Comment leboncoin équipe son service client pour soutenir sa transformation et sa croissance

Le site de petites annonces a vu son audience exploser et ses services web se multiplier au fil des années. Pour accompagner cette croissance, sans dégrader la satisfaction client, leboncoin a réoutillé son service client.

Depuis son lancement en France en 2006, leboncoin a bien grandi. Le site est devenu une marque de référence du paysage numérique français avec plus de 20 millions de visites par jour. La marketplace fait partie, aux côtés d’autres services web, du portefeuille d’Adevinta, leader européen des petites annonces en ligne.

leboncoin, c’est également un important effectif tech, qui représente un tiers de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ces développeurs sont nécessaires pour conduire les nombreux projets, dont ceux dans le domaine du service client.

« Nous étions à l’aveugle, ce qui nous desservait en termes de compréhension et de pilotage. C’était surtout un handicap majeur pour détecter les problématiques auxquelles étaient confrontés nos utilisateurs et donc pour mieux les satisfaire », se souvient Sabrina Amiri.

« Nous avions besoin d’un outil facile à mettre en place et qui nécessitait peu d’interventions des équipes IT », raconte Sabrina Amiri, directrice Relation Clients pour leboncoin. « Nos attentes étaient également majeures en matière de flexibilité : nous étions en forte croissance, l’outil devait par conséquent avoir la capacité de s’adapter à des besoins très évolutifs ».

En 2012, le site totalisait déjà 16,4 millions de visiteurs uniques chaque mois et se classait dans le Top 15 français des audiences web. Contrepartie, les messages adressés par les internautes au service clients – les particuliers et en partie les professionnels – se sont multipliés.

Des données de pilotage et une mesure de la satisfaction

Si plus d’un an a été nécessaire pour combler ce handicap, cette période a été mise à contribution pour rédiger un cahier des charges précis. « Lors des phases de croissance, on tend à consacrer peu de temps à examiner ses besoins et à privilégier les opérations courantes », note la responsable.

L’exercice du cahier des charges a donc été bénéfique. Il a débouché sur le sourcing de plusieurs solutions, dont Zendesk. Cette dernière était déjà utilisée par d’autres entités du groupe Adevinta, sur d’autres marketplaces. Ces retours d’expérience étant bons, Zendesk a été sélectionné. En outre, explique leboncoin, les alternatives présentaient des avantages moindres sur les critères de l’intégration et de la maintenance technique.

L’intégration de Zendesk attendra cependant 2014. Ce délai s’explique par des roadmaps chargées et par la constitution en parallèle d’une FAQ – gérée depuis l’application de ticketing. Au sein du service client, ce déploiement s’est traduit par l’introduction d’une gestion des droits et des macros avec la qualification associée.

Le volet automatisation a aussi représenté un progrès significatif. Les demandes, selon leur nature, sont routées vers les destinataires les plus à même de les traiter. Les apports résident également dans les métriques de suivi, auparavant réduites (les indicateurs se limitaient aux volumes entrants et sortants – et par agent).

« Aujourd’hui, nous pouvons disposer de différentes politiques de SLA et les suivre au niveau des groupes et pas seulement de l’ensemble des utilisateurs de l’application », apprécie Sabrina Amiri. « La finesse des données se situe aussi au niveau des KPI de satisfaction. Les métriques sont plus détaillées à l’échelle de l’agent et peuvent être disponibles dans des tableaux de bord. Ces données nous aident à comprendre ce qui se passe sur nos activités et à mettre en œuvre une véritable démarche d’amélioration continue ».