Applications & Données 25 : IA, data et durabilité, moteurs de la transformation numérique en 2025

Bienvenue dans ce premier numéro de 2025 de votre magazine semestriel, où nous explorons les transformations profondes qui redéfinissent le paysage technologique et économique. En 2025, l’année s’annonce comme une période charnière. Elle est en tout cas déjà marquée par l’essor de l’intelligence artificielle, l’impératif de la durabilité et la nécessité d’une transformation numérique agile et responsable.

Au sommaire D’abord, nous vous proposons de faire cap sur les ERP. Ces outils, autrefois perçus comme des mastodontes monolithiques, se métamorphosent en leviers agiles de la transformation numérique. Nous décortiquons ainsi les tendances de 2025 : de l’avènement du « clean core » à l’infusion massive de l’IA, en passant par le retour des développements spécifiques. Un sujet d’actualité quand on sait que le marché mondial de l’ERP devrait atteindre 147,7 milliards de dollars en 2025. L’intelligence artificielle, justement, parlons-en. Elle est sur toutes les lèvres, mais aussi au cœur de toutes les interrogations. Comment les éditeurs français de logiciels appréhendent-ils ce raz-de-marée ? Quels modèles économiques émergent face à cette révolution ? Et comment concilier innovation et durabilité dans un monde où la consommation énergétique des IA fait débat ? Réponse dans notre dossier. Il n’y a pas que la consommation des modèles qui fait débat. L’IA a aussi ses limites, pour ne pas dire ses dangers. Les fameuses « hallucinations », ces erreurs produites par les modèles, peuvent vite transformer une réponse critique en cauchemar. Mais pas de panique, nous vous livrons les clés pour identifier, comprendre et atténuer ces phénomènes, afin de surfer de manière plus sûre sur cette technologie. Et si l’IA est une promesse de gains de productivité, encore faut-il savoir l’adopter. Les PME et les ETI sont souvent confrontées à des défis spécifiques : comment clarifier les objectifs métiers, construire un socle de données solide, et éviter les écueils d’une adoption précipitée ? Nous avons interrogé des experts qui vous guideront pas à pas pour faire de l’IA un véritable atout pour votre entreprise. Ce numéro vous emmène également dans les coulisses de TF1+, la plateforme de streaming du groupe média. Vous y découvrirez comment TF1 muscle ses jeux de données pour améliorer l’expérience utilisateur et monétiser sa plateforme, tout en jonglant avec les enjeux de la protection des données personnelles (RGPD). Une stratégie data ambitieuse, qui vise à capter l’attention des téléspectateurs dans un paysage médiatique de plus en plus concurrentiel. Enfin, parce que l’innovation ne doit pas – et ne pourra pas – se faire au détriment de notre planète, nous vous proposons un focus sur la réduction de l’empreinte écologique du poste de travail. Des conseils concrets pour optimiser la durée de vie des équipements, sensibiliser les employés aux bonnes pratiques, et exploiter les heures creuses pour une consommation énergétique plus responsable. Et pour boucler la boucle, nous vous emmenons chez BNP Paribas, qui a entrepris un chantier titanesque : la migration de 10 000 bases de données Oracle vers un cloud… mais un cloud sur site. Un projet ambitieux, qui illustre la volonté de concilier innovation, sécurité, confidentialité des données et souveraineté.