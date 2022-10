Réseau : quelle est la différence entre VLAN et VXLAN ?

Les administrateurs réseau utilisent les réseaux locaux virtuels, ou VLAN, pour relier des éléments d'une application et isoler ses données d'autres applications. Cependant, les VLAN présentent certaines limites qui empêchent leur utilisation dans les grands centres de données et les environnements en cloud.

Il existe de nombreuses options de superposition de réseau, chacune convenant à certains environnements d'application. Nous parlons dans cet article des VXLANs, qui restent utiles dans les grands centres de données et les environnements en cloud. À mesure que les entreprises apportent des modifications ou des extensions à leur réseau, elles peuvent intégrer les VXLANs en conséquence.

Les VLANs offrent une sécurité et une gestion du trafic améliorées pour les réseaux d'entreprise. Cependant, la norme IEEE 802.1Q limite le nombre de VLAN pris en charge à un maximum de 4096, en raison de la méthode de marquage des VLAN qui est normalisée sur 12 bits. Cette limite pose des problèmes dans les environnements actuels de grands centres de données et de cloud. Les VLANs seraient pourtant utiles sur les clouds publics où les mêmes applications s'exécutent simultanément pour plusieurs clients.

Le concept de réseau local virtuel extensible (VXLAN) existe depuis plusieurs années. Il ne s'agit pas d'une norme Internet, même s’il est documenté dans la RFC 7348 de l'Internet Engineering Task Force. Ce sont VMware et Cisco qui ont initialement imaginé le principe des VXLANs. Puis, d'autres équipementiers ont fini par les adopter pour remédier aux limites des VLANs. Les VXLANs fournissent un réseau superposé au niveau de la couche 3 du modèle OSI, afin de résoudre l’impossibilité de router des VLANs et l’impossibilité d’en avoir plus de 4096 par domaine.

Le VTEP qui prend en charge le composant applicatif de destination supprime les en-têtes UDP et VXLAN, laissant les données VLAN telles que le composant émetteur les a envoyées. Le VTEP localise ensuite la destination à l'aide d'un paquet ARP, comme il le ferait si le réseau était limité à un seul système. Les paquets de données et les messages de réponse sont transmis selon les mêmes méthodes que la transmission initiale.

Lorsqu'un composant d'application initie une communication avec un autre composant, il fonctionne comme il le ferait dans un environnement non VXLAN. Si la destination se trouve sur le même sous-réseau, il utilise un message de diffusion ARP (Address Resolution Protocol) pour localiser l'autre composant . Si la destination se trouve sur un sous-réseau différent, l'application envoie des messages ARP au routeur le plus proche, qui doit idéalement servir de VTEP. S’il n’y a pas de routeur, un VTEP ailleurs doit recevoir les messages ARP de l'application.

Comment communiquer en dehors du VXLAN ?

Dans certains cas, les applications doivent communiquer en dehors de l'environnement VXLAN. Dans ce cas, une passerelle VXLAN supprime les en-têtes VXLAN et UDP et transmet le paquet aux destinataires. Les réponses sont transmises à la passerelle. Les en-têtes VXLAN et UDP sont attachés et le message revient par le même chemin qu'à l'origine. Ni la VM source ni l'équipement de destination ne doivent être modifiés pour prendre part à l'échange.