Une architecture IA multi-temporelle anime le NDR Custocy

Un nouveau logiciel français entre dans la bataille des solutions de détection et réponse réseau (NDR) de nouvelle génération. Baptisée Custocy, la solution se distingue de ses concurrents par un usage intensif de l’intelligence artificielle (IA) pour éviter l’inondation des faux positifs générés par l’approche classique basés sur des règles.

« L’Intelligence Artificielle est une réponse à l’augmentation de la volumétrie des attaques et à l’un des points faibles des NDR existants, les faux positifs », argumente Sébastien Sivignon, CEO de Cyblex Tehcnologies. « Alors que les NDR génèrent beaucoup de bruit, nous avons voulu créer un outil à la fois simple et qui génère moins de faux positifs ».

Le défi : détecter les signaux faibles sans déclencher une avalanche de faux positifs

Pour William Ritchie, CTO, ex-directeur de recherche en intelligence artificielle au CNRS, l’IA ne présente que des avantages dans la détection : les attaquants connaissent les règles des frameworks de sécurité aussi bien que les RSSI et peuvent élaborer des techniques de contournement. Une détection par IA sera dès lors bien plus complexe à contourner car l’IA peut s’adapter en permanence aux tentatives d’attaques.

L’autre vertu de l’IA serait donc de contenir le nombre de faux positifs. Pour tenir cette promesse, la start-up a travaillé avec le LAAS (Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes du CNRS) afin d’élaborer une IA à la fois précise dans la détection mais qui générerait moins de faux positif.

« Notre approche consiste à utiliser toutes les sources d’informations à notre disposition pour rendre le NDR le plus pertinent possible dans l’écosystème cyber de nos clients. On ne peut pas avoir une visibilité complète sans un mix SIEM / EDR / NDR ». Sébastien Sivignon, CEO de Cyblex Technologies.

Le fruit de cette recherche, c’est une technologie dite d’IA multi-temporelle qui présente la particularité de travailler simultanément sur plusieurs échelles de temps différentes : de la milliseconde à plusieurs semaines. « Le Meta Learner consiste en une IA qui en orchestre 4 autres, travaillant chacune sur une échelle de temps différente », explique le CTO.

Et de préciser : « généralement, les solutions travaillent au niveau du flux réseau. Nous avons une IA qui travaille à ce niveau, mais sur une granularité bien plus basse, de l’ordre de la milliseconde. Cela permet de rechercher des signatures dans le temps d’arrivée des paquets et faire apparaître des séquences de type Command & Control. Une autre IA travaille à l’échelle de la minute pour analyser les flux réseaux entre adresse IP et enfin une dernière travaille à l’échelle de plusieurs semaines. Cela permet d’analyser le comportement d’une machine et repérer un serveur qui subitement ferait du BitTorrent un dimanche… »

L’architecture imaginée par les chercheurs se compose de 3 IA supervisées (milliseconde, seconde et minute) et d’une IA non-supervisée qui travaille à l’échelle de la semaine. Le tout est orchestré par le Meta-Learner qui retient les informations importantes à ces différentes échelles de temps. L’éditeur affirme que cette approche a permis d’abaisser de 88 fois le volume de faux positifs sur ses datasets de test par rapport à un moteur qui ne travaille que sur les flux réseaux.