IA générative : Box intègre (aussi) Microsoft 365 Copilot

Box va sortir un plug-in qui qui permettra d’utiliser le portefeuille d’outils de Microsoft 365 Copilot sur les contenus hébergés dans Box pour les clients communs des deux éditeurs.

Box a également annoncé une intégration plus poussée avec Office 365 et Teams.

Ces nouveautés s’inscrivent dans une volonté de simplifier les problématiques de licences, souligne l’analyste de 451 Research, Conner Forrest. « Les utilisateurs stockent souvent des contenus dans plusieurs systèmes », constate-t-il. « Et c’est souvent un défi à gérer ».

Co-opétition entre Box et Microsoft

Box a son propre propre projet d’IA générative (qui s’appuie sur les APIs d’OpenAI). Il est actuellement en version bêta privée et sera lancé en version bêta publique dans les mois à venir. L’intégration de Microsoft 365 Copilot permettra aux utilisateurs de Box de tirer également parti de la technologie de Microsoft.

« Il y a beaucoup plus de domaines où nous travaillons ensemble que de domaines où nous sommes en concurrence. » Aaron LeviePDG de Box

Pour le PDG de Box, Aaron Levie, de nombreux clients de Box utilisent également Microsoft 365. Et même si Microsoft propose certains outils très proches de Box (Sharepoint et OneDrive), les deux entreprises auraient bien compris qu’elles ont plus d’intérêt à collaborer qu’à se voir comme des adversaires.

« Même s’il y a un peu de concurrence sur certains produits, il y a beaucoup plus de domaines où nous travaillons ensemble que de domaines où nous sommes en concurrence », assure Aaron Levie.

The plugin lets Copilot quickly synthesize and summarize shared content from Box Content Cloud in Microsoft Teams and query shared content to extract answers quickly.

Le plug-in de Copilot permettra donc de synthétiser et de résumer des documents Box partagés dans Teams ou de poser des questions sur le contenu partagé pour en déduire les principales étapes d’un projet existant.