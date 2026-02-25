Observabilité : New Relic mise sur l'IA agentique, pas sur l'automatisation IT

Les fonctionnalités annoncées cette semaine, toutes en préversion jusqu’au prochain trimestre, intègre plus profondément les agents IA dans la plateforme d’observabilité de New Relic. Alors que les autres acteurs de l’APM lorgnent du côté de l’automatisation directe du cycle de vie de livraison logicielle, l'éditeur basé à San Francisco continuera de se concentrer sur les intégrations agentiques avec des partenaires dans ces domaines : l'APM, l'observabilité et l'AIOps.

APM : New Relic reste à sa place « Lorsque nous identifions un problème avec un changement spécifique dans l’infrastructure ou la configuration, nous pouvons renvoyer cette information vers un agent du côté CI/CD », explique Brian Emerson, directeur produit chez New Relic. Et de citer des partenaires comme Amazon ou GitHub de Microsoft. « Auparavant, il fallait des intégrations API codées en dur pour accomplir ce travail. Désormais, c’est simplement dynamique et fluide. Les agents sont suffisamment intelligents pour comprendre comment interagir, au lieu de devoir construire des points de connexion API partout. » Au sein de New Relic, un nouvel agent SRE effectuera des enquêtes sur les incidents dans les données d’observabilité. Il agira aux côtés des outils de gestion des incidents de ServiceNow, Atlassian et PagerDuty, précise Brian Emerson. Toutefois, les outils de New Relic n’incluront pas de plan de contrôle d’agent IA (control plane) pour la remédiation des incidents qui chevauche ces outils partenaires. « ServiceNow ne dispose pas de sa propre pile d’observabilité », souligne-t-il. « Donc pour les clients qui utilisent New Relic, [ServiceNow ITSM] va demander à l’agent New Relic : “Que savez-vous sur le service ? Quels utilisateurs sont impactés ?”. Cette même analyse que notre agent SRE pilote à l’intérieur de notre système, vous pouvez maintenant l’utiliser pour répondre aux questions provenant de ServiceNow ou d’un autre endroit ». Une nouvelle plateforme de création d’agents IA no code sera bientôt livrée par New Relic. De même, elle n’est pas destinée à remplacer les frameworks agentiques généralistes. Il s’agit plutôt de permettre aux utilisateurs de New Relic d’affiner l’analyse des agents IA dans leurs propres systèmes. Pour les ingénieurs qui utilisent directement le système New Relic lors du triage des incidents, ces fonctionnalités et le nouvel agent SRE feront également apparaître des recommandations. Celles-ci s’appuieront sur l’analyse automatisée des causes profondes et prendront en charge l’automatisation des workflows répétitifs.