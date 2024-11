Ignite : Microsoft continue d’enrichir Copilot pour Microsoft 365

Microsoft a annoncé une centaine de nouvelles fonctionnalités Copilot rien que sur ce trimestre. Lors d’Ignite, l’éditeur a dévoilé des projets d’agents à base d’Intelligence artificielle générative pour différentes applications de sa suite Microsoft 365 (Teams, SharePoint, etc.).

Un agent dans SharePoint, d’ores et déjà disponible, peut interroger les contenus et effectuer des actions comme diffuser des fichiers à une liste de contacts.

Employee Self-Service Agents (dans Microsoft 365 Copilot Business Chat), actuellement en preview privée, permettre aux employés de réaliser des démarches plus facilement, par exemple prendre un congé ou demander un nouvel ordinateur portable à l’équipe IT.

Dans les réunions et les chats de Teams, un agent Facilitator, actuellement en preview, sait prendre des notes pendant que les employés travaillent. Et un agent Interprète, prévu en preview pour le début de l’année prochaine, traduira les réunions Teams en temps réel dans un maximum de neuf langues différentes. Les participants pourront également demander à cet « interprète » de simuler leur voix.

Enfin, un agent « Project Manager », en preview, peut s’occuper de la gestion de projets dans Microsoft Planner, avec la création ou l’exécution de tâches dans un plan, en partant de zéro ou en s’appuyant sur des modèles.

Microsoft s’inscrit dans la tendance des « agents » qui commencent à gérer des workflows, comme Salesforce, Google et autres ServiceNow. Pour Jason Wong, analyste chez Gartner, « il n’y a pas de plateforme qui se démarque véritablement des autres aujourd’hui ».

Les agents motorisés à l’IA générative doivent encore gagner la confiance des utilisateurs, estime l’analyste. Pour l’instant, les agents sont utilisés pour accomplir des tâches encore assez simples plutôt que des workflows de bout en bout.

Quid de Power Apps ?

Reste qu’avec l’arrivée de ces agents – qui promettent d’automatiser des procédures plus transverses qui impliquent différents systèmes – on pourrait se demander ce qu’il va advenir de la Power Platform et des applications que de nombreuses entreprises ont créées avec elle.

Pour Jason Wong, les Power Apps ne sont pas près de disparaître. L’automatisation basée sur des règles est indispensable dans de nombreux workflows. Et certaines Power Apps peuvent parfaitement intégrer des fonctions d’IA générative.