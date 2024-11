Sauvegarde : Nakivo met lui aussi en avant le support de Proxmox

L’éditeur de logiciels de sauvegarde Nakivo a ajouté à la dernière version 11 de son produit Backup & Replication la sauvegarde de Microsoft 365 de cloud à cloud, la prise en charge des sauvegardes des environnements de virtualisation Proxmox, et le cloud comme cible pour les sauvegardes de NAS.

La prise en charge de la protection des données des environnements Microsoft 365 permet à Nakivo de s’aligner sur les nombreux fournisseurs de sauvegarde qui protègent les données dans les principaux services cloud. Ils capitalisent ici sur le fait que les fournisseurs de cloud hyperscaler ne font qu’une protection rudimentaire des données de leurs clients.

Sergei Serdyuk, directeur des produits chez Nakivo, explique : « le modèle commercial de Microsoft veut que vous soyez responsable de vos données et que l’entreprise soit responsable de son infrastructure. Ainsi, si vous supprimez accidentellement quelque chose, vous êtes responsable. Ce que nous avons lancé permet aux clients de placer leurs données à un endroit, d’où elles peuvent être récupérées. Ils peuvent d’ailleurs mettre en place un référentiel où ils le souhaitent ».

Nakivo étend ainsi ses capacités de sauvegarde dans le cloud à partir de son support EC2 existant. Sergei Serdyuk indique que d’autres plateformes cloud seront ajoutées, mais n’a pas voulu préciser quand.

Support de Proxmox : un appel du pied aux déçus de VMware

Parallèlement, Nakivo a ajouté la prise en charge des sauvegardes sans agent dans l’environnement de virtualisation Open source Proxmox. Selon Sergei Serdyuk, environ un tiers (33 %) de ses clients – principalement des petites et moyennes entreprises (PME) –, qui ont répondu à une enquête interne, ont déclaré qu’ils prévoyaient de migrer vers Proxmox et de s’éloigner de VMware.

« Proxmox est gratuit, ou accompagné d’une assistance peu coûteuse, et convient aux PME. En tant que plateforme de virtualisation, il peut remplacer VMware. » Sergei SerdyukVP of Product Management, Nakivo

Selon Sergei Serdyuk, cette situation découle du rachat de VMware par Broadcom, les changements de licence qui en ont découlé et les augmentations de coûts qui ont été signalées.

« Broadcom a racheté VMware et a modifié le modèle de licence, passant d’un modèle perpétuel à un modèle d’abonnement », explique Sergei Serdyuk. « Les clients ont signalé une augmentation des coûts en conséquence et beaucoup d’entre eux se tournent vers d’autres solutions. Proxmox est gratuit, ou accompagné d’une assistance peu coûteuse, et convient aux PME. En tant que plateforme de virtualisation, il peut remplacer VMware. Nous constatons également qu’un pourcentage plus faible migre vers Nutanix ou Hyper-V. »

Le célèbre fabricant de produits de sauvegarde Veeam – qui s’est fait connaître en proposant des solutions de sauvegarde pour VMware – a commencé à proposer Proxmox au cours de l’été ; ce qui est considéré comme un moment clé pour ceux qui envisagent de s’éloigner de VMware. Cette décision est considérée comme pouvant débloquer la migration vers Proxmox, car elle supprime l’obstacle à la protection de ces environnements.