Les recettes de Transgourmet pour sécuriser ses données sur Azure

Spécialisé dans le transport agroalimentaire pour la restauration hors foyer (restaurant, restaurants d’entreprise, cantines scolaires, etc.), le groupe Transgourmet compte une quarantaine de sociétés et réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros avec 3 400 collaborateurs dans une quarantaine d’entrepôts en France.

Les outils de collaboration du groupe ont été migrés vers Microsoft 365, mais Christophe Bériol, RSSI du groupe, a jugé qu’il était absolument nécessaire de cadrer les usages de la plateforme collaborative pour contenir tout risque de fuite de données : « la problématique d’une migration Microsoft 365 est que, derrière, les utilisateurs vont créer librement des partages, partager des documents à l'extérieur. Ces partages publics vont souvent rester très longtemps… Derrière, le RSSI, ou le responsable des données, va courir derrière les collaborateurs pour savoir pourquoi tel contenu a été publié et éventuellement fermer les partages. Cela représente beaucoup de temps et d'argent, raison pour laquelle j’ai souhaité anticiper. Pour moi, la priorité doit être donnée au pilotage en amont de la migration dans Azure ».

Le RSSI n’a donc pas attendu que l'ensemble des données soient migrées sur Microsoft 365 pour travailler à une posture de sécurité et ne pas s’appuyer sur des solutions qui effectuent un contrôle a posteriori de la mise à disposition des données dans des partages publics.

Des stratégies différentes sur OneDrive, SharePoint et Teams Sur Microsoft 365, les collaborateurs de Transgourmet ont accès à OneDrive, SharePoint et Teams. La stratégie de Christophe Bériol vis-à-vis de OneDrive est simple : l’accès au répertoire Cloud doit être absolument restreint à l'utilisateur et à lui seul. Il peut stocker ses documents, mais il ne peut les partager avec quelqu'un, que ça soit en interne ou en externe. Par nature, sécuriser SharePoint, un outil dédié à la collaboration et donc au partage, est plus complexe : « nous avons décidé que chaque service allait disposer de son SharePoint. Les droits sur chaque SharePoint sont basés sur des groupes AD qui remontent dans Azure ». Ces groupes sont définis selon 2 méthodes : la première consiste à s’appuyer sur les données RH dans une approche de type RBAC (Role-Based Access Control, ou contrôle d'accès basé sur les rôles). Là, « c'est la donnée RH qui dit telle personne fait partie de tel service, donc automatiquement elle est intégrée dans le groupe qui correspond avec son SharePoint. Par défaut, certains espaces SharePoint d'un service peuvent être communs à d'autres services connexes ». L’intérêt de cette approche est d’être totalement automatisée, mais Transgourmet donne aussi la possibilité à un utilisateur ou à son manager de faire une demande via un workflow dédié. Celui-ci est porté par la solution d'IAM mise en œuvre dans le groupe et la personne responsable du partage SharePoint va valider - ou pas - la demande : « si la demande est acceptée, l’utilisateur entre dans le groupe et par défaut il a accès au SharePoint. L'avantage de cette approche est qu’aucun accès n’est nominatif ; c'est lié au groupe AD ». Un lien vers un document envoyé à un tiers à l'extérieur de l'entreprise ou même à d'autre service qui n'a pas l'accès à l'espace SharePoint d'origine du document ne mènera le destinataire nulle part. Un message lui dira qu’il n’a pas l'autorisation d'accéder à ce document.

Les utilisateurs responsables des accès invités sur Teams Une approche aussi rigide est difficile à transposer à Teams qui est bien évidemment destiné aux échanges internes, mais aussi avec les clients et partenaires extérieurs à l’entreprise. Pour le RSSI, Teams est le seul canal disponible pour communiquer avec l'extérieur. Au départ, quand un utilisateur invitait quelqu'un dans Teams, un compte invité était créé dans Azure, mais pour verrouiller cette approche, le RSSI impose que l'invité soit validé par l’utilisateur interne via un formulaire et un workflow : seule la personne dont l’email est indiqué dans la demande aura accès à l’environnement Teams et cette autorisation est obligatoirement assortie d’une date de fin. Ainsi, tous les 90 jours l’accès est réévalué et la personne à l’origine de la demande reçoit un message pour revalider le compte. Sans retour de sa part, le compte est supprimé automatiquement. Cette recertification pousse les utilisateurs internes à ne pas multiplier les groupes et les partages puisque ce sont eux qui doivent ensuite recertifier l’ensemble de ces accès additionnels. Aujourd’hui, Transgourmet est en train de déployer l’outil de DLP Microsoft Purview afin de s’assurer du chiffrement des données confidentielles, de la génération d’alertes si des collaborateurs exfiltrent de gros volumes de données ou copient des données RH pour la mettre dans un SharePoint qui n'est pas RH. Enfin, Transgourmet a fait le choix de la solution Druva Security Cloud afin de sauvegarder les données stockées par les utilisateurs dans Microsoft 365 au-delà d’un mois et les mettre à l’abri d’une éventuelle attaque de ransomware.