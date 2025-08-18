Rocky Linux ou AlmaLinux : lequel choisir pour remplacer CentOS ?

Le remplacement par Red Hat de CentOS par CentOS Stream a bouleversé les entreprises qui dépendent de Linux comme système d’exploitation pour leurs serveurs.

CentOS Stream n’est pas idéal du point de vue de la fiabilité, car il n’a pas de calendrier fixe pour la publication des mises à jour. Cependant, peu après que Red Hat a déclaré l’arrêt de CentOS, deux distributions similaires ont été annoncées : Rocky Linux et AlmaLinux. Ces deux distributions sont devenues populaires parmi les utilisateurs de CentOS.

Rocky Linux et AlmaLinux ont des utilisations similaires et supportent les mêmes architectures. Cependant, Rocky Linux est un binaire 1 pour 1 de RHEL, tandis qu’AlmaLinux est compatible avec l’interface ABI (Application Binary Interface) de RHEL. Les deux distributions ont également une différence de financement. Comparez ces nouvelles distributions pour décider quel système d’exploitation convient le mieux à votre entreprise.

IBM a acquis Red Hat en 2019. En juin 2023, Red Hat et IBM ont décidé de rendre les sources de RHEL privées, ce qui complique la tâche de Rocky Linux et d’AlmaLinux, qui doivent rester compatibles à 1 pour 1 avec RHEL. À cette fin, les deux distributions ont emprunté des voies différentes.

Le chemin de Rocky Linux. Gregory Kurtzer est le créateur de CentOS et de Rocky Linux. En commençant par CentOS, l’objectif de Kurtzer était de créer une distribution Linux libre qui soit compatible binairement avec RHEL. Il a créé Rocky Linux pour reprendre le flambeau de CentOS.

Rocky Linux a choisi de conserver la compatibilité 1-to-1 par le biais d’instances de cloud public et d’images de base universelles basées sur RHEL.

Le chemin d’AlmaLinux. AlmaLinux est un produit de CloudLinux. AlmaLinux est dirigé par la communauté et se concentre principalement sur une distribution Linux d’entreprise. Comme Rocky Linux, l’objectif d’AlmaLinux était de rester compatible binairement avec RHEL.

Cependant, AlmaLinux a choisi d’abandonner son objectif de compatibilité binaire 1 pour 1 avec RHEL et vise plutôt à être compatible avec l’ABI de RHEL. Pour ce faire, AlmaLinux prévoit d’utiliser le code source de CentOS Stream que Red Hat continue de mettre à disposition.

Les similitudes entre Rocky Linux et AlmaLinux En apparence, Rocky Linux et AlmaLinux sont similaires. Leur cycle de vie et leur support durent jusqu’à 10 ans. Elles sont conçues comme des systèmes d’exploitation d’entreprise de niveau de production et sont mises à jour régulièrement, avec un décalage d’un jour ouvrable par rapport à RHEL. Les deux distributions utilisent le gestionnaire de paquets RPM et le gestionnaire de paquets Dandified YUM. La gestion des applications dans Rocky Linux ou AlmaLinux est similaire à celle de RHEL. Ces distributions utilisent également firewalld, iptables et Security-Enhanced Linux (SELinux) comme principaux mécanismes de sécurité. Rocky Linux et AlmaLinux prennent en charge les mêmes architectures : x86_64, aarch64, ppc64le et s390x. Les deux distributions incluent les dépôts suivants, activés par défaut : BaseOS . L’ensemble des logiciels de base pour les fonctionnalités.

. L’ensemble des logiciels de base pour les fonctionnalités. AppStream . Applications supplémentaires de l’espace utilisateur, langages d’exécution et bases de données.

. Applications supplémentaires de l’espace utilisateur, langages d’exécution et bases de données. Extras. Paquets qui ne sont pas disponibles dans RHEL. Pour les installations avec une interface graphique, Rocky Linux et AlmaLinux utilisent par défaut GNOME. AlmaLinux et Rocky Linux ont des utilisations similaires. Les deux fonctionnent pour les serveurs d’entreprise, tels que les serveurs web et de base de données. Ils sont également similaires aux déploiements de conteneurs et de nuages. Rocky Linux et AlmaLinux sont adaptés à tous les cas d’utilisation de RHEL.

Les principales différences entre Rocky Linux et AlmaLinux Les différences entre Rocky Linux et AlmaLinux ne sont pas faciles à déceler, ce qui s’explique par le fait que les deux distributions sont basées sur RHEL. Sécurité. Les approches en matière de sécurité diffèrent, bien que les deux distributions incluent Secure Boot et SELinux en tant qu’utilitaires de sécurité. AlmaLinux utilise Center for Internet Security Benchmarks avec CIS Configuration Assessment Tool et Open Security Content Automation Protocol. Ces utilitaires permettent aux utilisateurs d’AlmaLinux de disposer d’une plus grande souplesse dans la configuration de la sécurité du système. Rocky Linux utilise Network Time Security, qui se concentre sur le trafic réseau en temps réel pour identifier les menaces potentielles. Financement. AlmaLinux est dirigé par une organisation à but non lucratif. CloudLinux et d’autres sponsors, comme WebPros et Black Host, accordent à AlmaLinux un parrainage annuel d’un million de dollars pour garantir la pérennité de la distribution et sa gratuité. CloudLinux existe depuis 2009. Ce montant annuel fixe et la longévité de CloudLinux garantissent aux utilisateurs qu’AlmaLinux disposera toujours d’un financement pour les mises à jour. Rocky Linux est piloté par la communauté. Ctrl IQ (CIQ), sponsor fondateur et fournisseur de services de Rocky Linux, a fourni 26 millions de dollars à la distribution. Il s’agit d’un fonds unique, ce qui signifie que d’autres fonds seront nécessaires à l’avenir. CIQ a été fondée en 2020. Les utilisateurs potentiels de Rocky Linux pourraient se détourner de la distribution s’ils ne veulent pas prendre le risque d’être sponsorisés par une entreprise plus récente. Il ne s’agit pas pour autant de négliger Rocky Linux. CIQ est peut-être un nouveau venu, mais il s’est développé rapidement et jouit d’une excellente réputation dans le monde de la technologie. Kurtzer dispose d’une base de fans massive grâce à CentOS, de sorte que la communauté Rocky Linux devrait continuer à se développer. Avec l’engagement de Kurtzer à améliorer ce qu’il a fait avec CentOS, les utilisateurs peuvent être sûrs qu’il s’engage pour la communauté.