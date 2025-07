Administration : comment exécuter Windows 365 sur Mac ?

Windows 365 Cloud PCs permet aux équipes informatiques de fournir un bureau Windows complet depuis le cloud vers un terminal non Windows. La fourniture de systèmes d’exploitation et d’applications Windows aux terminaux macOS permet de garantir que tous les utilisateurs ont accès aux mêmes versions des logiciels et services importants, qu’ils utilisent un poste physique Windows ou Mac.

Les entreprises peuvent également souhaiter utiliser Windows 365 pour déployer des bureaux verrouillés à des consultants en dehors du réseau de l’entreprise, en l’utilisant comme une technologie de poste de travail sécurisée. Notez que les entreprises peuvent choisir Windows 365 plutôt qu’Azure Virtual Desktop pour remplir cette fonction en raison du modèle de licence et de l’expérience prête à l’emploi plus simple offerte par cette solution.

Une fois que l’équipe informatique dispose de licences Windows 365 valides (qui ne facturent qu’un tarif forfaitaire par utilisateur, contrairement aux licences Azure Virtual Desktop basées sur l’utilisation) et des images de bureau Windows souhaitées, elle devrait être prête à mettre en service les PC cloud sur les terminaux Mac.

Les options pour déployer et exécuter Windows 365 sur un Mac Deux options sont disponibles pour que les Mac accèdent à un bureau Windows 365 : soit en utilisant la version Web, soit en utilisant l’application de bureau native appelée Windows App. Les différences se font surtout sur l’aspect et l’ergonomie, mais aussi sur la présence de fonctions uniquement sur l’un ou l’autre. Voici les fonctionnalités en question : Fonctions Windows App pour Mac Windows App client WebPlusieurs moniteurs Oui Optimisation Microsoft Teams Oui Redirection de carte à puce Oui Redirection stylet et tactile Oui Authentification par carte à puce Oui Protection contre la capture d’écran Oui Protocole RDP ShortPath, basé sur le protocole UDP Oui

Le client Web Windows App pour exécuter Windows 365 sur Mac La première option, et la plus accessible, est le client Web Windows App. Le client Web Windows App est directement disponible sur n’importe quel navigateur moderne. Lorsque l’utilisateur se connecte au portail, il obtient un aperçu simple des PC cloud disponibles et des actions en libre-service qui lui sont accessibles (Figure 1). Figure 1. Aperçu des options Windows 365 dans un navigateur web. Dans le détail, les actions en libre-service sont les suivantes : Restart . Redémarre à distance le PC cloud.

. Redémarre à distance le PC cloud. Restore . Restaure le PC cloud à un moment donné, mais cette option n’est disponible que si la restauration en libre-service a été configurée. C’est pourquoi elle n’apparaît pas dans la figure 1.

. Restaure le PC cloud à un moment donné, mais cette option n’est disponible que si la restauration en libre-service a été configurée. C’est pourquoi elle n’apparaît pas dans la figure 1. Inspect connection . Identifie les problèmes de connectivité avec le PC en cloud.

. Identifie les problèmes de connectivité avec le PC en cloud. View details . Récupère certaines informations de base sur le PC cloud. Cela inclut des informations telles que le nom, la licence et la dernière connexion.

. Récupère certaines informations de base sur le PC cloud. Cela inclut des informations telles que le nom, la licence et la dernière connexion. Settings. Configure le PC cloud utilisé pour une fonctionnalité de démarrage Windows spécifique. Cependant, la fonctionnalité de démarrage n’est pas disponible depuis les appareils Mac. Outre ces actions en libre-service, la principale action dont les administrateurs ont besoin est de se connecter à la session du PC cloud. Pour établir cette connexion, cliquez sur Open dans le navigateur. Cela fait apparaître une invite supplémentaire dans les paramètres de session. Dans cette invite, l’utilisateur peut sélectionner les appareils et les fonctionnalités disponibles dans la session vers le PC cloud (Figure 2). Cela inclut la possibilité de rediriger l’imprimante, le micro, le presse-papiers, la caméra, l’emplacement et les raccourcis clavier vers la session du PC cloud. Figure 2. Liste des paramètres de session (axés sur les périphériques) que les utilisateurs peuvent régler. Après avoir cliqué sur Connect, l’utilisateur se connecte au Cloud PC.