Observabilité : New Relic mise sur l'IA agentique, pas sur l'automatisation IT
New Relic mettra à jour ses outils d’observabilité avec de nouvelles fonctionnalités d’IA agentique et de supervision des agents, mais restera fidèle à son domaine d’expertise, l’APM et l’observabilité. Contrairement à ses compétiteurs, l’éditeur continuera à miser sur une stratégie de partenariat pour l’automatisation IT.
Les fonctionnalités annoncées cette semaine, toutes en préversion jusqu’au prochain trimestre, intègre plus profondément les agents IA dans la plateforme d’observabilité de New Relic. Alors que les autres acteurs de l’APM lorgnent du côté de l’automatisation directe du cycle de vie de livraison logicielle, l'éditeur basé à San Francisco continuera de se concentrer sur les intégrations agentiques avec des partenaires dans ces domaines : l'APM, l'observabilité et l'AIOps.
APM : New Relic reste à sa place
« Lorsque nous identifions un problème avec un changement spécifique dans l’infrastructure ou la configuration, nous pouvons renvoyer cette information vers un agent du côté CI/CD », explique Brian Emerson, directeur produit chez New Relic. Et de citer des partenaires comme Amazon ou GitHub de Microsoft. « Auparavant, il fallait des intégrations API codées en dur pour accomplir ce travail. Désormais, c’est simplement dynamique et fluide. Les agents sont suffisamment intelligents pour comprendre comment interagir, au lieu de devoir construire des points de connexion API partout. »
Au sein de New Relic, un nouvel agent SRE effectuera des enquêtes sur les incidents dans les données d’observabilité. Il agira aux côtés des outils de gestion des incidents de ServiceNow, Atlassian et PagerDuty, précise Brian Emerson. Toutefois, les outils de New Relic n’incluront pas de plan de contrôle d’agent IA (control plane) pour la remédiation des incidents qui chevauche ces outils partenaires.
« ServiceNow ne dispose pas de sa propre pile d’observabilité », souligne-t-il. « Donc pour les clients qui utilisent New Relic, [ServiceNow ITSM] va demander à l’agent New Relic : “Que savez-vous sur le service ? Quels utilisateurs sont impactés ?”. Cette même analyse que notre agent SRE pilote à l’intérieur de notre système, vous pouvez maintenant l’utiliser pour répondre aux questions provenant de ServiceNow ou d’un autre endroit ».
Une nouvelle plateforme de création d’agents IA no code sera bientôt livrée par New Relic. De même, elle n’est pas destinée à remplacer les frameworks agentiques généralistes. Il s’agit plutôt de permettre aux utilisateurs de New Relic d’affiner l’analyse des agents IA dans leurs propres systèmes. Pour les ingénieurs qui utilisent directement le système New Relic lors du triage des incidents, ces fonctionnalités et le nouvel agent SRE feront également apparaître des recommandations. Celles-ci s’appuieront sur l’analyse automatisée des causes profondes et prendront en charge l’automatisation des workflows répétitifs.
La « transformation agentique » de l’observabilité
Au sein de sa plateforme mise à jour, New Relic prendra également en charge la surveillance des agents IA. Cela inclut l’analyse d’impact de leur usage sur les activités commerciales et les processus métiers. Cette fonctionnalité et d’autres prévues – comme la prise en charge des logs fédérés sur Amazon S3, des métriques réseau eBPF, des notebooks utilisateur et des pages d’accueil dynamiques au lieu de tableaux de bord – sont similaires aux fonctionnalités que des concurrents tels que Cisco-Splunk, Dynatrace et Datadog ont déjà proposées.
Néanmoins, selon Brian Emerson, « il n’y a pas de leaders clairs dans la course à l’IA. C’est encore nouveau et en cours de définition de nombreuses manières différentes. C’est une opportunité de fournir aux clients une valeur exponentiellement supérieure à celle qu’ils ont actuellement dans n’importe quel outil d’observabilité. »
New Relic, Datadog et Dynatrace ont tous beaucoup de clients et des grands, note Stephen Elliot, analyste chez IDC. Tous ont dû mettre à jour leurs outils d’observabilité existants pour s’adapter à l’IA générative et agentique. Et tous doivent encore faire leurs preuves dans des environnements de production.
« Nous avons des conversations avec des dirigeants qui soulèvent cette question », rapporte Stephen Elliot. « “Écoutez, j’ai eu l’analyse des causes profondes pendant 10 ans. Maintenant, il s’agit d’un écosystème d’IA agentique – ce sera meilleur ?”. Quel que soit l’éditeur, beaucoup de clients nous disent qu’ils ont besoin de le voir pour le croire ».
New Relic n’est pas dans la même situation que ces concurrents. Elle a été acquise par deux fonds d’investissement. La société a subi un remaniement de sa direction plutôt brusque en 2023. Mais elle a également été parmi les premières à unifier son back-end de gestion de données et à ajuster sa tarification, à partir de 2020. C’est quelque chose que la plupart des spécialistes de l’APM et de la surveillance des logs ont dû faire depuis pour s’étendre vers l’observabilité.
Il est également clair que dans un marché submergé de plateformes d’orchestration d’agents IA tout-en-un, certaines entreprises voient de la valeur dans la spécialisation. C’est en tout cas ce qu’observe Torsten Volk, analyste chez Omdia, une division d’Informa TechTarget [également propriétaire du MagIT].
« New Relic mise tout sur la persona de l’opérateur tandis que la plupart des concurrents se précipitent pour accaparer l’ensemble du cycle de vie de livraison logicielle », comprend-il. « Mais dans un monde ouvert, où les agents IA de différents éditeurs peuvent collaborer, ce n’est pas forcément un désavantage. Cependant, placer sa solution comme une “couche supplémentaire” dans la pile technologique est risquée. Les clients pourraient préférer s’appuyer sur une seule plateforme. Et même la plateforme la plus ouverte reste très difficile à quitter ».
Cet article est une adaptation d’un article publié à l’origine en anglais sur SearchITOperations.