Stockage en cloud : les services offerts sur Azure

Azure de Microsoft est un acteur important sur le marché du stockage en cloud. Selon les chiffres de Microsoft, au début de l’année 2024, le stockage Azure a enregistré plus de 100 exaoctets de lectures et d’écritures de données par mois, ce qui s’est traduit par plus d’un million de milliards de transactions mensuelles. Cela reflète la croissance mondiale du stockage cloud, mais aussi l’offre de stockage de plus en plus complète d’Azure.

Bien qu’Azure soit – à juste titre – le plus étroitement associé aux charges de travail Microsoft, le fournisseur propose désormais une gamme d’options de stockage beaucoup plus large. Cela s’étend à des niches telles que le stockage d’objets et le stockage pour containers, ainsi qu’à la prise en charge des machines virtuelles, des postes de travail virtuels et des technologies non Microsoft, notamment Oracle et SAP.

Les options de stockage Azure comprennent le stockage en mode bloc, en mode fichier et en mode objet. Les principaux choix sont Azure Files, Azure Blobs, Azure Elastic SAN, Azure Managed Disks (y compris Premium Disk SSD) et Azure Container Storage. Microsoft a également un partenariat avec NetApp, pour Azure NetApp Files, et une compatibilité avec les équipements et services de NetApp.

En pratique, les clients Microsoft sur site et les utilisateurs Azure sont susceptibles d'utiliser plusieurs options de stockage Azure. Microsoft a également établi des partenariats avec une gamme de fournisseurs de stockage spécialisés, notamment Qumulo (stockage Blob), Commvault (cyber-résilience) et Pure Storage (notamment pour sa plateforme de gestion de données axée sur les containers, Portworx).

Nous détaillons ici les options de stockage Azure les plus courantes.

Azure Files Azure Files fournit un service de partage de fichiers. Il utilise les protocoles NAS du marché : SMB et NFS. Mais Azure Files propose également un accès via son API REST. Les partages peuvent être montés sur site, sur des systèmes Linux, Windows et Mac, ainsi que sur des applications cloud. Microsoft dit d’Azure Files convient aux scénarios d’usage qui consistent à déplacer des fichiers vers le cloud et à ceux qui consistent à ajouter sur site un accès vers un NAS, sans que la présence de ce NAS en ligne ne pose de souci de configuration. En deux mots, il permet aux applications sur site de stocker des données dans en cloud. Les utilisateurs peuvent accéder aux données d’Azure Files depuis n'importe où, à l'aide d'une URL et d'un jeton d'accès partagé. Files peut également s'intégrer à Active Directory à l'aide de l'authentification Azure Files AD. Azure Files fonctionne également lorsqu'une application cloud utilise des interfaces de programmation d'application (API) de système de fichiers natifs, pour partager des données avec d'autres applications basées sur Azure. De plus, Microsoft positionne Azure Files pour le développement d'applications, pour fournir des volumes persistants aux applications containerisées. Les coûts varient de 0,012 € par mois par Go utilisé à 0,13 € selon les options choisies. Microsoft propose un calculateur de stockage Azure pour explorer des options spécifiques. Il est à noter que Microsoft recommande plutôt d’utiliser Azure NetApp Files, un service alternatif, pour les charges de travail « difficiles à migrer ». Il s'agit notamment des applications Windows et Linux compatibles Posix, de SAP Hana, d’une infrastructure haute performance ou encore des applications conçues à façon pour l’entreprise.

Azure Elastic SAN Elastic SAN permet aux entreprises de créer un réseau de stockage (SAN) dans le cloud Azure. En passant au cloud, les entreprises peuvent faire évoluer leur stockage plus facilement, ainsi qu'ajouter des fonctionnalités cloud telles que la haute disponibilité et la redondance. En tant que réseau de stockage, Elastic SAN peut prendre en charge plusieurs applications via le protocole iSCSI. Cela inclut les machines virtuelles Azure et les services Kubernetes, ainsi que SQL et d'autres bases de données. Elastic SAN est conçu pour les charges de travail à grande échelle et gourmandes en I/O. L'unité de base Premium de 1 To démarre aux alentours de 72 € par mois, plus des frais d’environ 0,07 € par mois.

Azure Managed Disks Les Azure Disks sont l'un des services de stockage les plus simples sur l'infrastructure cloud de Microsoft. Ce sont simplement des disques durs virtuels pour le stockage de données persistantes. Ces derniers sont particulièrement adaptés aux applications qui utilisent un système de fichiers natif pour lire et écrire des données. En règle générale, les disques sont directement connectés à une machine virtuelle et il n'est pas nécessaire d'accéder à ces données depuis l'extérieur de la machine virtuelle. Les disques sont donc souvent utilisés lorsque les entreprises déplacent des machines virtuelles de leur datacenter vers le cloud. Cependant, les Azure Disks sont disponibles en plusieurs catégories. On trouve les disques Ultra, les disques SSD premium (eux-mêmes disponibles en Premium SSD et Premium SSD v2), les SSD standard ou encore les disques durs. Les disques Ultra ont un débit maximal de 10 Go/s et 400 000 IOPS, avec une taille de disque maximale de 64 To. Le Premium v2 a un débit maximal de 1,2 Go/s et 80 000 IOPS, avec la même capacité. Le Premium « standard » propose 900 Mo/s et 20 000 IOPS, avec une capacité de 32 To. Microsoft revendique une disponibilité supérieure à cinq neufs (et un taux de défaillance annualisé de 0 %) pour les Azure Disks. Les tarifs démarrent à 0,57 € par mois pour un disque de 4 Go et à 0,03 € par montage par mois. Le stockage redondant par zone démarre à 0,86 € pour 4 Go.