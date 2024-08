La Société Générale investit dans l’IA générative

Les banques sont très actives sur le front de l’intelligence artificielle générative. Le Crédit Agricole a ainsi identifié 150 cas d’usage de l’IA générative. Sa filiale LCL a mis en production en mars son premier assistant à l’écriture d’email pour ses 12 000 conseillers.

Le Chief Data Officer du groupe BNP Paribas, Hugues Evan, annonce quant à lui des tests en cours pour 100 cas d’usage. Ces pilotes se concentrent essentiellement sur des usages internes, pour des raisons de conformité principalement. La recherche interne figure en bonne position parmi les premières expérimentations dans le monde bancaire.

« Cela nous a permis de déployer un moteur transverse d’entreprise permettant à un collaborateur d’effectuer une recherche sur des sources diverses depuis un point central avec des résultats pondérés entre eux, indépendamment de leur source d’origine », détaille le cadre IT de Société Générale.

En 2017, l’approche a évolué. Elle s’est traduite par la constitution d’une offre de recherche « mutualisée et centralisée ». À cette occasion, la banque a opéré un autre changement : l’indexation massive de contenus par la plateforme, au travers de connexions avec des sources de données multiples.

« Dans toutes nos entreprises, nous produisons énormément de connaissances, qui prennent leur valeur à condition d’être découvertes pour être consommées, c’est-à-dire répondre à des questions que les métiers se posent », témoigne Benoît Longin, IT Manager au sein du groupe Société Générale.

Une recherche mutualisée, mais aussi sécurisée et instanciée

Autre suite donnée à la création de l’offre de recherche et à sa centralisation : la multiplication des applications de recherche spécialisées. Une nécessité pour répondre aux besoins spécifiques (pondérations, corpus de données…) des différents métiers de la banque.

« L’IA générative fournit aux utilisateurs une synthèse de contenus, rendant possible l’exploration d’un très large corpus d’informations au format conversationnel. » Benoît LonginIT Manager, groupe Société Générale

Depuis 2023 est initiée une nouvelle étape de transformation de la recherche interne. En son centre : l’apport de l’intelligence artificielle. Un an plus tard, cette évolution se poursuit pour proposer un parcours dédié de recherche exploitant l’IA générative.

« Au-delà de permettre l’amélioration de la pondération des résultats, l’IA générative fournit aux utilisateurs une synthèse de contenus, rendant possible l’exploration d’un très large corpus d’informations au format conversationnel », explique Benoît Longin.

La recherche d’entreprise est donc en mutation continue depuis maintenant de nombreuses années. La finalité de l’offre de recherche, elle, reste inchangée : se doter d’une « capacité transversale, instanciée très facilement, innovante, intuitive et sécurisée. »

La sécurité est en effet un paramètre critique pour un acteur réglementé. Les « contraintes » dans ce domaine sont « fortes » et se traduisent par des impératifs en matière de confidentialité et de droits d’accès aux contenus. L’offre de recherche répond en parallèle à des exigences de productivité et d’efficacité.

Sur un plan technique, la recherche chez Société Générale a aussi été conçue pour être instanciée. Ce choix d’architecture est clé pour fournir de la recherche sur mesure pour différents métiers. C’est aussi un facilitateur pour les équipes IT afin de prévenir le redéveloppement d’une capacité de recherche et la création de doublons technologiques.