IA quantique : TotalEnergies et MBDA renouvellent leur partenariat avec Quandela

Initiée l’année dernière, la collaboration entre Quandela, Alysophil, TotalEnergies et MBDA franchit une nouvelle étape. Les quatre partenaires ont décidé de reconduire leur projet qui vise à appliquer l’informatique quantique à l’étude de matériaux. Leur ambition est de dépasser les limites actuelles des méthodes de simulation classiques, notamment dans la modélisation des interactions électroniques à l’échelle moléculaire.

Optimiser les simulations moléculaires

Le projet explore la complémentarité entre Machine Learning et calcul quantique.

L’IA permet déjà d’identifier des combinaisons prometteuses de molécules, mais les ordinateurs classiques montrent leurs limites dès lors qu’il s’agit de simuler avec précision le comportement des électrons. C’est à ce stade que les processeurs quantiques pourraient entrer en jeu et, avec des algorithmes optimisés pour fonctionner sur des qubits, permettre de modéliser plus finement les propriétés chimiques de matériaux complexes.

L’objectif affiché par les quatre acteurs est par exemple de concevoir des polymères plus légers, plus résistants et plus énergétiques – plus adaptés aux besoins de groupes industriels comme MBDA ou TotalEnergies.

Dans cette alliance, chaque acteur mobilise ses expertises propres.

« Cette collaboration ouvre la voie à une nouvelle approche de la conception moléculaire, plus rapide et plus précise. » Philippe RobinPrésident d’Alysophil

Alysophil est spécialisé dans la chimie en flux continu assistée par IA. Il développe des algorithmes adaptés aux calculs de chimie quantique.

Quandela met à disposition ses QPUs photoniques et ses simulateurs, ainsi que son savoir-faire en ML quantique.

MBDA, parfois surnommé l’Airbus des Missiles, oriente les recherches vers des usages concrets dans le domaine des matériaux avancés. Quant à TotalEnergies, le groupe souhaite évaluer l’impact réel du calcul quantique sur les performances des algorithmes de machine learning dans ses activités numériques.

« Notre expertise en apprentissage automatique (N.D.R. : machine learning) et en chimie quantique nous permet de développer des algorithmes sur mesure pour ce projet ambitieux », assure Philippe Robin, président d’Alysophil. « Cette collaboration ouvre la voie à une nouvelle approche de la conception moléculaire, plus rapide et plus précise », promet-il.

Niccolo Somaschi, cofondateur de Quandela, estime pour sa part que cette hybridation technologique « illustre parfaitement le potentiel de l’IA et du quantique pour répondre à des défis industriels concrets ».