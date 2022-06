AXA explore le métavers

En novembre 2021, Facebook changeait d’identité et devenait Meta. Il s’agissait pour la firme américaine de mettre en valeur son virage vers le métavers (ou metaverse en anglais), qu’il perçoit comme l’évolution du réseau social comme le mettait en lumière un rapport interne rédigé en 2018.

Sa conclusion : dans 20 ans, le temps consacré au métavers sera équivalent à celui alloué aujourd’hui aux réseaux sociaux. « Facebook anticipe un mouvement massif d’un univers digital composé essentiellement de réseaux sociaux vers un univers en trois dimensions », explique Bertrand Wolff, spécialiste de la réalité virtuelle et augmentée pour les entreprises lors du Salon e-Marketing Paris.

Pas une, mais des visions du métavers

Meta/Facebook étant également propriétaire d’Occulus, sa vision du métavers se focalise aujourd’hui principalement sur la Réalité Virtuelle (VR) et la Réalité Augmentée (AR). Le GAFAM fondé par Zuckerberg dispose par ailleurs d’un univers virtuel : Horizon Worlds. Mais à l’image de ses applications actuelles, Meta développe des environnements fermés et propriétaires.

« Nos salariés ont envie de collaborer dans ces univers. Ils sont sur Teams toute la journée. Ils ont peut-être le souhait de participer à des activités plus ludiques. » Frank DesvignesDirecteur de l’open innovation chez Axa

L’ex-Facebook, malgré son changement d’identité, n’incarne qu’une des visions du métavers. Une autre se veut une approche plus « ouverte » où les utilisateurs peuvent eux aussi participer à la monétisation et être réellement propriétaires des biens numériques qu’ils acquièrent ou qu’ils créent.

Les deux plateformes de ce type les plus connues sont Decentraland et The Sandbox. Et nul besoin de s’équiper d’un casque de VR pour se connecter à ces mondes virtuels, immersifs et persistants.

Decentraland et Sandbox intègrent d’autres technologies, en particulier la blockchain et des tokens comme les NFT (tokens non fongibles, uniques et non divisibles). Ces jetons de type NFT peuvent être des accessoires et même des terrains de ces mondes virtuels.

C’est un de ces terrains, ou « Land », qu’a acheté Axa sur The Sandbox. Pour quels usages ? Ils restent à imaginer.

L’étape actuelle est celle du marketing et de l’expérimentation avant une véritable démocratisation au sein de la population. L’horizon est encore lointain, même si Gartner estime que les individus passeront une heure par jour dans un environnement de type métavers d’ici 2026.