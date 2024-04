Dans le fauteuil du DSI de Manchester United

« Avant tout autre chose, notre priorité est de gagner des matches, des titres et des trophées », rappelle Attiq Qureshi, DSI de Manchester United FC. Impossible d’échapper à cette exigence quand votre bureau est situé à Old Trafford, avec vu sur les 74 000 places du stade (le deuxième plus grand du Royaume-Uni après Wembley).

« Lorsque vous entrez dans votre bureau et que vous regardez la tribune Est, c’est vraiment super. C’est un endroit où il fait bon travailler. Il y a beaucoup de gens brillants, déterminés à faire de Manchester United une réussite. Et c’est aussi une grande marque partout dans le monde », ajoute-t-il.

Malgré la notoriété de son employeur et l’environnement de travail unique, Attiq Qureshi reste modeste : son travail, insiste-t-il, consiste essentiellement à gérer au quotidien des systèmes IT.

« Nous sommes une grande entreprise. Nous travaillons beaucoup sur les plateformes de données et ave des CRM. Nous sommes en train de modifier notre modèle d’exploitation en ce qui concerne le e-commerce. Nous avons 1 200 employés permanents, auxquels s’ajoutent 3 000 autres personnes les jours de match. Nous sommes donc confrontés à tous les défis habituels d’une entreprise : RH, finances, approvisionnement, etc. »

« Pour moi, c’est un terrain très familier. Il s’agit d’automatisation, d’efficacité, d’excellence opérationnelle – et cela s’étend à des choses comme la sécurisation du public, la sécurité, la restauration et une multitude d’autres domaines. Il est très important d’améliorer l’efficience et l’efficacité dans tous ces domaines. Et comme la plupart des organisations, nous nous efforçons de donner les meilleurs outils à nos collègues sur le terrain pour qu’ils y arrivent »

« Une chose dont les gens n’ont probablement pas trop conscience, c’est à quel point nous sommes une organisation aux multiples facettes. Nous sommes évidemment un club de football très prospère et très ancien. Mais nous sommes aussi une très grande organisation B2B avec des parrainages commerciaux. Nous sommes aussi une énorme organisation B2C – avec 70 000 personnes dans le stade les jours de match, et 70 000 autres qui viennent chaque mois en tant que touristes et visiteurs ».

Le club compte une centaine de personnes impliquées dans la technologie et l’IT, ce qui inclut les contributions des partenaires – dont la société de services informatiques DXC qui est un autre sponsor IT de Manchester.

Le personnel qui travaille dans le mégastore du club utilise des casques de réalité augmentée TeamViewer pour accélérer l’inventaire, tandis que les responsables de la pelouse utilise une application d’accès à distance pour contrôler les systèmes d’irrigation à Old Trafford et sur le terrain d’entraînement de Carrington.

Performance sportive

Comme la plupart des clubs, les entraîneurs de Man Utd font un usage intensif des données, sur les joueurs et sur les matches, pour préparer l’entraînement et la tactique. Le club possède une équipe de data analyste dédiée à cette mission.

« Nos analystes, qui travaillent avec nos coachs, assistent aux matches et aident à prendre des décisions en temps réel. Ce sont des personnes très friandes de données. Certaines sont structurées, d’autres non – vidéos, notes, etc. – et ils doivent emporter beaucoup d’outils IT avec eux, en particulier lors des matches à l’extérieur. Auparavant, ils devaient copier toutes ces données, ou même littéralement mettre leur ordinateur sous le bras et se rendre aux matches », explique Qureshi.

« Aujourd’hui, ils ont un accès à distance à leur environnement. Ils ont accès à toutes leurs informations dans le format qui leur est familier. C’est nettement plus sûr, et ils ne risquent plus de ne pas avoir un élément d’information dont ils ont besoin. C’est un bon exemple où il n’y a qu’un ou deux pas [de l’innovation IT] à la performance footballistique. La technologie – TeamViewer dans cet exemple – a permis de prendre des décisions plus rapidement et plus facilement ».

Il existe un groupe d’employés très particulier qui, parfois, n’hésite pas à demander un peu d’assistance technique à l’équipe de Qureshi.

« Mon équipe d’assistance informatique est connue pour être très, très serviable », rigole-t-il. « Il n’est pas rare qu’un manager ou un joueur les appelle directement pour leur demander un peu d’aide. Mais les joueurs [de nos jours] sont beaucoup plus technophiles – certains ont vingt ans de moins que moi ».