conçue pour enregistrer des données sur disque.

Une application ou un composant sans état n’enregistre aucune donnée client générée dans la session en cours et ne peut donc pas non plus en réutiliser dans les sessions suivantes. Chaque opération dans une application sans état s’exécute comme si c’était la première fois. Les applications sans état sont couramment utilisées dans les réseaux de diffusion de contenu et les services d’impression qui effectuent des travaux ponctuels.

Une application avec état, en revanche, récupère des données spécifiques provenant de sessions précédentes et les enregistre pour les suivantes. Les applications avec état sont souvent utilisées lorsque les préférences et les actions de l’utilisateur doivent être mémorisées d’une session à l’autre. C’est par exemple le cas pour le stockage d’articles dans un panier d’achats en ligne, l’historique des conversations dans une application de messagerie ou les données dans une application d’analyse qui traite les mêmes informations de manière répétée.

Il est pratiquement impossible d’exécuter une application traditionnelle sans maintenir un certain historique. Cependant, la containerisation d’applications et de composants d’application avec état peut entraîner des problèmes de gestion des données pour les équipes informatiques. Typiquement, un container est censé pouvoir s’exécuter sur un serveur différent. Dans ce cas, il faut que cet autre serveur ait accès au stockage utilisé par le précédent.

Les principales approches pour exécuter des applications avec état sont les volumes persistants, gérés comme des ressources « PersistentVolumes » par Kubernetes, et les jeux d’états persistants, alias « StatefulSets ».

Les volumes persistants Dans une application stateful containerisée, les données doivent être persistantes, conservées et faciles d’accès en dehors de l’application. C’est là que les PersistentVolumes entrent en jeu. Les PersistentVolumes sont des ressources de cluster Kubernetes : ce sont des modules de stockage dans un cluster qui référencent un emplacement de données physique. Les PersistentVolumes mettent le stockage à la disposition des applications exécutées dans les pods Kubernetes en dehors du cycle de vie de ces pods, ce qui signifie que les données ne sont pas perdues lorsque Kubernetes détruit ou recrée un pod. En pratique, des pilotes de solutions de stockage définissent une ressource StorageClass au niveau du nœud maître d’un cluster Kubernetes. Les pods qui ont besoin qu’un volume soit monté pour eux envoient une requête PersistentVolumeClaims (PVC) au nœud maître. En réponse, le nœud maître relie une ressource PersistentVolume au PVC. Au moment de l’écriture de cet article, Kubernetes prend en charge les plugins PersistentVolume suivants : AWS Elastic Block Store

Microsoft Azure Disks

Microsoft Azure Files

CephFS volumes

Container Storage Interface

Fibre Channel storage

Google Compute Engine Persistent Disk

GlusterFS volumes

hostPath volumes

iSCSI storage

Network File System storage

Portworx volumes

RADOS Block Device volumes

VMware vSphere virtual machine disk volumes

Les StatefulSets Les StatefulSets sont des objets Kubernetes qui permettent aux administrateurs de déployer des pods avec des caractéristiques persistantes : leur identifiant réseau et leur stockage personnel seront conservés à chaque redéploiement. Dans le détail, les StatefulSets ont ces caractéristiques : Des identifiants réseau uniques,

Des volumes de stockage persistants, basés sur les classes de stockage définies au niveau utilisateur,

Des déploiements, des mises à l’échelle et des mises à jour qui se font toujours dans un ordre précis. Par exemple, alors que les pods sont d’ordinaire déployés avec un nom réseau aléatoire, ceux d’un StatefulSets s’appelleront, dans l’ordre de mise en route, web-01, web-02, web-03, etc. Par défaut, ils seront éteints dans l’ordre inverse. Une fois créés, les StatefulSets garantissent que le nombre souhaité de pods fonctionne. Si l’un d’eux défaille, les StatefulSets le remplacent avec une nouvelle copie qui sera automatiquement associée au stockage persistant du précédent. Le code suivant est un exemple de fichier manifeste pour le déploiement à l’aide de StatefulSets d’un service applicatif web persistant. apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: nginx labels: app: nginx spec: ports: - port: 80 name: web clusterIP: None selector: app: nginx --- apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: web-statefulset spec: selector: matchLabels: app: nginx serviceName: "nginx-svc" replicas: 2 minReadySeconds: 10 template: metadata: labels: app: nginx spec: terminationGracePeriodSeconds: 10 containers: - name: nginx image: k8s.gcr.io/nginx-slim:0.8 ports: - containerPort: 80 name: web volumeMounts: - name: www mountPath: /usr/share/nginx/html volumeClaimTemplates: - metadata: name: pvdata spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] resources: requests: storage: 1Gi