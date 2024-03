SIRH unifié : Legrand fait la lumière sur ses données RH

Pas simple, quand on est un acteur mondial avec 38 000 collaborateurs, comme le spécialiste des équipements électriques Legrand, d’avoir une vision globale de ses RH.

Le besoin Historiquement, le groupe français (8,4 milliards de CA) est présent dans 90 pays, mais avec des entités relativement autonomes. « Chaque pays possède son propre outillage RH et ses propres façons de faire », confie Mélodie Ribeiro Le Lendu, responsable SIRH du groupe, arrivée il y a deux ans en provenance de LVMH. « Nous rencontrions des difficultés pour avoir un reporting sur la donnée collaborateur [globale]. Le reporting trimestriel était aussi pénible à produire. Sans parler du reporting annuel ». « Nous rencontrions des difficultés pour avoir un reporting sur la donnée collaborateur. Le reporting trimestriel était aussi pénible à produire. Sans parler du reporting annuel ». Mélodie Ribeiro Le LenduResponsable SIRH, groupe Legrand Ce besoin a ouvert une réflexion chez Legrand pour changer d’outil IT, unifier ces données et, pourquoi pas, moderniser un peu plus largement sa gestion RH. « Nous nous sommes posé beaucoup de questions », se souvient la responsable. « Avions-nous juste besoin d’un outil de reporting ? Et dans ce cas, il suffisait de faire un hub qui reçoit les données des pays. Ou avions-nous l’ambition d’aller plus loin et de fournir une expérience collaborateur unifiée à travers le groupe, de permettre aux managers cross-country d’avoir une vue complète sur leurs équipes, quel que soit le pays de l’équipe, pour mieux les gérer ? » (cf. ci-après « Périmètre du projet ».) Poser la question, c’était, évidemment, y répondre. D’autant que l’outillage IT des RH, déployé il y a 10 ans, était vieillissant (un Cegid TALENT), et ne répondait plus aux enjeux « modernes ».

Le choix Legrand envisage alors trois solutions phares du marché du SIRH. Toutes en cloud. SAP (SuccessFactors), Workday, et Oracle (Fusion). L’industriel choisit la troisième en raison, avance Mélodie Ribeiro Le Lendu, de son « expérience collaborateur » (navigation) jugée plus simple et plus intuitive, et de sa plus grande flexibilité (personnalisation), comparées aux deux autres HCM. Legrand ne cherchait cependant pas une personnalisation totale de tous les process – contraire de toute manière à la philosophie SaaS (cloud) –, mais la possibilité, tout en restant dans les standards de l’éditeur, d’adapter certains processus RH comme l’onboarding par exemple. « Que l’on arrive chez Legrand, en région parisienne ou à Limoges, en France ou à l’étranger, on n’a pas le même type d’onboarding », illustre Mélodie Ribeiro Le Lendu. « Il faut pouvoir customiser des process qui sont vraiment “en face” de l’utilisateur, pour être plus proche de leurs besoins ».

Périmètre du projet RH À noter que la paie, les absences et la gestion des temps ne sont pas dans le périmètre du projet (comme la gestion des congés en self-service). Ils devraient, pour des raisons pragmatiques de contextes réglementaires, rester en local. « En tout cas pour démarrer », nuance la responsable. « Cela ne veut pas dire qu’on ne le fera pas un jour, mais au départ ce n’est pas l’objectif ». Le nouvel outil SIRH centralisé vise en revanche à inciter les collaborateurs à se connecter pour consulter l’organigramme, « avec un annuaire d’entreprise qui leur permettra de savoir avec qui ils correspondent » ou pour « faire leur entretien annuel dans l’outil, avec la possibilité d’y saisir des objectifs, annuels, mais aussi “on the go” ». L’unification devrait également permettre, sur la partie recrutement interne et externe, d’accéder à toutes les offres d’emploi ouvertes dans le groupe. Aujourd’hui, Legrand possède des pages « carrières » localisées, pays par pays. « Cela devrait nous permettre de recruter plus facilement », anticipe la responsable. Pour les managers, un autre bénéfice est aussi recherché : celui d’avoir une vue sur toute leur équipe et de pouvoir participer aux campagnes de revue des salaires. « Aujourd’hui, un manager en Italie, mais qui manage des gens en France, en Italie et en Suisse, par exemple, est obligé d’utiliser trois outils, voire trois templates de fichiers Excel différents, ce qui rend les choses compliquées », constate la responsable. « Et cela ne donne pas une vue d’ensemble. Demain, [le SIRH] permettra vraiment aux managers d’être acteurs et de voir l’intégralité de leur équipe. Et [le cas échéant] de rapidement voir des différences de salaire entre équipes ».

Vers un « skill-based » Legrand Le projet n’en est qu’à ses débuts (le kick off a été fait en octobre 2023). D’autres fonctionnalités devraient intégrer son champ d’action. En premier lieu, les retours collaborateurs. « Nous n’avons pas encore cette culture de feed-back de façon digitalisée », concède Mélodie Ribeiro Le Lendu. L’outil devra donc aussi être un vecteur pour élargir ces remontées d’informations au-delà des seuls échanges entre « pairs ». La partie formation (e-learning) et Learning Management System (LMS) pour la France est aussi en réflexion. Tout comme la gestion de talent (Talent Management) et la revue de compétences (skills). « Nous sommes en train de travailler sur le process design. Le modèle de compétences en fait partie », confie Mélodie Ribeiro Le Lendu. « C’est une ambition qui s’inscrit sur la durée. On ne devient pas une skills-based company rapidement ». Mais l’idée est bien là : lister et gérer de manière plus fine les compétences pour, ensuite, les utiliser en Talent Management. Le but est double : aider les collaborateurs à comprendre quelles évolutions sont possibles pour eux dans le groupe, et en sens inverse, permettre à Legrand de trouver les compétences dont le groupe peut avoir besoin, là où elles se trouvent. « Nous sommes présents partout dans le monde. Potentiellement, la compétence que nous n’avons pas en France, nous pourrions la faire venir de Belgique ou d’Inde », imagine déjà la responsable.

Une pointe d’IA dans les RH de Legrand Les compétences sont un des cas d’usage les plus populaires pour appliquer l’Intelligence artificielle dans les RH, constate Sylvain Letourmy, HCM Startegy director Europe du Sud chez Oracle. Legrand le fera-t-il ? « C’est le but ultime [d’utiliser l’IA pour la gestion des compétences], mais nous n’aurons pas assez de données dans un premier temps », tempère la responsable RH qui l’envisage tout de même à un horizon plus lointain. « Nous voulons que nos collaborateurs puissent se projeter. Là, il y aura un outil, qui ne remplacera pas la RH, mais qui ouvrira les perspectives. » Mélodie Ribeiro Le LenduResponsable SIRH, groupe Legrand « Nous voulons que nos collaborateurs puissent se projeter », justifie-t-elle. « Là, il y aura un outil, qui ne remplacera pas la RH, mais qui ouvrira les perspectives, par exemple en disant qu’il y a un job aux achats…, alors que moi, qui viens du SIRH, je n’aurais jamais pensé aller aux achats, alors que mes compétences et mon profil collent ». Plus proche, Mélodie Ribeiro Le Lendu envisage l’IA dans d’autres cas. Comme la description de poste par l’IA générative. « C’est un gain de temps incroyable. Je pense que dès l’ouverture du module recrutement – prévue pour 2025 [dans Oracle HCM] –, on ne pourra pas s’en passer ». Plus largement, Legrand se pose la question de ce que l’IA pourra apporter à chacun de ses métiers. « Sur ce qui avait été envisagé pour les RH, il y aura beaucoup de use cases qui seront déjà fournies dans Oracle », se réjouit Mélodie Ribeiro Le Lendu. Le nouveau SIRH sera donc un facilitateur d’autant plus que les fonctionnalités d’IA « sont incluses gratuitement [et] activables de façon individuelle », vante Sylvain Letourmy. Au premier trimestre, Oracle livrera aussi les premières fonctionnalités d’IA générative pour les RH (avec Cohere) : descriptifs de postes, définition d’objectifs dans les entretiens annuels, la synthèse de profils de candidats. Legrand pourrait donc rapidement utiliser l’IA pour proposer des commentaires aux managers. L’IA ira « reprendre tout ce qui a été fait par le collaborateur, comme les feed-back, et proposer au manager un commentaire », entrevoit Mélodie Ribeiro Le Lendu. Qui insiste immédiatement : l’idée n’est pas que le manager génère le commentaire et le soumette, sans le lire. « [L’IA] ne fera pas le travail à leur place. Mais elle pourrait les aider, en leur suggérant quoi mettre dans l’entretien pour éviter le syndrome de la page blanche. »