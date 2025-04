Adoption des technologies RH : 7 leviers à activer

Malgré l’attention croissante portée à la transformation numérique des RH et malgré des budgets conséquents alloués à ces outils digitaux, leur adoption reste très limitée. Selon une étude menée par Gartner, le taux d’utilisation moyen d’un SIRH ne dépasse pas 32 %. Pire : près de la moitié des responsables RH interrogés (48 %) citent la faible adoption comme l’un des principaux obstacles à surmonter.

Et pourtant, les outils numériques sont indispensables à l’efficacité opérationnelle des RH. Ils jouent aussi un rôle moteur dans la transformation globale des entreprises… À condition, bien sûr, qu’ils soient véritablement utilisés.

Pour libérer leur plein potentiel, voici trois freins auxquels il faut s’attaquer :

Lancer des campagnes génériques d’adoption à grande échelle ne suffit pas. Une approche plus efficace consiste à déployer des actions ciblées, simples à mettre en œuvre, mais à fort impact.

Voici sept leviers à activer pour lever ces trois freins culturels et technologiques.

Intégrer l’IA générative pour fluidifier les tâches RH

L’intégration d’outils d’IA générative (assistants virtuels, correcteurs de texte, suggestions automatiques) dans les plateformes RH facilite leur usage au quotidien et améliore l’expérience utilisateur.

Les responsables RH peuvent s’appuyer sur leurs prestataires pour identifier les cas d’usage pertinents. Il est aussi crucial de collaborer avec les équipes conformité, juridique, et IT, et d’expliquer clairement les capacités (et les limites) de l’IA, tout en maintenant un contrôle humain en bout de chaîne.