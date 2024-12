Pour prouver sa transformation, Orange Business transforme l'expérience du Vélodrome

Le Vélodrome, « la maison de l’OM » où s’est également déroulée la finale du Top 14 cette année pour cause de JO et de Stade de France non disponible, est un stade mythique pour les amoureux de sport, qu’ils soient fans ou non de Marseille.

Qui dit mythique dit tradition et Histoire. Mais cet ancrage dans le passé n’exclut pas une la modernité. Au contraire.

Au Vélodrome, Orange Business a par exemple déployé plusieurs de ses technologies, dont certaines d’avant-garde, profitant au passage de l’enceinte iconique de la cité phocéenne pour démontrer son savoir-faire et ses propres évolutions.

Cette volonté de communiquer, un peu différemment, s’est incarnée depuis 2016 dans un contrat de nommage qui a rebaptisé officiellement le stade en « Orange Vélodrome » (un nom certes utilisé à la télévision, mais guère par les supporters ou le grand public).

Des technologies Orange Business à l’Orange Vélodrome Quelles technologies Orange Business a-t-il concrètement déployé au Vélodrome ? « Le slicing dans des lieux comme les stades permet de préserver un niveau de qualité de service pour le B2B. » Orange Business La première est une solution de communication de type Talkie-Walkie. Elle est utilisée par les équipes chargées de la sécurité, de l’organisation, de la propreté et de l’hospitalité. Les communications de toutes ces équipes deviennent prioritaires sur le réseau mobile d'Orange lors des événements sportifs. Une autre solution, pour les photographes et la presse, fournit un accès privilégié à un réseau 5G pour uploader en temps réels aux agences de presse (AFP, etc.) des photos haute définition de l’évènement. La solution – qui s’appuie aussi sur le Edge - tague à la volée le sujet des clichés avec des métadonnées (joueurs, actions, marques, etc.). Pour le « Food & Beverage », Orange Business a également planché sur le paiement mobile sur 5G. « Utiliser un smartphone, plutôt qu’un terminal de paiement, c’est offrir plus de souplesse pour la gestion des stocks en temps réel tout en ayant un moyen de paiement unique », vante un porte-parole de l’entreprise qui souligne l’intérêt « du slicing dans des lieux comme les stades pour préserver un niveau de qualité de service pour le B2B ». Pour mémoire, le « slicing » est une technique qui réserve certaines parties de la bande passante du réseau 5G pour des usages spécifiques.

Du Vélodrome au Hellfest Toujours dans la communication, un réseau 5G privé et un cloud sont dédiés à la production audiovisuelle en direct. « L’usage de fréquences 5G privées et dédiées aux B2B (3,8GHz-3,9GHz) garantit une performance et des débits montants importants nécessaires à la captation de vidéo HD », assure Orange Business. « Il n’y a pas d’interférences avec les systèmes sans fils (HF, Wi-Fi) ni de congestion sur le réseau mobile grand public ». Le cloud permet par ailleurs de mutualiser des moyens de production entre des sites distants. Par exemple, en connectant des caméras grâce à une communication satellite, un studio peut couvrir deux évènements à la fois. « La régie peut être utilisée en soirée pour retransmettre le match et en journée pour couvrir d’autres évènements ailleurs en France comme le Hellfest », illustre l’intégrateur, le festival de référence du Métal ayant effectivement été diffusé avec ce type de solutions.

Smart Stadium Dans le Smart Building (les bâtiments intelligents), le Vélodrome est équipé de bornes Wi-Fi qui s’activent en fonction des besoins. Une manière de réduire la consommation énergétique du stade. Ce système a été développé avec Cisco. « Il permet la mise en tension intelligente des 1.100 bornes Wi-Fi du stade via Power over Ethernet (PoE) en fonction des usages réels, avec une réduction potentielle prouvée de 52% de la consommation d’énergie du Wi-Fi », chiffre Orange Business. Avec la même philosophie, des solutions de « smart office » utilisent les données des appareils et de capteurs Webex pour optimiser la gestion des salles de conférence. « Ce système ajuste la consommation de la pièce en fonction de la présence et des comportements d’utilisation, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie et les coûts liés au chauffage, à l’éclairage, aux écrans et aux systèmes informatiques », assure Orange Business.

Expérience spectateur Enfin, last but not least, Orange Business a imaginé pour les spectateurs deux cas d’usage – un « inclusif », l’autre plus « premium ». L’inclusif, d’abord, avec une solution baptisée « Touch to See » qui, comme son nom l’indique, permet aux personnes non voyantes et malvoyantes de profiter des matchs. Le principe repose sur une tablette équipée d'une surcouche avec des « plots », disposée au-dessus de l’écran, qui se lèvent et s’abaissent en fonction des actions sur le terrain. Cette surcouche – activée grâce à la 5G, au edge computing et à l'Intelligence artificielle- reproduit les mouvements du ballon en temps réel, « ce qui permet de suivre l'action et de comprendre les déplacements tactiques des joueurs », explique l’intégrateur. Pour les clients premium, Orange Business a également imaginé un écran géant, de la taille d’un humain, alias « la Vitre », pour faire des visio-conférences de manière « ultra immersive » (sic). « La Vitre prend la forme de fenêtres digitales connectées, toujours ouvertes, sans aucune action nécessaire », résume son créateur. « Nous installerons une Vitre dans la Terrasse Orange (NDR : un espace qui accueille 24 personnes par match, invités, VIP ou gagnants de concours, dans un des endroits les mieux situés du stade) et une autre à côté du vestiaire, pour que les joueurs puissent échanger quelques mots avec les invités en allant et en revenant de l’échauffement ».