Métavers industriel : PTC mise sur l’informatique spatiale

Alors qu’il avait une place médiatique démesurée, le métavers s’est fait engloutir par le raz de marée ChatGPT. Pour autant, une sous-catégorie trouve son intérêt auprès des éditeurs : le métavers industriel.

Il y a quelques mois, c’était Microsoft qui présentait son approche de ce concept, quitte à recycler un bon nombre de cas d’usage associés auparavant à la réalité augmentée (et mixte) et son casque HoloLens 2.

PTC tente de se différencier. Il a présenté les avancées du projet Mercury, les fondations d’un métavers industriel. Lui aussi rappelle que le métavers grand public, celui que Meta (Facebook) rêvait de mettre sur pied, est différent de son cousin industriel.

« Pop Out Metaverse », des salles virtuelles créées en quelques heures

Pour autant, la réalité augmentée (AR) n’est qu’un ingrédient du mix imaginé par PTC. L’éditeur bostonien mise, lui, sur le spatial computing (informatique spatiale), la vision par ordinateur, une application collaborative et l’analytique en temps réel.

En servant du moteur AR de la plateforme Vuforia et de smartphones et tablettes équipés d’un Lidar (principalement les iPhone et iPad disponibles à la vente depuis 2020), PTC propose de réaliser ce qu’il appelle des « Pop Out Metaverse ». Dans l’idée, un agent peut scanner une pièce ou des machines qu’il souhaite surveiller à l’aide du capteur photo/vidéo d’un iPhone 12 Pro, par exemple. Cela permet de représenter un environnement physique à partir de nuage de points en trois minutes. Par-dessus, cette représentation du monde physique, l’opérateur peut, à travers une application, ajouter de la documentation ou dessiner des consignes qu’un autre utilisateur pourra consulter en direct ou après-coup. Ces environnements persistants servent alors d’espace de partage du savoir, pour les nouveaux employés ou pour rafraîchir la mémoire de certains.

Techniquement, il s’agit d’une application JavaScript bâtie par-dessus le moteur AR Vuforia.

Après avoir scanné un environnement industriel, il est possible d'ajouter des notes et des liens vers des tableaux de bord accessibles depuis un appareil mobile prenant en charge la réalité augmentée.

PTC travaille déjà sur ce cas d’usage avec plusieurs de ses clients. Par exemple, Burckhardt Compression, spécialiste suisse des systèmes de compression du gaz naturel et de l’hydrogène, a pu le tester sur un méthanier équipé de ses compresseurs. « Quand un méthanier est en mer, cela coûte très cher d’intervenir », explique Helmut Draxer, CDIO chez Burckhardt Compression. « Avec un smartphone ou une tablette, vous pouvez scanner un environnement, le charger dans le cloud via le WiFi, la 4G ou une connexion satellite. Depuis l’application, vous pouvez éditer cette modélisation 3D en quelques heures ».

Selon le fabricant, l’application permet ensuite aux ingénieurs d’assister à distance les techniciens sur place en temps réel et faire de l’environnement scanné un lieu de documentation. Un Pop Out Metaverse serait alors un espace virtuel de transfert du savoir.

« Et les fondations de cette technologie ont été importantes lors de la crise sanitaire », rappelle Helmut Draxer. Avant de développer le prototype présenté lors de l’événement LiveWorx, Burckhardt Compression s’est appuyé sur Vuforia pour développer UP Solutions, une gamme de services d’assistance à distance permettant à des ingénieurs du fabricant de guider les techniciens de leurs clients. C’est cette offre qui a été mise à contribution au cours de la pandémie.

De son côté, le fabricant automobile Mercedes s’appuie sur la même plateforme pour développer une étude sur l’ergonomie des postes de travail et de la posture de ses opérateurs. Ici, une combinaison de la vision par ordinateur et des données d’un Lidar permettent de détecter la position de l’individu, dont le squelette est représenté en fil de fer, et déterminer s’il prend oui ou non la bonne posture lors d’une opération de montage ou de maintenance.

Le système peut aussi détecter si plusieurs individus devant effectuer des tâches dans un même environnement ne se gênent pas. Ce sujet n’est pas anodin dans le secteur automobile. Par exemple, dans l’usine de Flins-sur-Seine (78) de Renault, un véhicule sort de la chaîne d’assemblage toutes les minutes. Quelques seconds passés à éviter un coéquipier représentent déjà une perte d’efficacité.

Selon PTC, ce ne sont là que deux exemples possibles. Il serait également possible de combiner un jumeau numérique, un système de collaboration en temps réel spatialisé, l’accès à un « digital thread », à savoir le rapprochement des données ERP, PDM, PLM, IIoT et documentaires à cette même interface accessible depuis un appareil mobile.