Trois bonnes pratiques pour bien utiliser le serverless

« Serverless » : la traduction littérale de cet anglicisme pourrait laisser penser aux néophytes qu’il s’agit d’une solution « sans serveur » mais il n’en est rien. En réalité, nous avons toujours besoin, à ce jour, de serveurs physiques pour héberger des applications. Dans ce cas, de quoi parle-t-on réellement ?

Ou autre exemple, les webhooks qui sont un outil permettant de récupérer et de stocker les données d’un certain événement. Le cadre « serverless » est bien adapté, car il nécessite peu de code, la surcharge est faible, l’entretien minimum, et la mise à l’échelle automatisée.

Par exemple, l’Application Programming Interface (API) est du code des plus simples et plus directs qui renvoie vers une application ou des données à consommer. Elle se compose d’un cadre base web, une bibliothèque, et de code. Avec une architecture serverless, le développeur peut se concentrer exclusivement sur l’écriture et le déploiement du code nécessaire pour servir l’API, sans se soucier du reste.

Dans le même esprit, le Back end as a service (BaaS) est également un service cloud, qui permet aux développeurs d’externaliser l’arrière-plan d’une application web ou mobile (tels que le stockage, la gestion des bases de données, etc.) traditionnellement géré par l’entreprise.

Tout d’abord le Function as a service (FaaS), qui est un modèle de cloud computing qui permet aux utilisateurs de développer des applications et de déployer des fonctionnalités sans gérer de serveur.

Avec une architecture serverless, très rapidement l’équipe de développement peut déployer de nouvelles fonctionnalités, optimiser le code ou corriger des erreurs, et ce, sans nécessiter de configurations au niveau de l’infrastructure. Ces évolutions ou corrections impactent positivement le time to market de l’entreprise qui peut ainsi rester concurrentielle sur le marché.

Par conséquent, tous ces coûts ne sont plus directement à la charge de l’entreprise, on parle alors d’un nouveau mode de tarification cloud « you pay as you go ». L’entreprise paye alors uniquement ce qu’elle consomme.

Comprendre les limites du serverless

Comme mentionné plus haut, le serverless est une façon différente de construire et d’exploiter des systèmes, et comme pour la plupart des alternatives, il y a des limites et aussi des défis.

Le serverless s’appuie entièrement sur un service fourni par un tiers (l’intégration des services de base de données, des services back-end du cloud, etc.), ce qui augmente la dépendance des développements des DSI au fournisseur cloud. Qu’il s’agisse de BaaS, FaaS ou autre, le changement de fournisseur sera difficile, car pour migrer il peut être nécessaire de réécrire le code puisque les langages de développement peuvent être différents. Également, les API qui existent sur une plateforme peuvent ne pas exister sur une autre, et il faut engager de la main-d’œuvre – et donc des surcoûts.

L’usage du serverless a également tendance à augmenter la surface d’attaque en multipliant les points d’accès et les technologies. En outre, ces technologies sont encore relativement peu matures et mal comprises par les responsables de la sécurité et les développeurs, ce qui rend la sécurisation plus complexe. La configuration de déploiement Serverless joue un rôle majeur, car si non sécurisée, les serveurs seront ouverts aux différents types d’attaques (ex : man-in-the-middle). Il faudra aussi bien s’assurer de l’absence de codes malveillants surtout pour les fonctions qui font appel à des dépendances tierces afin d’éviter de mettre les données en danger.

Enfin, l’architecture serverless est censée simplifier toutes les phases de déploiement, mais reste assez complexe pour les tests. S’il est relativement facile de tester les fonctions individuelles des applications, tester l’infrastructure et les combinaisons de toutes les fonctions devient beaucoup plus difficile à la suite de cette complexité. Dans ce cas, il faut mettre en place des procédures pour arrêter au préalable les services générateurs ce qui posera des problèmes d’organisation, de rollback en cas de soucis, et de disponibilité des services que le serverless ne pourra pas résoudre seul.