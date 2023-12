Comment Mirakl a bâti son SOC sur le XDR de Sekoia.io

Tout acheteur de produits partenaires sur les sites de Carrefour, Auchan, Leroy Merlin ou de Décathlon voient ses commandes transiter par les serveurs de Mirakl. Ce spécialiste de la marketplace en marque blanche s’est fait connaître il y a deux ans pour avoir levé 55 millions d’euros. L’entreprise compte aujourd’hui 750 et réalise un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros.

La plateforme technique de Mirakl est multicloud, avec des infrastructures placées chez AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Des briques de sécurité ont été déployées sur chacun de ces environnements tant au niveau des infrastructures et des applicatifs que pour effectuer de la collecte de journaux d’activité (logs).

« Un point important est que nous avons très peu d’infrastructures physiques », explique Alexis Cadoret, Security Operations Lead chez Mirakl. « Nous avons 750 postes de travail et c’est à peu près tout ! Notre réseau se limite à la fourniture de connexions Internet, et l’équipe est très réduite. Nous sommes 2 seulement sur la partie SOC et 5 si on y ajoute la partie gouvernance et pilotage. Il nous faut des outils qui nous permettent de déployer des actions directement sans devoir entrer dans des usines à gaz ».

La sécurité de l’entreprise s’appuie sur de multiples solutions SaaS avec autant de consoles de supervision à manipuler : « en cas d’incident, on se dispersait très vite. Nous ne disposions pas d’un point central où récupérer toutes les informations afin d’améliorer nos capacités de détection et de corréler les données de nos logs. C’était notre besoin le plus important. Il nous fallait une solution capable de communiquer avec ces solutions SaaS via leurs API et enrichir ces logs avec des informations de CTI [Cyber Threat Intelligence, ou renseignement sur les menaces] ».

Mirakl a privilégié sa proximité avec Sekoia.io Le responsable a fait le choix d’une autre jeune entreprise issue de la French Tech pour structurer son activité SOC, Sekoia.io. Outre une grande proximité d’identité entre les deux partenaires, la start-up a su accompagner Mirakl en phase de démonstrateur de la solution, puis lors du déploiement. Le souci numéro 1 d’Alexis Cadoret était de connecter simplement et rapidement toutes ses solutions de sécurité SaaS afin d’alimenter le XDR Sekoia.io : « la plupart des connecteurs nécessaires étaient déjà disponibles », souligne le responsable. « Nous avons pu immédiatement remonter des informations dans la console de Sekoia.io et, quand il n’y avait pas d’intégrations disponibles, nous avons trouvé une forte réactivité de l’éditeur pour développer de nouveaux connecteurs. Il était important pour nous de connecter nos outils de sécurité d’infrastructure, notre outil de surveillance applicative et récupérer directement toutes les données sur la console Sekoia.io ». Alors qu’il n’existait pas de connecteur natif pour la solution de bastion de Teleport récemment déployée par Mirakl, l’équipe SOC a rapidement créé un petit parser pour récupérer les données de logs et les injecter dans le XDR : « sur Teleport, nous avions besoin d’un monitoring de l’activité de populations spécifiques, notamment les prestataires, et nous assurer que nous n’allions pas rater une activité suspecte. Développer un connecteur a été assez rapide. En quelques heures, nous avons pu récupérer les informations contenues dans les logs, générer un fichier JSON et intégrer les événements dans Sekoia.io. Nous disposons de toutes les briques pour récupérer l’événement, le normaliser et le stocker dans la plateforme centrale ». De même, le responsable pointe la simplicité offerte par la solution pour créer des règles à partir de nouvelles sources de données, définir des patterns de détection, etc. « En une après-midi, une connexion avec une application peut être configurée de A à Z par une seule personne », résume Alexis Cadoret. Une dizaine de sources de logs étaient centralisées sur la plateforme Sekoia.io au démarrage du projet, que ce soit des solutions d’infrastructure cloud ou l’applicatif. Ainsi, des informations sont collectées auprès des services de Cloudflare et Datadog : « nous n’avons aucune perte d’informations. Cette centralisation des événements participe à l’amélioration de notre connaissance du SI, car on parvient à comprendre ce qui survient même lorsqu’il s’agit de systèmes différents qui fonctionnaient en stand-alone jusque-là. Cela contribue à améliorer notre délai de réponse et nos capacités d’investigation ». « Avant cette centralisation de nos logs sur Sekoia.io, nous devions chercher les détails d’alerte dans les consoles de chacune de nos solutions de sécurité. Ingérable pour une équipe SOC de 2 personnes seulement. » Alexis CadoretSecurity Operations Lead de Mirakl Actuellement, le volume de logs issus du système d’information de Mirakl et ingérés par la plateforme Sekoia.io est de l’ordre du milliard de lignes sur 7 jours. 490 règles ont été activées. Il s’agit essentiellement de règles proposées par Sekoia.io, mais aussi de règles personnalisées créées par la petite équipe SOC. Ces règles mettent en œuvre les moteurs Sigma et Sigma Correlations de la plateforme Sekoia.io. Ces règles viennent compléter celles déjà en place sur les solutions tierces déjà exploitées par Mirakl, comme le CNAPP Lacework et la plateforme Darktrace qui eux aussi disposent d’un moteur de règles et de leur propre génération d’alertes. « Cela ne fait pas un doublon, mais un complément entre ces outils : une alerte CrowdStrike va être propagée sur Sekoia, l’enrichir au passage avec la CTI ». Mirakl bénéficie des atouts des deux solutions tout en utilisant qu’une seule console.