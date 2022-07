Adopt’ se dote d’un SIRH sur mesure

Les crises peuvent être des accélérateurs de transformation. C’est ce qu’a vécu la marque française Adopt’. Établie depuis plus de 30 ans près de Bordeaux, à Cestas, l’entreprise compte 150 points de vente ainsi qu’une boutique en ligne et emploie plus de 900 salariés, en grande partie des conseillers en boutiques.

La marque veut bousculer le marché du parfum en proposant une offre de plus de 150 produits, travaillés avec de grands nez et 100 % made in France.

Mais, jusqu’en 2020, un pan de son activité demeurait peu, voire pas digitalisée : les RH.

Des fichiers Excel et des saisies multiples Malgré sa taille significative, la PME n’avait pas de SIRH et faisait reposer la plupart de ses processus RH sur des opérations manuelles et une multiplicité de fichiers Excel. Adopt’ ne disposait pas d’une base de données unique des collaborateurs. Et chacun des métiers du service Ressources Humaines (paie, recrutement, formation…) fonctionnait en silo. En résultait un complexe travail d’extraction et de réconciliation des données. Quelques processus RH étaient cependant outillés. L’existant applicatif de l’entreprise se composait de logiciels de gestion des frais professionnels, de paie et d’une solution de GTA (gestion des temps et des activités) intégrée à son ERP. Ce module du progiciel permettait de produire des plannings en magasin et de collecter les éléments variables de paie. Néanmoins, comme le souligne Xavier Jonquille, responsable IT domaines ERP et RH, cette GTA était loin de répondre pleinement aux besoins. « Le logiciel embarqué dans notre ERP Cegid fonctionnait en mode dégradé par rapport au fonctionnel que nécessite la gestion d’un réseau de boutiques comme celui d’Adopt’. Les essentiels étaient là, mais sans l’ergonomie requise pour nos usages », se souvient-il. La GTA constituera d’ailleurs une des briques fonctionnelles critiques de l’expression de nouveaux besoins réalisée par l’IT en « partenariat étroit avec la direction des ressources humaines et ses utilisateurs ». La parfumothèque d'un magasin Adopt' C’est donc à l’occasion de la crise que ce chantier de modernisation applicative des RH a pu se concrétiser. En mars 2020, à l’occasion du premier confinement, l’activité dans les boutiques d’Adopt’ s’arrête net. Les collaborateurs sont placés en chômage partiel, à l’exception de quelques activités support… dont les RH qui, au contraire, ont dû gérer un surcroît de travail en étant peu outillé. « Le Covid a signé la fin des processus manuels », tranche Xavier Jonquille.

Priorité à un socle RH et à la GTA En avril 2020, Adopt’ décide donc de lancer un appel d’offres pour s’équiper d’un vrai SIRH. Sa finalité : supprimer les saisies multiples et les tâches récurrentes sans valeur ajoutée ; répondre à des enjeux juridiques forts sur la gestion des temps en magasin ; améliorer la marque employeur, y compris en facilitant la vie des salariés grâce à un portail RH et à la dématérialisation. PME du retail, Adopt’ avait cependant des attentes spécifiques en termes fonctionnels auxquels ne répondent pas nécessairement, et sur l’ensemble du périmètre, des solutions généralistes. Entre outils spécialisés et généralistes, l’entreprise fait finalement le choix d’un modèle hybride avec PeopleSpheres. « [Lors de la démo], tous nos utilisateurs clés étaient présents. La réussite d’un tel projet se joue là. » Xavier JonquilleAdopt' Cet éditeur propose un « Core RH », c’est-à-dire un noyau applicatif RH comprenant en particulier une base de données RH unifiée. Fonctionnant en mode plateforme, le progiciel s’interface avec des applications spécialisées de partenaires. Cette approche permet à Adopt’ de composer son SIRH de manière progressive, en sélectionnant les modules fonctionnels les plus adaptés à ses exigences. Parmi ses partenaires, PeopleSpheres comptait en particulier Asys, éditeur d’une application de GTA (So’Horsys). « L’appel d’offres et les démonstrations lors du processus de sélection ont été très axés sur la GTA, à 80 %, et sur le socle », souligne le responsable IT RH de l’enseigne. La seconde série de démos, à laquelle participaient les derniers candidats, a même porté exclusivement sur la GTA. « Tous nos utilisateurs clés étaient présents. La réussite d’un tel projet se joue là. Participaient notamment une des huit directrices régionales, des responsables de magasins et la DRH », détaille Xavier Jonquille. Après avoir passé l’étape du choix du bon SIRH, l’entreprise a ensuite lancé un pilote auprès d’une douzaine de magasins en mars 2021. En octobre, 150 boutiques étaient équipées de la nouvelle GTA.