OpenELA : Oracle, SUSE et CIQ s’unissent contre la décision de Red Hat

« Pas de souscriptions. Pas de mot de passe. Pas de barrières. Profiteurs bienvenus ». Voilà l’accroche d’OpenELA, un projet né de la réunion de SUSE, Oracle et CIQ, le principal soutien commercial de Rocky Linux. Il a été présenté le 10 août dernier, date à laquelle HashiCorp annonçait l’abandon de son modèle open source.

OpenELA, pour l’Open Enterprise Linux Association est une organisation américaine qui vise à « encourager le développement de distributions compatibles avec Red Hat Enterprise Linux en fournissant du code source ouvert et gratuit pour Enterprise Linux ».

Comme la phrase d’accroche le suggère, cette future organisation à but non lucratif – bientôt enregistrée dans l’État du Delaware – émerge en opposition au changement de politique technico-commerciale chez Red Hat concernant Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Le 21 juin 2023, la filiale d’IBM a annoncé la limitation de l’accès au code source complet de RHEL. Il est désormais uniquement accessible à ses seuls clients et aux utilisateurs ayant accepté les conditions définies depuis son portail Web.

Les intérêts d’Oracle, SUSE et CIQ convergent

Pour rappel, en décembre 2020, Red Hat a décidé d’abandonner le projet CentOS, une version downstream et open source de RHEL. L’entreprise a réorganisé son cycle de développement en proposant une version open source en bêta continuelle, CentOS Stream. Celle-ci est positionnée entre Fedora et RHEL. Pour autant, Red Hat maintenait l’accès aux paquets open source pour recompiler une distribution downstream de RHEL. La décision rendue publique le 21 juin, puis détaillée le 26 juin clôt ce chapitre. Elle vise à empêcher les « cloneurs » et les « profiteurs » (freeloaders en VO) d’accéder à une distribution serveur de Linux à des fins commerciales ou pour ne pas payer la souscription Red Hat.

En réaction, les responsables des projets Rocky Linux, AlmaLinux, mais aussi Oracle Linux ont exploré des alternatives pour continuer à mettre à jour, puis faire évoluer leurs distributions de Linux dépendantes des travaux de Red Hat. Bien conscient que cela créait un trou dans la raquette, SUSE, éditeur de SUSE Linux Enterprise (SLE), avait rapidement affiché son soutien aux projets lésés par la décision de Red Hat. Comme souvent, Oracle a réagi de manière agressive en remettant la faute sur les ambitions commerciales d’IBM. Dans un même temps, le fournisseur a invité les éditeurs et membres de communauté à se ranger sous sa bannière afin de poursuivre le développement de paquets Oracle Linux compatibles avec les autres distributions libres issues de RHEL.

Si la prise de position d’Oracle n’a pas été mal accueillie, au contraire, certains ont rappelé les mesures passées prises par le fournisseur à l’encontre de projets open source. Aussi, en juillet dernier, le fournisseur ne présentait pas véritablement de solutions pour combler le vide créé par la décision de Red Hat.

De leur côté, CIQ et SUSE ont clairement fait comprendre qu’ils s’associeraient pour développer une alternative. SUSE a pour sa part annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour fourcher une distribution de RHEL « disponible sans restriction », développée en parallèle de SLE.

Oracle les a finalement rejoints.