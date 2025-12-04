Jean-Dominique Nollet, TotalEnergies : « La cyber sans l’offensif, c’est du pipeau »

Si 6 % du budget informatique de TotalEnergies vont à la cybersécurité, Jean-Dominique Nollet, Ciso groupe de TotalEnergies, veille à ce qu’une partie aille à la cyber offensive et notamment au Red Teaming.

La conviction de cet ancien colonel de gendarmerie est claire : « dès que je suis entré chez TotalEnergies, j’ai souhaité mettre la cyber offensive au cœur de l'entreprise. La cyber sans l’offensif, c’est du pipeau. La réalité est que l’efficacité de tous les systèmes de défense que vous pouvez déployer dans une entreprise ne repose que sur le fait que vous allez la tester ».

Cette conviction s’est forgée lorsqu’il était en poste à la gendarmerie et à la tête du laboratoire de Forensic d’Europol.

Une stratégie Red Teaming sur le long terme Le Ciso peut s’appuyer sur une équipe de Red Team interne - une équipe chargée de conduire de tester les défenses en conduisant des intrusions suivant un cadre clairement prédéfini -, mais aussi sur les équipes de son prestataire Synacktiv auquel il est fidèle depuis plusieurs années. « Dans notre système de défense, il est absolument essentiel d'avoir des équipes de Red Team en permanence, et des bons », explique-t-il : « je suis sûr que quand ils sont passés, derrière, un attaquant même étatique sera dans la même logique. Il faut se préparer à être attaqués, parce que les adversaires de toutes les grandes sociétés sont aussi les services de renseignement ». Pour le responsable, une stratégie de Red Teaming doit se concevoir, non pas comme des opérations ponctuelles limitées dans le temps, mais sur le long terme, avec des campagnes qui s’étendent sur 6 à 12 mois : « un service de renseignement qui veut attaquer une multinationale ne va pas rentrer instantanément. Il faut se donner du temps, mais aussi avoir ce courage intellectuel de laisser les gamins jouer pendant des semaines et des semaines et ne pas leur mettre de limites ». Si certains périmètres restent interdits aux pentesters, ou du moins très contrôlés, comme c’est le cas de l’OT, l’informatique industrielle où il y a des risques évidents en termes de sûreté et de sécurité des personnes, le Ciso pousse pour donner la plus grande liberté d’action possible aux hackers éthiques : « beaucoup donnent des limites aux pentesters en disant, non, vous n'avez pas le droit de faire le phishing sur les employés, non, vous ne pouvez pas faire d’ingénierie sociale, etc. En France, les entreprises ont une posture managériale beaucoup plus prudente alors que dans beaucoup d'autres pays, la cyber offensive est beaucoup plus sale… Or si vous n'attaquez pas, vous ne comprenez pas comment on va vous attaquer ».

La cyber offensive imposée aux fournisseurs de TotalEnergies par contrat Autre parti pris fort du Ciso de TotalEnergies, demander à son partenaire Synacktiv d’attaquer ses fournisseurs afin de contrer les risques liés à la chaîne logistique : « aujourd’hui, nous mettons des clauses de Red Team dans nos contrats. Beaucoup de fournisseurs ont commencé par refuser et ne voulaient pas que nous les testions, mais c’est maintenant dans nos contrats. Je pense qu’il faut faire tomber ce tabou et les mentalités commencent à changer ». Déclencher une opération de Red Team chez un sous-traitant est décidé en fonction du niveau de risque présenté par celui-ci en fonction de la criticité des services qu’il délivre à TotalEnergies. Pour Jean-Dominique Nollet, il n’y a pas véritablement de bons et de mauvais sous-traitants : « les vulnérabilités sont partout et il n'y a pas nécessairement les mauvais d’un côté et les top guns de l’autre. Nos partenaires sont plus ou moins matures sur tel ou tel domaine ». Renaud Feil, président et cofondateur de Synacktiv ajoute : « je pense que ce type d’approche est l'avenir et sur ce plan, TotalEnergies a réussi à embarquer les fournisseurs dans une démarche sécurité qui est quand même assez contraignante. TotalEnergies paye un prestataire pour aller hacker ses partenaires ! Vous leur avez un peu tordu le bras et c’est aujourd’hui une démarche qui est maintenant acceptée ». Le cofondateur de Synacktiv reconnaît qu’en règle générale, chez ses grands clients, le périmètre d’attaque s’arrête à leur propre informatique, un paradoxe quand on sait que les grandes entreprises pratiquent énormément l'externalisation.