Informatique quantique en mode cloud : Pasqal et IQM arrivent sur Scaleway

Il y a deux ans, Scaleway avait annoncé une première collaboration dans l’informatique quantique avec Quandela. La startup française, spécialiste des unités de calcul photoniques, avait passé le même type d’accord avec OVHcloud.

Depuis, OVH a acheté d’autres machines (Alice & Bob, Pasqal, etc.). Son alter ego, filiale d’Iliade, emprunte aujourd’hui le même chemin pour devenir, dit-il, une « plateforme de référence pour l’informatique quantique. »

« L’informatique quantique prend une importance croissante pour les workloads scientifiques et industriels », justifie le cloudiste.

L’importance est peut-être à relativiser. L’informatique quantique est encore naissante. Mais ses promesses sont grandes (analyses de phénomènes chimiques, lutte contre la fraude, etc.) et les services QPUaaS (pour Quantum Processing Units as a Service) permettent de mutualiser les investissements pour se familiariser avec elle.

C’est dans ce cadre que Scaleway vient d’annoncer qu’il a passé deux autres partenariats avec le Français Pasqal (startup du prix Nobel de physique Alain Aspect) et avec le Finlandais IQM.

Informatique quantique analogique et processeurs universels Pasqal utilise des atomes neutres. Ses machines, dites « analogiques », permettent des simulations poussées de systèmes complexes. Ses applications intéressent en premier lieu la chimie et la pharmacie, la science des matériaux et les réseaux complexes. IQM Quantum Computers, pour sa part, est un expert du calcul quantique – alias des « ordinateurs quantiques universels à portes logiques ». Il utilise des qubits supraconducteurs. Ses premières applications se penchent particulièrement sur des tâches d’optimisation. Ces trois technologies (Quandela, IQM et Pasqal) sont disponibles sur le PaaS de Scaleway.

Aussi des SDK et des frameworks Plusieurs outils pour utiliser ces machines complètent logiquement cette offre : Qiskit (SDK open source), Pulser (framework pour le quantique à atomes neutres), Perceval (SDK de Quandela) et PennyLane (qui s’intègre aux librairies ML comme PyTorch). D’autres devraient suivre rapidement comme Qibo (framework agnostique) ou MerLin (deep learning sur des processeurs photoniques). Scaleway propose par ailleurs un programme pour startups, avec des services de conseils et des crédits gratuits pour son QPUaaS pour une valeur pouvant aller jusqu’à 36 000 euros.