Comment e-TF1 a préparé la diffusion en ligne de la Coupe du monde 2022

Du 20 novembre au 18 décembre 2022, TF1 avait la responsabilité de diffuser en clair 28 matchs de la compétition se déroulant au Qatar. Si son canal de diffusion principal demeure la chaîne en clair disponible depuis la TNT, le groupe a vu croître ses dernières années l’usage de sa plateforme de streaming et replay vidéo MyTF1 gérée par l’unité e-TF1.

« E-TF1 regroupe environ 160 collaborateurs sur 4 000 dans le groupe. C’est la filiale digitale du groupe. Elle regroupe des équipes techniques, éditos, marketing, réseaux sociaux et SEO », résume Hugo Lebaron, ingénieur d’études et de développement Web chez e-TF1.

En sus de MyTF1, la division s’occupe des produits TF1Info (lié à LCI) et de l’application jeunesse TFOU MAX.

Sur l’année 2022, selon Médiamétrie, MyTF1 a enregistré 26 millions de visiteurs uniques par mois. « C’est la deuxième plateforme de SVOD en France derrière Netflix », indique Laurent Dechoux, Tech Lead chez e-TF1.

Or, une plateforme comme MyTF1 n'est pas à l'abri de problèmes lors de la diffusion d’un événement sportif. Du « mur » de connexions quelques minutes avant le début d’un match jusqu’à l’interruption pur et simple du flux, les obstacles ne manquent pas.

De fait, la division a réalisé ses estimations à partir d’expérience passée. Lors de la Coupe du monde 2018, 1,9 million de téléspectateurs avaient visionné le quart de finale France – Uruguay sur MyTF1. Une performance remarquée à l’époque. Lors de l’UEFA 2020, diffusé en juin 2021, ce record de visites « live en une journée » avait été battu : 3,5 millions de téléspectateurs s’étaient connecté à la plateforme. Avant le Mondial au Qatar, le groupe estimait que son trafic Web était multiplié par six pendant des événements sportifs.

Un peu avant et pendant le match France – Argentine, TF1 proposait des tarifs allant de 180 000 à 330 000 euros pour diffuser des spots de publicité d’une durée de 30 secondes. De son côté, MyTF1 a mis en place un dispositif similaire, dont le prix variait suivant la longueur du spot publicitaire, le moment et l’espace de diffusion ainsi que le nombre d’impressions.

Préparer le terrain

« Par le passé, sur de gros événements, nous devions désactiver l’authentification. Or, s’il n’y a pas de service d’authentification, nous ne pouvons pas proposer de publicités ciblées, ce qui entraîne une chute de revenus », précise le Tech Lead.

La plateforme de streaming, principalement écrite en Go, est hébergée sur AWS. Elle repose à la fois sur des services clés du fournisseur comme la solution Kubernetes EKS, des instances de calcul EC2, du stockage objet S3, ou encore le CDN CloudFront. MyTF1 s’appuie sur des technologies telles Apache Kafka et GraphQL, mais également sur des solutions d’encodage et diffusion de la suite AWS Elemental.

L’équipe d’e-TF1 a mis en place un dispositif d’autoscaling sur « trois axes ». « En lien avec EKS, nous utilisons Horizontal Pod Autoscaler pour pouvoir « scaler » nos services en s’appuyant sur les métriques de consommation CPU et RAM », évoque Hugo LeBaron. « Nous avons mis en place cluster autoscaler pour le provisionnement des nœuds Kubernetes et nous sur-provisionnons des Pods pour réserver de la capacité au moment de la montée en charge », liste-t-il.

Côté front-end, l’utilisateur final peut y accéder via le Web, une application mobile, une Box TV ou encore depuis une Smart TV.

Pour surveiller cette plateforme au quotidien, les équipes techniques ont déployé Prometheus, Grafana et Datadog. D’autres plateformes de streaming vidéo ont mis en place un dispositif technique similaire.

Laurent Dechoux évoque trois profils de charge de travail. Le premier représente l’authentification ainsi que l’usage du back-end. Il est « purement lié au nombre d’utilisateurs et à leurs activités ». Le deuxième type charge de travail correspond à la livraison vidéo. « La courbe de charge est différente : elle atteint rapidement un plateau. Une fois que l’utilisateur a lancé sa vidéo ou son stream, il ne génère plus de charge sur le back-end, mais la vidéo continue à se charger », explique-t-il. Le troisième profil de charge concerne l’affichage de la publicité. « Pendant les spots de publicités diffusés à l’antenne, sur le digital, nous les remplaçons par un tunnel de publicités personnalisés pour l’utilisateur. Cela veut dire que pendant une coupure (par exemple une mi-temps), tous les utilisateurs vont solliciter le back-end lié à la publicité. Cela représente un gros pic de charge ».