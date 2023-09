Stockage Kubernetes : MinIO ne jure que par le mode objet

Jonathan Symonds, directeur marketing de MinIO, n’a aucun doute sur ce point : « le stockage objet sera le standard sur Internet. Les SAN et NAS ne sont pas faits pour le cloud. Même le NFS parallélisé (pNFS) et autres NFS v4 ne sont pas assez extensibles ». Et ça tombe plutôt bien pour lui puisque MinIO fournit une solution de stockage native pour Kubernetes.

Les fonctions de stockage sont elles-mêmes dans un container Kubernetes et MinIO espère que les entreprises passant sur le cloud utiliseront Kubernetes pour leurs applications (et non des machines virtuelles), nous a précisé Jonathan Symonds lors du dernier événement IT Press Tour qui s’est déroulé cet été aux États-Unis.

Trois principes ont guidé la mise au point du stockage Kubernetes chez MinIO. Les performances. La facilité d’emploi : un container de 100 Mo peut être en production en quelques minutes, sa mise à jour ne prenant, elle, que quelques secondes. Et surtout un stockage Kubernetes qui soit nativement conçu pour ce système, condition sine qua none pour que toutes les fonctionnalités de Kubernetes soient supportées.

Ainsi, les instances MinIO sont administrées par Kubernetes. MinIO a été bâti sur des API RESTful et ne requiert aucun pilote, aucun connecteur. Contrairement aux stockages bloc et fichier qui ont besoin de pilotes CSI (Container Storage Interface).

Au final, le stockage MinIO est extensible à volonté (« scale-out »), c’est-à-dire qu’il est trivial de passer de quelques Go de capacité à plusieurs Po. Et que cela se fait sans engendrer de perte de performances. Ce point est important pour le Machine learning et l’IA en général.

MinIO se targue d’avoir été l’un des premiers à prendre en charge l’Erasure coding (sorte de RAID à l’échelle d’un cluster de stockage) et à supporter S3 Select.