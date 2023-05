VDI : 8 indicateurs clés de supervision de l’expérience de l’utilisateur final

Le contrôle de l’expérience de l’utilisateur final est une partie importante de l’administration des postes de travail virtuels, et il existe plusieurs indicateurs que le service informatique peut suivre pour garantir des performances cohérentes dans l’ensemble de l’environnement.

Une bonne expérience de l’utilisateur final est essentielle à la productivité de toute organisation. Les utilisateurs finaux ne veulent pas attendre longtemps pour se connecter ou subir des retards dans l’accès à leurs applications. Et les problèmes de performances peuvent entraîner des pertes de temps directes.

Il est essentiel pour les administrateurs informatiques de maîtriser l’expérience de l’utilisateur final, mais demander aux utilisateurs finaux ce qu’ils pensent des performances ne donne qu’une idée limitée de la situation. Pour recueillir des informations plus précises et identifier les problèmes, les administrateurs peuvent se tourner vers des outils de supervision de l’expérience de l’utilisateur final (End-User Experience Management, EUEM).

Demander aux utilisateurs finaux ce qu'ils pensent des performances ne donne qu'une idée limitée de la situation.

La plupart des plateformes d’EUEM supervisent les performances d’un environnement à plusieurs niveaux : hyperviseur, hôte, session utilisateur, applications, etc. Tous ces composants contribuent aux performances des applications et du réseau, et le fait de les connaître facilite la détermination de la cause première d’un problème et le maintien d’une expérience positive pour l’utilisateur final.

Une autre fonction essentielle de certains outils EUEM est de conserver un historique des performances. Cela permet d’étudier les performances passées de l’environnement et de constater tout changement dans l’expérience de l’utilisateur final sur une période plus longue. Cette variété d’informations permet de garantir un environnement de bureau virtuel fonctionnel pour les utilisateurs finaux.

Découvrez les indicateurs les plus importants pour le contrôle de l’expérience de l’utilisateur final et comment ils peuvent améliorer l’administration des postes de travail virtuels.

1. Utilisation CPU Le taux d’utilisation CPU permet aux services informatiques de mesurer à quel point le CPU est sollicité par les processus en cours d’exécution. Il est important de surveiller l’utilisation du CPU non seulement dans la session de l’utilisateur final, mais aussi dans la VM qui héberge la session, ainsi que dans l’hyperviseur qui héberge la VM. Une utilisation élevée du CPU affecte toujours directement les performances et ralentit l’expérience de l’utilisateur. La plupart des outils de supervision VDI indiquent les processus qui consomment le plus de ressources, et les administrateurs peuvent agir sur ce processus. D’autre part, si l’utilisation du CPU reste élevée, cela peut signifier que l’environnement n’est pas correctement dimensionné et qu’il a besoin d’une plus grande puissance de CPU.

2. Utilisation de la mémoire L’utilisation de la mémoire vive (RAM) est une autre mesure importante. Elle indique dans quelle mesure les processus en cours d’exécution occupent la mémoire du système. Chaque outil EUEM devrait l’indiquer, et il est également important de le savoir pour la session utilisateur, la VM et l’hôte de l’hyperviseur. Une utilisation élevée de la mémoire a un impact négatif direct sur l’expérience de l’utilisateur. Si le problème de mémoire persiste, il est possible que l’environnement ne soit pas correctement dimensionné et qu’il ait besoin de plus de mémoire vive, ou que des facteurs tels que le navigateur web soient à l’origine de ce problème.

3. Délai de saisie de l’utilisateur Une mesure importante qui indique directement l’expérience de l’utilisateur est le délai de saisie. Ce délai mesure en temps réel le délai entre une frappe au clavier ou une action à la souris et la modification de l’interface utilisateur à l’écran. Il ne s’agit pas de mesurer le temps nécessaire au réseau pour envoyer le clic et recevoir l’image, mais de suivre le délai dans le système lui-même, lorsqu’il reçoit le clic et modifie l’interface utilisateur. Le délai d’entrée de l’utilisateur est un bon indicateur pour savoir si le système est trop occupé pour traiter les actions des utilisateurs. Un délai trop élevé peut traduire un taux important d’utilisation du CPU ou un nombre d’utilisateurs simultanés trop grand. Un moyen d’améliorer le délai d’entrée de l’utilisateur est de modifier la priorité des processus. Avec les outils EUEM modernes, les administrateurs peuvent automatiser la gestion de la priorité des processus avec un déclencheur sur le délai d’entrée de l’utilisateur.

4. Temps de connexion Le temps de connexion indique le temps nécessaire aux utilisateurs pour se connecter. Ce temps est souvent mesuré entre le moment où ils cliquent sur le poste virtuel et celui où ils peuvent utiliser leur souris et leur clavier pour lancer des applications et des tâches. Des temps de connexion trop longs peuvent être source de frustration pour les utilisateurs finaux, ce qui en fait un indicateur particulièrement important à suivre. Les facteurs susceptibles d’influer sur le temps de connexion sont notamment les temps de chargement des profils, les connexions d’imprimantes et de lecteurs réseau, les paramètres des objets de stratégie de groupe et les scripts de connexion.

5. Latence du réseau et bande passante La plupart des outils d’EUEM peuvent surveiller le réseau et fournir des mesures telles que la latence aller-retour et la bande passante disponible et utilisée. Un environnement de poste de travail virtuel est toujours diffusé sur le réseau à destination de l’utilisateur final, et tout problème au niveau de cette connexion réseau peut entraîner des bégaiements, des retards ou des déconnexions. Une latence élevée ou une faible bande passante peuvent toutes deux entraîner des problèmes de performances pour l’utilisateur final. Pour les administrateurs, il s’agit également d’un bon indicateur pour déterminer si l’environnement de poste de travail virtuel présente un problème ou si le problème provient de la connexion ou de l’appareil de l’utilisateur final. Si un seul utilisateur ne disposant qu’une faible bande passante disponible limitée et d’une latence réseau élevée a des problèmes de performances sur l’hôte de la session, par exemple, le problème est probablement lié au réseau de l’utilisateur final et non à l’environnement de poste de travail virtuel.

6. Détails Wi-Fi Les détails Wi-Fi sont un indicateur plus récent que n’intègrent pas tous les outils EUEM, car il nécessite un agent de surveillance sur l’appareil de l’utilisateur final. Lorsque cet indicateur est disponible, il complète les informations relatives à la latence du réseau et à la bande passante, permettant aux administrateurs de voir la qualité de la connexion réseau de l’utilisateur final. Il montre les détails de leur connexion Wi-Fi, comme sa bande passante effective et la puissance du signal. Ainsi, les administrateurs peuvent aider les utilisateurs qui ont une mauvaise connexion Wi-Fi et une latence élevée en leur conseillant de passer à un meilleur réseau Wi-Fi ou à une connexion filaire afin d’améliorer leur expérience.

7. Longueur de la file d’attente des disques Cet indicateur met en lumière le nombre de demandes d’entrées/sorties en attente d’accès au disque. Une longueur de file d’attente élevée peut signifier que la technologie de stockage sous-jacente n’est pas assez rapide pour héberger l’environnement. Aujourd’hui, la longueur des files d’attente n’est plus aussi importante que par le passé, car la plupart des environnements utilisent des disques SSD, qui sont souvent assez rapides pour gérer les files d’attente. Mais certains environnements peuvent encore souffrir de longues files d’attente de disques, et lorsque cela se produit, les administrateurs doivent rechercher les utilisateurs et les processus qui effectuent un grand nombre d’opérations sur les disques. Une longue file d’attente peut entraîner de mauvaises performances et ralentir l’expérience des utilisateurs.